Индуса Батхама, взявшего в заложники 20 детей, убил спецназ, а жену Батхама тут же растерзала толпа

18:13 31.01.2020

Индиец захватил в заложники более 20 детей. Его жену забили камнями



По данным месиных СМИ, Субхаш Батхам был ранее обвинен в убийстве, но отпущен по решению суда под залог

Житель индийского города Фаррукхабад, организовавший вечеринку, чтобы захватить более 20 детей в заложники, был убит полицией.



По данным местных СМИ, речь идет о человеке по имени Субхаш Батхам, который был ранее обвинен в убийстве, но отпущен по решению суда под залог.

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После того, как дети были освобождены, жители Фаррукхабада забили жену Батхама камнями до смерти.

Сам мужчина был убит в перестрелке с полицией, когда стражи порядка смогли проникнуть в дом.

Все находившиеся там дети в возрасте от шести месяцев до 15 лет были освобождены и находятся в безопасности.

Противостояние продолжалось около 10 часов, полицейские пытались договориться с захватчиком и добиться освобождения детей.



"Все жители этого района очень боялись, никто в ту ночь не спал. Все переживали за детей. Полиция в течение нескольких часов пыталась убедить его сдаться. Когда все попытки провалились, они вызвали войска специального назначения", - рассказал журналист местного издания Диипак Кумар Шривастава.



Местные жители и полиция около здания, где были захвачены заложники

Батхам пригласил детей на вечеринку, объяснив, что у его дочери день рождения. В заложниках у него оказались все, кто находился в здании, в том числе его жена и дочь.

"Он был убежден в том, что местные жители виноваты в его аресте по подозрению в причастности к убийству. Он хотел отомстить им за это", - говорит Шривастава.

В ходе переговоров полиции удалось договориться об освобождении только одного ребенка - шестимесячной девочки - ее Батхам передал с балкона соседу. Это произошло через семь часов после захвата заложников.



Осада продолжалась несколько часов

Соседи сообщили о захвате - и к дому приехали полицейские. Тогда мужчина начал стрелять.

"Когда мы поняли, что у него есть огнестрельное оружие и он угрожает взорвать дом, сотрудники полиции решили пойти в атаку, - говорит глава полиции штат Уттар-Прадеш Ом Пракаш Сингх. - Мы попытались проникнуть в дом. Субхаш был убит во время перестрелки".

Ранения получила супруга Батхама, двое полицейских и один прохожий.



По данным издания India Today, Батхам ранее отправил письмо местным властям, жалуясь на отсутствие туалета в его доме. Он также упомянул о том, что ему было отказано в предоставлении жилья. Мужчина писал, что работает целыми днями, и на его попечении находится больная мать, которой приходится выходить в туалет на улицу.

Во время многочасовой осады дома несколько телеканалов обратились к Батхаму, призывая его озвучить свои требования к правительству или местным властям. Однако он на эти призывы не ответил.