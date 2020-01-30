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Бишкекский суд не разрешает россиянину-"мемориальцу" В.Пономареву въезжать в Киргизию
20:13 31.01.2020

Суд в Кыргызстане отклонил жалобу на запрет "мемориальцу" Пономареву въезжать в страну. Заседание прошло без участия представителей правозащитника

Представители истца намерены обжаловать неправомерное решение.
31 января 2020 года Бишкекский городской суд отклонил апелляционную жалобу, связанную с запретом на въезд в Кыргызстан директору Центрально-Азиатской программы Правозащитного центра "Мемориал" Виталию Пономареву. Правозащитница Азиза Абдирасулова (организация "Кылым шамы"), представляющая интересы Пономарева в этом деле, намерена обжаловать это решение в Верховном суде Кыргызстана.
Перед началом сегодняшнего заседания от Абдирасуловой и еще одного представителя Пономарева, адвоката Закира Аманбаева, потребовали дать подписку о неразглашении деталей заседания. Они заявили, что готовы дать подписку о неразглашении лишь тех материалов, которые содержат секретную информацию. Такая позиция суд не устроила, и слушания прошли без участия представителей истца.
Аманбаев считает, что суд нарушил право Пономарева на справедливое судебное разбирательство. Это право было также грубо нарушено и при рассмотрении дела в суде первой инстанции.
Представители истца намерены обжаловать неправомерное решение в Верховном суде Кыргызстана.
***
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской республики ввел запрет на въезд Пономарева в страну в июле 2017 года. На все запросы о причинах запрета приходили стандартные ответы, содержащие ссылку на п.2 статьи 7 Закона КР "О внешней миграции", предусматривающий ограничение въезда "в интересах государственной безопасности".
"Запрет был введен в специфической политической ситуации последних месяцев президентства Атамбаева, когда в отношении правозащитных организаций с подачи ГКНБ декларировались разного рода абсурдные и необоснованные утверждения, - считает Виталий Пономарев. - В этот период секретным судебным решением был запрещен один из докладов „Мемориала". ГКНБ откровенно фальсифицировало материалы, на основе которых принимались такие решения. Запрет на наш доклад был снят лишь в прошлом году - после решения Верховного Суда Кыргызстана, а запрет на въезд, к сожалению, продолжает действовать".
14 июня 2019 года правозащитники направили в Межрайонный суд Бишкека административный иск об оспаривании действий ГКНБ. Дело было принято к производству, однако до конца октября 2019 года представитель ГКНБ игнорировал судебные заседания, а затем заявил в суде, что не знаком с предметом разбирательства и ему требуется дополнительное время для подготовки. Слушания по существу прошли лишь 6 декабря 2019 года без участия представителя истца. Судья Азис Эшалиев принял решение рассматривать дело в закрытом режиме. С возражениями ГКНБ адвокат Аманбаев, представляющий Пономарева, смог ознакомиться лишь после вынесения судебного решения, а другие документы ГКНБ, представленные в суде, остаются недоступными, так как не были приобщены к материалам дела. При подготовке апелляции адвокат Аманбаев вынужден был дать подписку о неразглашении. При этом представитель суда заявил, что адвокату запрещается делиться с доверителем любой информацией о судебном заседании 6 декабря и представленных на нем материалах, кроме сведений о результатах судебных слушаний.
"Такое ограничение является серьезным нарушением права на справедливое судебное разбирательство, - считает Виталий Пономарев. - Как можно представлять нашу позицию, если мне въезд в страну закрыт, а адвокат не имеет права обсуждать со мной детали дела? Я не знаю, что написано про меня в секретных справках ГКНБ. Но я никогда не нарушал законов Кыргызской Республики и, конечно, не угрожал государственной безопасности этого государства. По опыту изучения аналогичных материалов ГКНБ, фигурировавших при запрете нашего доклада, могу сказать, что речь, вероятно, идет о грубых фальсификациях, критику которых пытаются ограничить грифом секретности. Я видел документы, где ГКНБ утверждал, что Правозащитный центр „Мемориал" запрещен в России, что мы лишь собираем слухи (хотя в докладе был представлен объемный перечень использованных официальных документов) и т. д. И суд, и прокуратура в Кыргызстане, к сожалению, принимали это на веру, даже не проверив ключевые факты. Очень жаль, что ГКНБ боится признать свои ошибки и продолжает действовать в стиле спецслужб бакиевского режима, когда мне тоже ограничили въезд за правозащитный доклад".

Источник - memohrc.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580490780
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