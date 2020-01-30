 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп: иранский полет на одном крыле, - С.Тарасов
15:43 31.01.2020

Трамп: иранский полет на одном крыле

Вашингтон вряд ли пойдет по пути развязывания широкого вооруженного конфликта с Тегераном с прямым своим участием. В этом смысле законопроект Палаты представителей США, предполагающий запрет на финансирование военных действий против Ирана без разрешения Конгресса, запоздал. Но и видимой победы на иранском направлении Трамп не получит. Как и Иран, нацеленный на постепенное выдавливание США из региона.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Палата представителей США проголосовала за ограничение возможных военных действий против Ирана. Законопроект предполагает запрет на финансирование военных действий без разрешения Конгресса. Законопроект должен теперь поступить в Сенат, но, как сообщает "Голос Америки", вопрос пока отложен в связи с разбирательством по импичменту президента США Дональда Трампа.

Его поддержали 228 депутатов, почти исключительно демократы, против - 175, преимущественно республиканцы. Законопроект был представлен демократом Ро Ханной. Помимо того, демократ Барбара Ли также внесла предложение, которое предусматривает отмену выданного в 2002 году разрешения на применение военной силы в Ираке, которым, по словам демократов, администрация Трампа воспользовалась для эскалации враждебных действий с Ираном. В ответ Белый дом пригрозил наложить вето на обе инициативы, а их судьба в контролируемом республиканцами Сенате находится под вопросом. Но как бы то ни было, внутри США для Трампа обозначен иранский фронт. Более того, если раньше, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, когда Тегеран нанес серию ракетных ударов по расположениям американских войск в Ираке, президент США заявлял, что "никто из американских военных не пострадал", то сейчас американские СМИ сообщают, что число американских военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана достигло 64. Помимо этого, как считает ВВС, "убийство Сулеймани ослабило позиции США в Ираке".

Однако проблема не только в Ираке. Вашингтону так и не удается сколотить антииранский фронт в Европе, хотя он проводит на этом направлении дипломатическое маневрирование. Плюс к тому, на наш взгляд, неудачная и откровенно конъюнктурная привязка к ситуации разработанной командой Трампа "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию (многие арабские страны называют этот проект вторым изданием декларации Бальфура - С.Т.). Она раскалывает не только весь Ближний Восток, но и исламский мир в целом, что придает противостоянию Тегерана с Вашингтоном новые смыслы, тогда как США демонстрируют отсутствие в регионе идеологически обоснованных больших геополитических стратегий. Что дальше? Представляется, американцы в дальнейшем будут стремиться закрепиться на "реперных точках" в Ираке, в Сирии, на иранском направлении. Конечно, опираясь на Израиль, поддерживая Ближний Восток в состоянии перманентной напряженности.

В этой связи можно согласиться с мнением эксперта московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, согласно которому противостояние с Ираном будет отводиться на второй или третий план. Первым обозначается Китай. Поэтому Вашингтон вряд ли пойдет по пути развязывания широкого вооруженного конфликта с Тегераном с прямым своим участием. В этом смысле законопроект Палаты представителей запоздал. Но и видимой победы на иранском направлении Трамп не получит. Как и Тегеран, нацеленный на постепенное выдавливание США из региона. Многое в дальнейшем будет зависеть и от того, как будет складываться соотношение политических сил в самом Иране и удастся ли развернуть ситуацию в свою пользу оппозиции. По всем признакам, Вашингтон проводит в регионе перегруппировку своих сил, на что понадобится определенное время. Что касается Европейского союза, то он не является на Ближнем Востоке важным стратегическим актором, что показала его неспособность выступить посредником между США и Ираном. Россия тоже не особо зацикливается на иранском факторе, перемещая часть своих интересов в сторону Восточного Средиземноморья и Северной Африки, максимально избегая враждебности других стран.

В этом контексте Израиль обречен еще долго стоять на передовой, все больше превращаясь в инструментарий в реализации крупными внешними игроками своих геополитических задач. Так что ближневосточный кризис продолжается, приобретая новые геополитические очертания и характеристики.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580474580
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