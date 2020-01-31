Плюс-минус страна. Как "сделка века" Трампа изменит Ближний Восток, - К.Светлова

12:14 31.01.2020 Ксения Светлова

31.01.2020



Предшественники Трампа опирались на резолюции Совета Безопасности ООН и международное право, пытаясь найти компромисс, приемлемый для обеих сторон. А Трамп взял за основу существующий статус-кво и требования израильской стороны в сфере безопасности. По сути дела, план Трампа – это не традиционные "два государства для двух народов", а государство-плюс и государство-минус

28 января 2020 года в Белом доме произошло очередное "историческое событие": американский президент Дональд Трамп представил новый план своей мирной инициативы по решению палестино-израильского конфликта. Многие американские президенты пытались помирить палестинцев и израильтян, предлагая самые разные формулы и решения. Лидеры фотографировались на лужайке Белого дома, пожимали друг другу руки и обещали положить конец "кровопролитию и насилию".

Уникальность нынешнего мероприятия заключалась в том, что во время презентации инициативы рядом с Трампом находилось не двое лидеров – израильтянин и палестинец, а лишь один человек – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, взиравший на американского президента восхищенным взглядом ребенка, которому купили сразу весь игрушечный магазин.

В зале на почетных местах восседали авторы "сделки века", послы США и Израиля, представители поселенческого движения в Израиле, лидеры американских евангелистов и несколько послов арабских стран – Омана, Бахрейна и ОАЭ. Никакого намека на палестинцев не было.

Сравнивая это мероприятие со свадьбой, можно сказать, что на фоне сияющих родителей, довольного жениха, разрумянившихся гостей и длинного брачного контракта бросалось в глаза отсутствие невесты. Палестинское руководство уже больше двух лет не поддерживает никаких контактов с Белым домом и его хозяином, поэтому наблюдало за презентацией мирной инициативы Трампа из Рамаллы.

Может ли посредник помирить давних врагов, если одна из сторон не признает за ним сам факт посредничества, отказывается от каких-либо контактов и объявляет предложенный план несостоятельным? Может ли риелтор заключить сделку, если одна из сторон вообще не собирается ничего продавать или покупать?

Палестинский бойкот и отказ от "сделки века" той самой стороны, которую американцы собрались мирить с израильтянами, мог бы обескуражить кого угодно, но только не президента Трампа. Он проникновенно говорил о необходимости положить конец войнам и кровопролитию, обещал золотые горы и изобилие палестинцам и контроль над священными местами – израильтянам, гарантировал первым столицу в Восточном Иерусалиме, а вторым – никогда и ни с кем не делить священный город.

Находящийся рядом жених – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – также не переживал из-за холодности палестинской стороны. Ведь в патриархальном обществе согласие женщины не более чем формальность, которую можно и обойти, особенно при таком хорошем плане.

Со стороны могло показаться, что Трамп и Нетаньяху, которые так и сыпали именами пророков, библейских мест и исторических событий, искренне верят в то, что они вершат историю, не менее грандиозную и значимую, чем библейская.

Теперь дело осталось за малым – превратить слова в дела, да так, чтобы итогом сделки действительно стал мир, а не очередная, столь предсказуемая ближневосточная война. Что обещает обеим сторонам мирный план Трампа, каковы шансы на его реализацию и какими могут быть его побочные эффекты в политической и военной сфере?

Почему сейчас

Чтобы понять, почему Трампу надоело ждать и откладывать свою сделку в долгий ящик, нужно вспомнить, насколько беспрецедентная сейчас сложилась политическая обстановка в Израиле. Работа над текстом "сделки века" была завершена примерно полтора года назад, и с тех пор Белый дом не раз давал понять, что хотел бы поскорее представить ее общественности и начать реализовывать ее условия. Но в декабре 2018 года в Израиле были объявлены досрочные парламентские выборы, и с тех пор уже больше года страна живет в условиях непрекращающегося голосования.

После апрельских выборов 2019 года случилось неожиданное: премьер-министр Нетаньяху не смог сформировать коалицию, и страна пошла на повторные выборы. Но и в сентябре 2019 года соотношение мест в парламенте между двумя блоками – правым и левоцентристским – осталось без изменения. Второго марта Израиль вновь пойдет на выборы, и если ничего не изменится, то можно предположить, что и на этот раз ни Нетаньяху, ни его противник, бывший глава Генштаба Бени Ганц, не смогут сформировать правящую коалицию.

Ситуация осложняется тем, что Нетаньяху обвиняют в коррупции, мошенничестве и нарушении доверия. Сразу после выборов он должен предстать перед судом. В последние недели вопрос о предоставлении премьеру парламентской неприкосновенности и начале судебного процесса стал в Израиле главной темой.

К счастью, Трамп обнародовал свой план как раз в тот день, когда Нетаньяху пришлось отозвать из парламента свой запрос о предоставлении ему неприкосновенности, что смешало все карты. И теперь израильтяне страстно обсуждают план Трампа, радуются или ужасаются (в зависимости от политических пристрастий) и спорят о шансах на его реализацию, о возможности аннексии поселений Западного берега и последствиях всего этого для Израиля. "Сделка века", которая пылилась на полке полтора с лишним года, полностью завладела повесткой дня.

Можно только догадываться, почему Трамп не стал откладывать публикацию своей инициативы до того, как в Израиле наконец появится правительство. Возможно, ему просто надоело ждать. Через несколько месяцев в США пройдут президентские выборы, а сделка, которая многими воспринимается как произраильская, должна произвести сильное впечатление на его сторонников-евангелистов. Для них и территориальная целостность Израиля, и древние библейские названия поселений на Западном берегу не пустые слова.

Также можно связать публикацию сделки с попыткой помочь Нетаньяху, который пользуется особой благосклонностью администрации Трампа. Перед выборами в апреле 2019 года Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а в сентябре 2019-го США и Израиль обсуждали возможность заключить оборонный союз. Тема выборов марта 2020 года – возможность аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

Новый формат

"Сделка века" Трампа – поистине уникальный документ, вобравший в себя максимальное количество элементов из других инициатив по решению палестино-израильского конфликта. Джейсон Гринблатт и Джаред Кушнер, спецпосланники Трампа на Ближнем Востоке, встречались со многими политиками, дипломатами и военными (в основном в Израиле). Читая 181 страницу этого документа, легко понять, кому именно принадлежит тот или иной абзац.

В 2017 году Трамп обещал, что этот документ не будет похож ни на одну предыдущую мирную инициативу, и сдержал обещание. Инициативы Клинтона, Буша, Обамы пытались учесть позиции обеих сторон, израильтян и палестинцев, и исходили из того, что основой урегулирования будет создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

То есть предшественники Трампа опирались на резолюции Совета Безопасности ООН и международное право, пытаясь найти компромисс, приемлемый для обеих сторон. А Трамп взял за основу существующий статус-кво и требования израильской стороны в сфере безопасности. По сути дела, план Трампа – это не традиционные "два государства для двух народов", а государство-плюс и государство-минус.

Согласно "сделке века", Израиль имеет право аннексировать около трети территории Западного берега (сегодня все еврейские поселения, возведенные после 1967 года, занимают менее 5% территории Западного берега), в том числе Иорданскую долину, и получает полный контроль над границами будущего Палестинского государства. Уединенные поселения, не являющиеся частью поселенческих блоков, станут израильскими анклавами на территории будущего Палестинского государства. Это – государство-плюс.

Палестинцы получают государство-минус, о котором много раз в прошлом говорил Биньямин Нетаньяху. Речь идет даже не о государстве, а скорее о теоретической возможности создания государства. И то лишь после того, как палестинцы выполнят ряд условий, среди которых требование признать Израиль еврейским государством, прекращение террора и подстрекательства к террору (например, отмечание Дня Накбы – трагедии палестинского народа – также приравнивается к подстрекательству к террору). Решать вопрос, готовы ли палестинцы к независимости, предстоит Израилю.

Что касается Иерусалима, Трамп просто проигнорировал вопрос о контроле священных мест в Старом городе Иерусалима и предписал создать палестинскую столицу в предместьях Иерусалима Абу-Дисе, Кафр-Акебе и лагере беженцев Шуафате. При желании эти районы, которые никогда не были частью Иерусалима, можно назвать Иерусалимом, но только если Звенигород можно назвать Москвой, а Нью-Джерси – Манхэттеном.

На картах будущее Палестинское государство выглядит как швейцарский сыр, изрытый израильскими поселениями, откуда не будет эвакуирован ни один поселенец. А вот сообщение между Западным берегом и Газой будет осуществляться через подземный тоннель. Да-да, составители сделки не подумали о том, какие ассоциации вызывает в Израиле сочетание слов "Газа" и "подземный тоннель".

Каким-то образом должно быть разоружено исламистское движение ХАМАС в секторе Газа. Учитывая, что у Палестинской автономии не должно быть армии и контроля над своими границами, то не очень понятно, кто именно и как будет разоружать ХАМАС.

Одна из самых интересных и наименее обсуждаемых частей сделки – это раздел об израильских арабах, проживающих в треугольнике арабских городов – Тире, Тайбе, Кафр-Касеме. Почему-то план, цель которого – решить конфликт между палестинцами и израильтянами, обсуждает возможность трансфера граждан Израиля в будущее Палестинское государство. В прошлом эта тема была излюбленным коньком Авигдора Либермана, лидера партии "Наш дом Израиль" и ныне непримиримого врага Биньямина Нетаньяху, но даже он в последние годы говорит о ней все меньше.

В целом Трамп был предельно честен со всеми сторонами. Он никогда не стремился к объективности и беспристрастности, откровенно называя себя лучшим другом Израиля. Поэтому очевидно, что эта сделка составлена так, чтобы максимально учесть требования и интересы израильской стороны. Палестинцам предлагается довольствоваться бизнес-подходом Трампа – он говорит с ними не о символах и идеологии, а об инвестициях, сделках и "процветании".

Американский президент принимает во внимание, что вторая сторона может полностью отказаться от условий сделки и отвергнуть их, и поэтому готов удовлетвориться программой-минимум – тем, что Израиль аннексирует стратегически важные для него территории без всяких ненужных разговоров о международном праве.

От слов к делам

На первый взгляд авторы "сделки века" признают, что отказ палестинской стороны от участия в переговорах несколько осложняет ситуацию. Поэтому предоставляют палестинцам возможность передумать в течение ближайших четырех лет, во время которых израильтяне (по крайней мере в теории) должны заморозить строительство в поселениях. Вопрос в том, может ли Израиль за эти четыре года аннексировать территории на Западном берегу в одностороннем порядке.

Нетаньяху считает, что да, и намерен продвинуться в этом направлении еще до выборов, то есть в течение ближайшего месяца.

В день публикации "сделки века" посол США в Израиле Дэвид Фридман тоже заявил, что да, сможет, и дожидаться палестинцев при этом не обязательно.

Буквально на следующий день госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что сначала между американцами и израильтянами (палестинцы опять в пролете) должна быть создана специальная комиссия, которая обсудит детали и примет решение о размере и формате аннексии.

До сих пор Израиль не аннексировал ни одного поселения на Западном берегу, опасаясь жесткой международной реакции, беспорядков в Палестинской автономии и расторжения Иорданией мирного соглашения. Казалось бы, как можно принимать столь судьбоносные решения сегодня, за месяц до выборов, при переходном правительстве, которое продолжает править страной лишь потому, что до сих пор не было избрано другое. Очевидно, что речь идет не только о смене повестки дня, но и о попытке таким образом повлиять на ход выборов, которые состоятся 2 марта.

Палестинская сторона отвергла план Трампа еще до публикации всех подробностей, прекрасно понимая, о чем идет речь. "Мы не продаемся", – заявил председатель автономии абу-Мазен, намекая на обещание американцев вложить в палестинскую экономику $50 млрд. Конечно же, не американских денег, а нефтедолларов Саудовской Аравии и ОАЭ. Эта часть сделки была представлена в бахрейнской столице еще в июне 2019 года.

Война и мир

Может ли "сделка века" привести к новой волне насилия против Израиля, а также США в регионе? Хорошо известно, что накануне публикации сделки американская администрация пыталась добиться поддержки от умеренных арабских стран – Египта, Иордании и Саудовской Аравии, а также других стран – монархий Залива.

Получилось лучше, чем многие предполагали. Бахрейн, ОАЭ и Оман направили своих послов на презентацию сделки, тем самым придав ей определенную легитимность. Египет и Саудовская Аравия подтвердили свою приверженность "палестинскому вопросу" и заявили, что поддерживают "прямые переговоры при поддержке США".

Резко против выступила только Иордания, где палестинцы составляют около 60% населения. Там еще до публикации сделки заявили, что в случае аннексии Израилем территорий на Западном берегу заморозят или даже аннулируют мирное соглашение, подписанное в 1994 году.

Очевидно, что если бы похожую инициативу опубликовали лет пятнадцать назад, то миллионы демонстрантов в арабских столицах уже жгли бы американские и израильские флаги, требуя от своих правительств защитить палестинцев от "американо-израильской агрессии". Но сегодня, после непростого испытания "арабской весной" и в свете иранской угрозы, ни арабские лидеры, ни арабские массы в целом не проявляют большого интереса к палестинским делам.

Многие в арабском мире полагают, что инициатива Трампа не более чем предвыборный фокус, у которого нет никаких шансов на реализацию. Однако если израильское правительство действительно перейдет от слов к делам и аннексирует часть территорий на Западном берегу, то все может закончиться плачевно.

Последствия тут возможны разные: от возобновления беспорядков в ходе пятничной молитвы в мечети Аль-Акса до расторжения мирных соглашений между Израилем и Иорданией. Пока заседание правительства, на котором должны были обсуждать аннексию, отложили на неопределенный срок – не исключено, что из соображений безопасности.

На реализацию "сделки века" повлияет прежде всего внутренняя политика – американская, израильская, палестинская. Скоро выборы в США и Израиле. Если Трампа не выберут на второй срок, то новый президент вряд ли продолжит руководствоваться "сделкой века".

Смена власти возможна и в Израиле. Это, конечно, не принесет радикальных перемен в отношения Израиля и Палестинской автономии, но любой лидер, сменивший Нетаньяху, будет автоматически пользоваться большим доверием у палестинцев.

В Рамалле выборы пока не предвидятся, хотя разговоры об этом идут вовсю. Смену власти в Палестинской автономии связывают в основном с тем, что Махмуд Аббас, ее председатель, немолод и нездоров. Новый лидер, кем бы он ни был, скорее всего, займет более жесткую позицию в отношении Израиля.

В краткосрочном плане ситуация может измениться, только если Израиль решит аннексировать территории на Западном берегу или если среди палестинцев поднимется беспрецедентная волны насилия, которая приведет к расформированию Палестинской автономии. При таком развитии событий сторонам уже будет не до "сделки века". Источник - Фонд Карнеги

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