Зима все ближе. Наступает мировой глобальный кризис, - Дж.Роджерс

15:36 31.01.2020

Зима слишком близко: американский инвестор предсказал глобальный кризис

Через 3–5 лет к краху приведут закредитованность и низкие ставки в экономике



Татьяна Бочкарева



До 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет. Такой прогноз "Известиям" дал мультимиллионер, один из крупнейших держателей российских бумаг, американский инвестор Джим Роджерс. По его оценкам, почву для нового периода турбулентности создают закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки центробанков. Откуда именно прилетит новый "черный лебедь", пока неизвестно, признают опрошенные "Известиями" аналитики. Однако рынок облигаций на этой неделе пережил ситуацию, которая обычно свидетельствует о скором охлаждении экономики и начале рецессии. Эксперты ожидают замедление роста ВВП, в первую очередь в США - из-за увеличения задолженности и мягкой денежной политики, а также в Китае - из-за эпидемии коронавируса.



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В ожидании лебедей



В глобальной экономике нарастает напряжение, которое может стать предвестником нового масштабного кризиса.



- В 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше из-за того, что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3–5 лет. Последнее финансовое потрясение США пережили 11 лет назад, а это самый долгий спокойный период в истории Америки, - заявил "Известиям" 77-летний Джим Роджерс, который в 1973 году вместе с инвестором Джорджем Соросом основал хедж-фонд Quantum.



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Финансовые рынки движутся от одного кризиса к другому, поэтому турбулентность может возникнуть в ближайшем будущем, согласился главный стратег "Атон" Александр Кудрин (экс-глава аналитического подразделения Sberbank CIB). Спровоцировать новый масштабный кризис, по его словам, может ситуация низких процентных ставок, в условиях которых рынки живут уже более 10 лет. Это приводит к росту цен практически на все активы, и они превышают справедливые значения. Возвращение к ним обычно становится шоком для рынка и сопровождается падением цен на активы, подчеркнул Александр Кудрин.



Причиной кризиса может стать вливание огромных денег в капиталы компаний по всему миру, особенно в организации "новой экономики", которые подчас стоят сотни миллиардов, при этом пока не давая прибыли, считает экономист Андрей Мовчан. Так что новый кризис может быть похож на крах доткомов (высокотехнологических интернет-компаний) начала 2000-х годов. Второй риск - это возможность большой войны на Ближнем Востоке, учитывая нынешнюю ситуацию вокруг Ирана. Третья (гипотетическая) причина - если вдруг обнаружится, что китайская макроэкономическая отчетность сильно завышена.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Ведущие центробанки снизили ставки почти до нуля в качестве временной меры, призванной справиться с последствиями финансового кризиса 2008 года. Но и сейчас ситуация в экономике не позволяет их существенно повысить. У ФРС США ориентир стоимости денег составляет 1,5–1,75%, у ЕЦБ - 0%, у Банка Англии - 0,75% годовых.



Активное наращивание долга и крайне мягкая денежная политика позволяют мировой экономике расти, но это увеличение крайне неустойчиво, объяснил начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Он обратил внимание, что разрыв между финансовыми рынками и реальной экономикой сейчас больше, чем когда-либо. А это означает, что любые неожиданные сбои, например вспышка вроде коронавируса, могут привести к резкому ухудшению экономической ситуации.



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Откуда прилетит новый "черный лебедь" и что именно станет триггером нового масштабного кризиса, неизвестно, утверждают аналитики. "Черный лебедь", как правило, событие неожиданное, бояться чего-то конкретного - значит, уже понимать факторы и риски с ним связанные, отметил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Он советует инвесторам держать в зоне контроля политические и геополитические процессы.



США и Китай охлаждаются



Во вторник на рынке казначейских бумаг США возникла ситуация, которую считают знаковой. На короткое время доходность 10-летних облигаций упала ниже уровня доходности трехмесячных векселей. Это значит, что инвесторы активно покупают инструменты с большим сроком обращения, опасаясь финансовой турбулентности в ближайшее время. Подобная ситуация называется инверсией на рынке доходностей. По данным Федерального резервного банка Сан-Франциско, с середины XX века ее появление сопровождалось скорым наступлением рецессии в США.



Но далеко не всегда инверсия указывает на приближающийся кризис, чаще это признак охлаждения экономики, объяснил Александр Кудрин. Это естественное развитие, отметил он, поскольку экономика бесконечно расти не может. В США, по его мнению, сокращение произойдет в 2021 или 2022 году.



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Замедление экономики ждет и Китай, и причина этого - вспышка коронавируса, отмечает Егор Сусин из Газпромбанка. Китайские правительственные эксперты ожидают, что в I квартале рост ВВП не превысит 5%, рассказал он. Для сравнения: в I квартале 2019 года китайская экономика прибавила 6,4% к предыдущему году.



Рост мирового ВВП в IV квартале 2019 года составил лишь 2,1% - это минимум с 2015 года, говорится в отчете банка JPMorgan (есть в распоряжении "Известий"). Однако с началом 2020-го мировая экономика должна расти сильнее, прогнозируют его аналитики. На региональном уровне тенденция к риску снизится в развитых экономиках и увеличится в развивающихся.



Агентство Moody’s к основным рискам относит рецессию в экономике, мягкую денежную политику, политические события, торговые войны, развитие революционных технологий и ситуацию в экологии.