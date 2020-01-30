 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Замы акимов трех областей привлечены к партийной ответственности. Казпартайгеноссе Байбек изображает борьбу с коррупцией
15:11 31.01.2020

Заместители акимов трех областей привлечены к партийной ответственности
Активизирована деятельность Общественных Советов по противодействию коррупции при партии на всех уровнях.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек принял участие в заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает zakon.kz.
Бауыржан Байбек отметил, что Елбасы, Лидером Nur Otan Нурсултаном Назарбаевым поставлены конкретные задачи перед органами партии по улучшению формата и методов работы по противодействию коррупции.

Активизирована деятельность Общественных Советов по противодействию коррупции при партии на всех уровнях. Совет стал активной площадкой, где остро обсуждаются актуальные вопросы противодействия коррупции и вносятся конкретные предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Только за второе полугодие 2019 года на центральном и региональном уровне проведено более 700 заседаний Советов. Рассмотрены вопросы противодействия коррупции в сфере образования, реализаций госпрограмм "Енбек" и обеспечения населения качественной питьевой водой, - сказал Бауыржан Байбек.

Первый зампред правящей партии подчеркнул, что ведется работа по усилению кадрового потенциала Советов по противодействию коррупции. Так, для выявления наиболее авторитетных, принципиальных и ярких личностей планируется проведение внутрипартийных праймериз по отбору кандидатов, которые составят ядерный электорат партии, в том числе по противодействию коррупции. Перед членами Совета поставлена задача быть активными в социальных сетях, регулярно освещать свою работу, что позволит выстроить эффективные каналы обратной связи с населением. Организовано взаимодействие Советов с Общественной приемной партии, создана отдельная "горячая линия" по вопросам коррупции, сформирован четкий алгоритм реагирования на жалобы граждан.

За допущенные коррупционные нарушения к партийной ответственности привлечено 196 членов Nur Otan, в том числе заместители акимов Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей, руководители областных управлений и акиматов районов. Только за второе полугодие 2019 года за совершение коррупционных правонарушений из партии исключено 96 человек, - отметил Бауыржан Байбек.

Напомним, также в ходе заседания коллегии Бауыржан Байбек сообщил о том, что в марте текущего года состоится расширенное заседание Политического совета партии, с участием Елбасы, Лидера Nur Otan Нурсултана Назарбаева, где будут подведены итоги реализации первого этапа партийной Программы противодействия коррупции, рассчитанной до 2025 года.

Источник - zakon.kz
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