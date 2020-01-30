Группа российских депутатов отказалась ехать в Китай из-за коронавируса. Зараза к заразе...

17:29 31.01.2020

В Госдуме надеются, что коллеги из Поднебесной нормально отнесутся к такому решению



Екатерина БЕЛОКОНОВА



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Депутаты Государственной думы на неопределенный срок отложили запланированную на март поездку в Китай. Решение связано со стремительным распространением коронавируса на территории республики. Об этом сообщил председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что группа парламентариев хотела провести несколько встреч в Пекине и Шанхае в рамках взаимодействия со своими китайскими коллегами. В Госдуме надеются, что депутаты из КНР с пониманием отнесутся к отмене мероприятий, передает "Интерфакс".