Зачем всех евреев собирались переселить на о-в Мадагаскар? - Б.Хавкин

15:34 31.01.2020 Судьба Мадагаскарского проекта



Как готовилось окончательное решение "еврейского вопроса"



Об авторе: Борис Львович Хавкин – доктор исторических наук, профессор РГГУ.

31.01.2020



В одном из недавних выступлений по вопросам исторической памяти президент России Владимир Путин, говоря об антисемитской политике властей межвоенной Польши, упомянул о существовавших в этой стране планах выселения евреев на остров Мадагаскар – четвертый по величине остров в мире, расположенный в Индийском океане у побережья Африки.

Мадагаскарский проект по своей нелепости и экзотичности был похож на план декабриста Павла Пестеля переселить евреев из Российской империи на Ближний Восток, где помочь им создать собственное государство, или на сталинский план переселения советских евреев в приамурскую тайгу, где в Биробиджане "посадить" евреев на землю – превратить в "социалистическую нацию", форпост против белых казаков, китайских банд, а затем и японской агрессии на советском Дальнем Востоке.

Идея решить "еврейский вопрос" в Европе путем переселения европейских евреев на Мадагаскар имеет свою давнюю историю: еще в 1878 году немецкий антисемит Пауль Антон Беттихер, он же геттингенский профессор Пауль де Лагард, в работе "Немецкие писания" (Deutsche Schriften) изложил план сосредоточения на этом острове всех европейских евреев. В это время германский рейх создал свою колонию – Германскую Восточную Африку (территория современных Танзании, Бурунди и Руанды). Германия стремилась расширить свои африканские владения, включив в них острова Индийского океана. Колониальные притязания Германии в Африке сталкивались интересами Франции. В 1883 году французские войска вторглись на Мадагаскар. В ходе французской колонизации Мадагаскара, начавшейся в 1885 году, этот остров стал рассматриваться в качестве возможного места депортации европейских евреев.

В 1896 году вышла в свет книга основоположника политического сионизма австрийского юриста и писателя Теодора Герцля "Еврейское государство" (Der Judenstaat), автор выдвигал идею политического решения еврейского вопроса путем создания независимого еврейского государства. Массовое переселение евреев в еврейское государство, по Герцлю, должно было сопровождаться международной хартией, признающей право евреев на свое государство, и международными гарантиями этого права. В 1897 году Герцль организовал в швейцарском городе Базеле Всемирный сионистский конгресс и был избран президентом Всемирной сионистской организации. Принятая на конгрессе программа стала основой для переговоров с германским кайзером Вильгельмом II и турецким султаном Абдул-Хамидом II о создании Эрец-Исраэль в Палестине при помощи Германии и Турции.

Планам европейских колонизаторов и мечтам сионистов помешала Первая мировая война, которую Германия проиграла. Палестина стала подмандатной территорией Великобритании. 2 ноября 1917 года министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур в письме лорду Уолтеру Ротшильду заявил, что Британия "относится благосклонно к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине" (Декларация Бальфура).

Но и Мадагаскарский проект забыт не был. В отличие от сионистского, он приобретал все более расистский и антисемитский характер. В 1927 году план переселения евреев на Мадагаскар предложил голландский расист Эгон ван Винглене. Эту идею в 1920–1930-е годы поддерживали британский антисемит и фашист "верблюжий доктор" Арнольд Лиз и лидер фашистов Британской Родезии Генри Гамильтон Бимиш, который утверждал, что подсказал ее Гитлеру.

Первые планы по вытеснению евреев из Польши на Мадагаскар датируются 1926 годом, когда руководство страны всерьез задумалось перевезти всех неугодных на этот африканский остров, который был французской колонией. Польский посол в Париже граф Хлоповский просил политических лидеров Франции разрешить Польше переселение своих граждан на Мадагаскар. Французы дали полякам понять, что условия жизни на острове очень тяжелые и непривычные для европейцев. Чтобы избежать массовой гибели переселенцев, придется потратиться на обустройство жизни на Мадагаскаре: проложить дороги, провести водопровод, избавиться от эпидемий – малярии, чумы, тропической лихорадки (эти задачи во многом не решены до сих пор). Проект требовал немалых затрат, на которые Франция идти не желала.

В 1935 году французский министр заморских территорий Мариус Муте предложил передать Мадагаскар Польше. Это предполагало польскую колонизацию острова. Польскими националистами был выдвинут лозунг Żydzi na Madagaskar! ("Евреев на Мадагаскар!"). Это был призыв "освободить Польшу от еврейского влияния" – депортировать на Мадагаскар вначале 40–60 тыс. польских евреев, а затем и остальных их единоверцев, "переизбыток" которых не давал покоя польским антисемитам: из 35 млн населения межвоенной Польши более 3,3 млн составляли евреи. Они предпочитали селиться в больших городах, спасаясь от местечковой нищеты. В Варшаве, например, из более 900 тыс. жителей еврейское население составляло более 310 тыс. человек.

Мадагаскар рассматривался как противовес планам сионистов по репатриации евреев в Палестину и созданию там еврейского государства. В то же время Польша, стремившаяся избавиться от "лишних евреев", поддерживала не только мадагаскарский, но и сионистский проект. В сентябре 1935 года Польша подала в Лигу Наций меморандум, где говорилось, что масштабная эмиграция "лишних евреев" из Польши в Палестину решит демографические проблемы в Польше и остро необходима для развития польской экономики.

Сионисты же относились к планам переселения евреев на Мадагаскар отрицательно: на XIX Сионистском конгрессе 1935 года уроженец польского города Плоньска Давид Бен‑Гурион (в 1948 году он стал первым премьер-министром Израиля) сказал, что для полумиллиона евреев, уже находящихся в Палестине, главное – "укорениться в этой стране, так чтобы даже внезапная буря не смогла бы вырвать нас отсюда". Бен-Гуриона беспокоило, что "подогревание желания поляков избавиться от евреев" может повредить сионизму. "В конце концов, польское правительство не могло заставить британцев разрешить большому количеству евреев приехать в Палестину, а разочарование в этом вопросе могло бы породить длительную проблему и желание вместо этого отправить евреев на Мадагаскар".

Идею переселения евреев на Мадагаскар поддерживал польский министр иностранных дел Юзеф Бек, который в 1935 году создал специальную комиссию по изучению еврейского вопроса в Польше. В ее состав входили Виктор Томир Дриммер, возглавлявший V департамент консульского отдела Министерства иностранных дел Польши, управляющий отделом эмиграционной политики Януш Зарыхта и заместитель Зарыхты Ян Вагнер. 23 декабря 1936 года комиссия вынесла на правительственное обсуждение меморандум под названием "Еврейская эмиграция и колониальные вопросы", в котором подчеркивалась "перенаселенность Польши евреями, превышение еврейской рождаемости над польской, преобладание евреев в промышленности и их более высокое материальное положение, чем у польского населения". Некоторые еврейские общественные деятели Польши поддержали идею переселения евреев на Мадагаскар. В частности, депутат Сейма Исаак Гринбаум выступил в августе 1936 года с обращением: "Для широких еврейских масс настало время исхода. Эмиграция даст Польше огромную выгоду. Без нее в Польше будет 5 или 6 миллионов евреев".

В 1937 году Варшава получила от Парижа разрешение для работы на Мадагаскаре польской правительственной комиссии по колонизации, целью которой была подготовка территории острова к эмиграции евреев. Комиссию возглавил майор Мечислав Лепецкий, бывший адъютант Юзефа Пилсудского. В состав комиссии вошли представители еврейских организаций – директор Ассоциации еврейской иммиграции в Варшаве Леон Альтер и инженер по сельскому хозяйству Соломон Дык из Тель-Авива. Рассматривался вопрос отправки первых 50–60 тыс. польских евреев на этот полудикий африканский остров. Однако комиссия, посетив Мадагаскар, пришла к заключению, что климатические условия там крайне неблагоприятны для жизни европейцев. Такого же мнения придерживался французский губернатор Мадагаскара. В лучшем случае в районах, пригодных для земледелия, можно было бы разместить около 2 тыс. человек, полагал Леон Альтер.

Тем не менее Польша и Франция вели переговоры о практических путях и способах перемещения на Мадагаскар еврейского населения. 4 мая 1937 года в Париже состоялась беседа на эту тему польского посла во Франции Юлиуша Лукашевича и Мечислава Лепецкого с Мариусом Муте.



В 1935 году на съезде НСДАП в Нюрнберге

были провозглашены расовые законы –

"О гражданстве рейха" и "Об охране

германской крови и германской чести".

Фото Федерального архива Германии

В декабре 1937 года официальное правительственное издание "Польская политическая информация" (Polskа Informacjа Politycznа) сообщало, что вопрос еврейской эмиграции на Мадагаскар "перешел из области теоретических дискуссий на путь существующих возможностей". Но ни Франция, ни Польша не желали тратить деньги на Мадагаскарский проект, его финансирование было возложено на еврейские организации. Евреи же отнеслись к идее переселения на Мадагаскар саркастически, французы – крайне сдержанно, а мадагаскарцы – горячо протестовали против нее. Единственными, кто ее поддерживал, были правящие круги Польши, которые, впрочем, не собирались тратить на нее ни одного злотого. В итоге передача Мадагаскара Польше не состоялась, сорвалась и депортация туда польских евреев.



После смерти в 1935 году маршала Юзефа Пилсудского "еврейский вопрос" в Польше обострился. Доступ евреев к государственной службе был закрыт, были введены ограничения для еврейской молодежи в получении образования, в университетских аудиториях для еврейских студентов существовали отдельные лавки на задних рядах. Из числа еврейских школ датировались из казны лишь те, которые вели обучение исключительно на польском. В межвоенные годы из Польши были вынуждены эмигрировать более 200 тыс. евреев, часть из них переселилась к родственникам в соседнюю Германию.

В 1938 году на территории Германии проживало 50 тыс. евреев с польскими паспортами, и еще 10 тыс. жили в Австрии, весной 1938 года присоединенной к рейху. Польское правительство опасалось, что в результате принуждения к эмиграции из Германии и Австрии польские евреи вернутся в Польшу. Поэтому 1 марта 1938 года президент Польши Игнаций Мосцицкий подписал указ о лишении гражданства польских граждан, проживавших за пределами страны более пяти лет. В ответ на эти действия германское правительство арестовало 17 тыс. немецких евреев с польскими паспортами или же евреев из Польши, лишенных немецкого гражданства.

В июле 1938 года окончилась провалом конференция 32 стран по еврейскому вопросу, созванная во французском городе Эвиане. Мир не хотел принимать еврейских беженцев из Германии и аннексированной германским рейхом Австрии, не говоря уже о Польше.

Как 20 сентября 1938 года Гитлер в присутствии рейхсминистра иностранных дел Риббентропа говорил польскому послу в Германии Юзефу Липскому в Оберзальцберге, "его (Гитлера. – Б.Х.) осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией". Липский ответил, "что если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру. – Б.Х.) прекрасный памятник в Варшаве". Об этой беседе с Гитлером Липский отправил донесение министру иностранных дел Польши Юзефу Беку, которое 24 декабря 2019 года цитировал президент Путин.

В связи с эмоциональным высказыванием Путина в отношении Липского ("сволочь, свинья антисемитская") отмечается, что в сентябре 1938 года Гитлер, дескать, еще не приступил к массовому физическому уничтожению евреев, а хотел лишь "выселить их в Африку". Хрустальная ночь произошла 9 ноября 1938 года, уже после беседы Гитлера с Липским. Однако политическая цель германских и польских государственных антисемитов совпадала: выдавить евреев из своих стран, предварительно лишив их собственности. Для этого и немецкие, и польские националистические правители готовили антисемитские провокации. В обеих странах шла эскалация государственного антисемитизма, дело дошло до депортаций и убийств по расовым мотивам.

28–29 октября 1938 года польские евреи, лишенные германского гражданства, были депортированы из Германии в Польшу. Это произошло у поселка Збонщинь. Жертвам Збонщинского выдворения было позволено взять с собой один чемодан на человека и 10 немецких марок. Оставшееся имущество евреев было захвачено в качестве трофеев местными нацистскими властями и их соседями. Несколько дней без денег и вещей, без крова и пищи под проливным дождем люди скитались вдоль границы, изгоняемые из приграничных деревень польской полицией и местными жителями. Некоторые беженцы пыталась вернуться в Германию, но задерживались пограничными властями или расстреливались.

7 ноября 1938 года 17-летний Гершель Гриншпан, чьи родственники были среди жертв Збонщинского выдворения, стрелял в секретаря германского посольства в Париже Эрнста фом Рата, через два дня Рат умер. Этот теракт спровоцировал Хрустальную ночь – общегерманский еврейский погром. Были разгромлены тысячи еврейских домов, 7500 еврейских универмагов, магазинов и лавок. Надругательству подверглись еврейские кладбища, 267 синагог были сожжены и разграблены, 91 человек был убит, сотни покончили жизнь самоубийством или умерли позже от увечий. 25 тыс. евреев были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря. Еврейское население Германии должно было выплатить "искупительный штраф" в размере 1 млрд марок, а все разгромленное восстановить за свой счет. До 1 января 1939 года евреи были обязаны продать все свои предприятия и ценные бумаги. До начала массового физического уничтожения нацистами европейских евреев в 1941 году две трети из полумиллиона немецких и австрийских евреев вынуждены были покинуть свою страну.

12 ноября 1938 года уполномоченный по вопросам четырехлетнего плана рейхсмаршал Герман Геринг провел совещание, на котором потребовал полностью удалить евреев из сферы хозяйства: "Немецким евреям придется в качестве наказания за свои гнусные преступления уплатить 1 млрд марок. Это сработает. Эти свиньи не совершат больше убийств. Кстати, должен заметить, что я не хотел бы сейчас быть евреем в Германии". Геринг заявил: "Если германский рейх в каком-нибудь недалеком будущем окажется вовлеченным во внешнеполитический конфликт, то и мы в Германии, само собой разумеется, в первую очередь подумаем о том, чтобы в крупном масштабе свести счеты с евреями. Кроме того, фюрер наконец нанесет внешнеполитический удар, направив его в первую очередь на державы, которые подняли еврейский вопрос, с тем, чтобы потом действительно прийти к решению мадагаскарского вопроса. Об этом он говорил мне 9 ноября. Иного пути уже нет. Фюрер и другим странам скажет: "Что вы все говорите о евреях? Возьмите их!"

Политика дискриминации и ограбления евреев началась в Германии сразу после прихода Гитлера к власти. С января 1933 года до 1 сентября 1939 года в Германии на государственном, земельном, коммунальном уровне было проведено 1448 антиеврейских акций, по 20 мероприятий каждый месяц. Этого было более чем достаточно, чтобы сделать немцев, в целом равнодушных к проблемам еврейского меньшинства, враждебными или недоброжелательными по отношению к евреям.

В апреле 1933 года нацисты развернули кампанию бойкота против магазинов и лавок, принадлежавших евреям. В том же месяце был принят закон "О восстановлении профессионального чиновничества", преградивший "неарийцам" доступ на государственную службу: чиновники-евреи подлежали увольнению или досрочному уходу на пенсию. Накладывались ограничения на адвокатов еврейского происхождения; началось изгнание евреев-профессоров из высших учебных заведений. Законом от 25 апреля 1933 года "О переполнении немецких средних и высших учебных заведений" была установлена норма в 1,5% для учащихся-евреев. Расовая нетерпимость нацистов с годами все более нарастала: нацистский антисемитизм был не только религиозным, политическим или социально-бытовым, но прежде всего расовым: еврейство определялось по крови. К евреям нацисты относили не только тех, чьи предки во втором колене исповедовали иудаизм или имели еврейских предков. К евреям приравняли тысячи людей, отошедших от веры или перешедших из иудаизма в другую религию, вплоть до католических священников и монахинь, а также пасторов-протестантов, чьи предки во втором колене были евреями.

15 сентября 1935 года на съезде НСДАП в Нюрнберге были провозглашены расовые законы – "О гражданстве рейха" и "Об охране германской крови и германской чести", единогласно принятые сессией рейхстага, специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда нацистской партии. Согласно закону "О гражданстве рейха", гражданином мог быть лишь тот, кто обладает "германской или родственной ей кровью и кто своим поведением доказывает желание и способность преданно служить германскому народу и рейху". Такая формулировка фактически означала лишение немецкого гражданства в первую очередь евреев и цыган.

Закон "Об охране германской крови и германской чести" запрещал "осквернение расы" – брак и внебрачное сожительство между евреями и "гражданами германской или родственной ей крови", наем евреями домашней прислуги из женщин "германской или родственной ей крови" моложе 45 лет, а также вывешивание евреями национального или имперского флага и использование тканей сходной расцветки. Нарушение закона влекло уголовное преследование.

Осенью 1937 года началась систематическая "ариизация" – изъятие имущества и собственности немецких евреев. В 1938 году власти Германии ввели новые принудительные меры против евреев, наложили на них "контрибуцию" за Хрустальную ночь, а к 1939 году завершили конфискацию "еврейских предприятий".

Создание гетто и массовые убийства евреев последовали за нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Но еще за семь месяцев до начала Второй мировой войны, 30 января 1939 года, Гитлер сделал заявление о главной ее цели: "Если международные еврейские финансисты в Европе и за ее пределами сумеют еще раз втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет не большевизация мира и, следовательно, триумф еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе".

Историк из ФРГ Мартин Бросцат подчеркивал, что "преступное массовое уничтожение евреев нельзя воспринимать как простое продолжение дискриминации евреев, основанной на законодательстве начиная с 1933 года. С точки зрения процедуры это был настоящий прорыв, который имел, таким образом, иное качество, чем вся предыдущая практика. Предварительные законы и постановления, которые шаг за шагом продолжали дискриминировать евреев в Германии, поставили их в исключительное положение и сгоняли в общественное гетто, открыв, таким образом, путь для "окончательного решения". Усилившийся процесс расщепления правового принципа мероприятиями, имеющими форму закона, в конечном итоге перешел в преступную акцию, абсолютно лишенную формы и законности".

Полигоном для "окончательного решения" нацисты не случайно избрали "перенаселенную" евреями территорию Польши. Еще за год до нападения Гитлера на Польшу, 24 октября 1938 года Риббентроп говорил, что он видит в колониальном вопросе и еврейском переселении возможность сотрудничества Польши с Германией.

Германские нацисты внимательно изучили франко-польский Мадагаскарский план, тем более что французы вернулись к этой идее. Министр иностранных дел Франции Бонне в декабре 1938 года заявил своему немецкому коллеге Риббентропу, что в целях "очистки" Франции от 10 тыс. беженцев-евреев из Германии их "придется выслать" на заморские территории, вероятно, на Мадагаскар.

В начале 1939 года Берлин возвращается к вопросу о сотрудничестве с Варшавой для решения "еврейской проблемы". 5 января 1939 года, беседуя с польским министром иностранных дел Беком в Оберзальцберге, Гитлер сказал: "Если бы со стороны западных держав к требованиям Германии в колониальном вопросе было проявлено больше понимания, то тогда он, фюрер, возможно, предоставил бы для решения еврейского вопроса какую-либо территорию в Африке, которую можно было бы использовать для поселения не только немецких, но и польских евреев".

В мае 1940 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в меморандумe на имя Гитлера подчеркивал: "Я надеюсь, что увижу, как само понятие "еврей" исчезнет после большой эмиграции всех евреев в Африку или в какую-либо другую колонию".

24 июня 1940 года начальник Главного управления имперской безопасности (РСХА) Рейнхард Гейдрих в письме Риббентропу утверждал, что Герман Геринг поручил ему "в 1939 году заняться еврейской эмиграцией на всей территории рейха. Несмотря на серьезные трудности, за прошедшее время нам удалось успешно продолжить проводимую эмиграцию евреев. Со дня, когда мое ведомство занялось этой задачей, с 1 января 1939 года и до сего момента с территории рейха выехало больше 200 тысяч евреев. Но главная проблема – речь идет теперь о почти 3¼ миллионах евреев на территориях под немецким управлением – уже не может быть решена путем эмиграции. Потому необходимо территориальное окончательное решение".

Так в нацистских документах применительно к "еврейскому вопросу" появился термин "окончательное решение", пока, правда, лишь территориальное. Удачным вариантом такого решения нацисты считали свой Мадагаскарский план, выдвинутый летом 1940 года. Палестина, куда стремились сионисты, была под британским мандатом. Доступ туда из Германии был закрыт: в 1940 году Великобритания один на один сражалась с немцами. Зато Франция, владевшая Мадагаскаром, была разгромлена.

3 июля 1940 года руководитель еврейского департамента имперского Министерства иностранных дел Франц Радемахер составил меморандум "Еврейский вопрос в мирном договоре". Документ гласил: "Предстоящая победа (над Францией. – Б.Х.) даст Германии возможность и, на мой взгляд, даже обязанность решить еврейский вопрос в Европе. Самое желаемое решение: всех евреев – вон из Европы". Радемахер предлагал вынудить поверженную Францию дать согласие на эмиграцию евреев на Мадагаскар. Более того, Радемахер рекомендовал сделать передачу Мадагаскара Германии одним из условий капитуляции Франции. Немцы собирались создать на Мадагаскаре не только военно-морскую базу, но и "еврейскую резервацию". При этом вся эмиграция и колонизация Мадагаскара должна была оплачиваться еврейским имуществом, конфискованным нацистами. Радемахер запланировал создание банка, который сосредоточил бы все финансовые активы европейских евреев – деньги пошли бы на реализацию его плана. Банк играл бы посредническую роль между изолированным и лишенным всех прав еврейским населением Мадагаскара и остальным миром.

Меморандум Радемахера был направлен Мартину Лютеру, начальнику отдела МИДа по пропаганде и контактам с нацистской партией, СС и СД: управление переселенческой колонией на Мадагаскаре планировалось передать в руки СС. Преимущество этого решения, по мнению Радемахера, состояло в возможности превратить евреев в заложников, чтобы в случае необходимости шантажировать ими еврейские круги США. К тому же бесплодные земли Мадагаскара не позволили бы депортированным процветать на новом месте под надзором СС: в суровых условиях многие евреи должны были погибнуть.

12 июля 1940 года нацистский генерал-губернатор Польши Ганс Франк заявил: "Все еврейство в Германском рейхе, в генерал-губернаторстве и в протекторате в самое ближайшее время после заключения мирного договора (с Францией. – Б.Х.) можно будет депортировать в какую-либо африканскую или американскую колонию. Речь идет о Мадагаскаре, от которого для осуществления этой цели Франции придется отказаться".

Планом "Мадагаскар" в РСХА занимался руководитель "еврейского" сектора гестапо ("IV B 4" РСХА) Адольф Эйхман. Был подготовлен меморандум РСХА "Проект Мадагаскар", содержавший расчеты по переселению на остров миллиона евреев в год. Нацисты отправили первую группу евреев во Францию для подготовки к депортации на Мадагаскар. Она состояла из специалистов сельского хозяйства, строителей, ремесленников и врачей. Каждый мог захватить с собой до 200 кг багажа. Перевозить евреев на остров немцы собирались с территории Франции на захваченных британских судах.

Однако планам нацистов не суждено было осуществиться. Морской путь на Мадагаскар проходил через Средиземное море и Суэцкий канал, контролируемый Великобританией. В связи с неспособностью нанести поражение британским королевским военно-воздушным силам и военно-морскому флоту немецкое вторжение на Британские острова, как и проект "Мадагаскар", были отложены на неопределенное время, а затем вовсе утратили актуальность.

6 ноября 1942 года завершилась операция "Броненосец": британский флот при поддержке армий и флотов Австралии и Южно-Африканского союза отбили Мадагаскар у вишистской Франции и Японии. Мадагаскарский проект был окончательно сорван.

В конце 1940 года Гитлер попросил Гиммлера подготовить новый план уничтожения евреев Европы, Гиммлер передал это задание Гейдриху. В новом проекте, одобренном нацистами на Ванзейской конференции 20 января 1942 года, предлагалось депортировать всех евреев в лагеря смерти, созданные на территории Польши. Это называлось "окончательным решением" еврейского вопроса. Жертвами Холокоста стала третья часть еврейского народа – 6 млн евреев Европы. Источник - ng.ru

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