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|Уволен глава Госэкотехинспекции Киргизии Джолдошбек Джунушев. За бардак в ведомстве
21:43 31.01.2020
31 января 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА
Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Джолдошбек Джунушев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.
Напомним, Совет безопасности КР рекомендовал освободить Джолдошбека Джунушева от должности директора Госинспекции по экологической и технической безопасности за отсутствие контроля над деятельностью подчиненных, что привело к должностным преступлениям сотрудников Госэкотехинспекции. АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников ведомства. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Госэкотехинспекции.