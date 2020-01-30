 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.01.2020
23:48  Массовое заражение СПИДом в карагандинской колонии расследует полиция
22:59  Новым министром ЕЭК по внутренним рынкам и информатизации назначен армянин Гегам Варданян
22:52  Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах
21:43  Уволен глава Госэкотехинспекции Киргизии Джолдошбек Джунушев. За бардак в ведомстве
20:13  Бишкекский суд не разрешает россиянину-"мемориальцу" В.Пономареву въезжать в Киргизию
18:13  Индуса Батхама, взявшего в заложники 20 детей, убил спецназ, а жену Батхама тут же растерзала толпа
17:38  Борьба за права меньшинств маскирует упадок Запада, - В.Никифорова

17:29  Группа российских депутатов отказалась ехать в Китай из-за коронавируса. Зараза к заразе...
16:00  Коронавирус добрался до России - двое больны, оба - приезжие китайцы
15:45  Коронавирус подрывает планы Китая на мировое господство
15:43  Трамп: иранский полет на одном крыле, - С.Тарасов
15:36  Зима все ближе. Наступает мировой глобальный кризис, - Дж.Роджерс
15:34  Зачем всех евреев собирались переселить на о-в Мадагаскар? - Б.Хавкин
15:11  Замы акимов трех областей привлечены к партийной ответственности. Казпартайгеноссе Байбек изображает борьбу с коррупцией
12:14  Плюс-минус страна. Как "сделка века" Трампа изменит Ближний Восток, - К.Светлова
12:08  "Стена Зеленского", или Как дальше делят разделенный полу-укр-народ, - С.Князев
12:04  Британцы смело шагают в суверенно-сепаратистскую неизвестность, - Петер Нонненмахер
11:55  ГлавКазПолицаем в Мангистаускую область поедет среднежузовец генерал Бактыбаев. Давить адайских сепаров
11:45  Туркменистан: главные силовики страны не чувствуют себя в безопасности
11:37  В чем суть политического джиу-джитсу Трампа? - Мухаммад Коэн
11:33  ТаджЖурналиста Шарифова обвинили в разжигании межнац-вражды и арестовали на два месяца
11:00  Историческая бессмысленность русской интеллигенции, - А.Алешковский
10:52  "Казахстану пора объединяться с Россией", - Петр Своик
10:11  Китай не разрешил эвакуировать из Ухани узбекских студентов
10:03  Казахстан прощается с добротным образованием, - Дж.Сулеев
10:00  В Казахстане 75 тысяч семей, получавших соцпомощь от государства, "скрыли доходы"
09:52  Беглого олигарха от рос-правительства Минца (друга Чубайса) ищут уже с Интерполом
09:49  Имущество Гульнары Каримовой в Великобритании: конфисковать или оставить?
01:09  На пороге третьей мировой. Военные расходы в мире наращиваются стремительными темпами, - НВО
01:06  В ответ на санкции... Россия продолжит катать амеров в космос на своих ракетах
01:02  Война в Сирии вновь превратилась в бойню, - Е.Крутиков
00:52  Убийца и террорист Помпео едет в ЦА. Жать потные лапки трусливым аркадагам и елбасам
00:51  Сказки Сандерса. Социалист вышел в лидеры президентской гонки у демократов в лучших традициях Трампа
00:45  Уран и Иран. Когда аятоллы смастерят-таки свою ядреную бомбу? - С.Шакарянц
00:35  Турция по-тихоньку создает на севере Сирии подконтрольное себе мини-государство, - Ст.Иванов
00:28  США испытывают в Китае биологическое оружие, но Пекин победит, - Питер Кениг
00:16  В одном флаконе... Бывший начальник охраны Аркадага генерал Аманов назначен сразу и Секретарем Совбеза и вице-премьером Туркм-правительства
00:06  На произвол властей граждане Узбекистана отвечают поджогами и суицидами
Четверг, 30.01.2020
19:58  Bloomberg: Китай знает, в чем слабость технологического доминирования США
19:55  В Узбекистане горит Ново-Ангренская ТЭС
19:52  Узбекистан. В день рождения Первого Президента Лола Каримова-Тилляева поделилась воспоминаниями об отце
19:20  В Казе упраздняют "Кадровый резерв корпуса "А". Янычары Елбасы показли себя полными дебилами
18:58  В Кремле идет битва преемников: Выбор Путина, как всегда, удивит
18:20  Туркменистан не снял запрет на транзит грузов Таджикистана через свою территорию
18:13  В Казахстане затевают очередное сокращение госслужащих. Насколько увеличится число дармоедов
16:57  Военный губернатор Самаркандской области - генерал и генштабист Сергей Гескет. Забытые солдаты империи-13
16:34  "Новая Ялта". Путин хочет восстановить СССР, - М.Хазин
16:18  Глобальная экономика без подушки безопасности, - Стивен Роуч
16:17  Мишустин едет в Казахстан "перезапускать" ЕАЭС. Перезапускалка не отвалится?
11:54  Handelsblatt: США без прикрас. Насколько в действительности сильна сверхдержава?
11:52  Сдавай, тасуй... Новая колода В.Путина, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах
22:52 31.01.2020

В Кыргызстане появилась партия власти "Биримдик". Какие силы ей будут противостоять на парламентских выборах и можно ли их назвать оппозиционными? Эксперты сомневаются.

Стабильно развивающаяся политическая система немыслима без развитой и конструктивной оппозиции. Но в Кыргызстане в оппоненты уходят не по идейным соображениям, а по причине личной обиды, отлучения от кормушки. Это основные причины, считают политологи и называют такую оппозицию ситуационной.

Есть ли сейчас в Кыргызстане оппозиция, и проявит ли она себя на выборах, журналист 24.kg выяснял у политологов.

Айнура Арзыматова, политолог:

- Оппозиция сегодня представлена в лице СДПК, члены которой поддерживают Алмазбека Атамбаева. Есть движение "Умут-2020", созданное экс-депутатом Ширин Айтматовой. На сегодня, пожалуй, это два самых ярких оппонирующих звена с хорошей политической перспективой.

В обществе есть определенное недовольство, и эта часть как раз и представляет собой электорат СДПК. Другое дело, что ЦИК может не допустить эту партию до участия в выборах. Тогда реального оппонента у власти не будет.

"Ата Мекен" Омурбека Текебаева, "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова - это не оппозиция.
Айнура Арзыматова

Они краткосрочные действующие политические единицы, поскольку не имеют достаточно сильной электоральной базы. За них голосуют не по принципу разделения позиций, а по остаточному признаку. Среди других потенциальных участников гонки я и вовсе не вижу ни одной силы, которая может противостоять "Биримдику", и не в качестве ряженой партии, а настоящего оппонента.

В Кыргызстане партии еще переживают болезнь роста. Из-за этой политической незрелости мы, политологи, не можем их отнести к серьезным игрокам.
Айнура Арзыматова

Это "подсолнухи", а члены таких партий кочуют из одного политического объединения в другое. Поэтому они такие слабые и раздробленные, и держатся на плаву только за счет тугих кошельков партийных спонсоров. Значит, говорить о появлении конструктивной, системной оппозиции пока не приходится.

Медет Тюлегенов, политолог:

- Оппозиции как таковой в Кыргызстане именно по содержательным моментам нет. Причина - невнятная политика властей, непонятно, кому и в чем оппонировать. Есть разрозненные оппозиционные группы, отдельные политики, судьба которых размыта. Чтобы выжить, они попытаются объединиться. Но какой-то цельной оппонирующей группировки нет, и вряд ли она появится, чтобы полноценно участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.

Потенциальные оппозиционеры будут размываться по другим партиям с устойчивой центристской позицией. Если представители таких политобъединений и будут критиковать политику "Белого дома", то очень умеренно и осторожно. Причем касаться станут не конкретных действий власти, а, скорее, бездействия.

Тяжеловесов, кто мог представлять реальную силу в октябре 2020 года, обезглавили, а второй эшелон политиков - безликий.
Медет Тюлегенов

СДПК без Алмазбека Атамбаева вряд ли конкурентная партия, не определен правовой статус и другого яркого политика - Омурбека Текебаева. А без него "Ата Мекен" не является полноценным игроком.

Остается партия "Бутун Кыргызстан" с Адаханом Мадумаровым. Но он где-то обмолвился, что если ему предложат стоящую должность, то он оставит оппозиционную направленность.

Еще есть партия "Республика". Но с уходом Омурбека Бабанова у нее ограничены ресурсы. А если на выборах в Жогорку Кенеш останется барьер в девять процентов, то партии с малым капиталом уже в аутсайдерах. Так что серьезной оппозиции в Кыргызстане пока нет.

Шерадил Бактыгул, политолог:

- В Кыргызстане есть не оппозиционные партии и движения, а люди, которые хотят эксплуатировать оппозиционные идеи, чтобы получить дивиденды.

Что касается предстоящих выборов в Жогорку Кенеш, то, на мой взгляд, оппозиции на них не будет.

Первым эшелоном пойдут партии "Кыргызстан", "Биримдик" и некая партия "Х", которую проспонсируют братья Матраимовы.
Шерадил Бактыгул

Некоторые утверждают, что это "Мекеним Кыргызстан", но я не спешил бы с выводами. Почему именно эти политические объединения? Они преодолеют девятипроцентный порог, для остальных участников это будет затруднительно. Вторая партия потенциальных обладателей мандатов будет включать партии "Бир Бол", "Республику", "Онугуу-Прогресс", "Ата-Журт". Ну и третьи, замыкающие, - "Бутун Кыргызстан", "Ата Мекен", "Замандаш".

Не стоит сбрасывать со счетов и региональные партии. Большим игрокам, хотят они этого или нет, на местах придется заручиться их поддержкой. Есть региональные партии, где люди имеют авторитет на местах. Но это, конечно, не оппозиция.

За всю политическую историю Кыргызстана, со времен СССР, системная оппозиция существовала до 1924 года. С тех пор такой оппонирующей структуры у нас не было.
Шерадил Бактыгул

Оппозиционерами становятся, чтобы выторговать себе должность, а не по идейным разногласиям. Вероятно, что системный подход могут выработать инициаторы гражданских митингов #REакция 1.0 и #REакция 2.0. Но это в перспективе. Пока оппозиционная культура у нас на стадии становления. Политики не знают, как в оппонирующем ключе противодействовать властям, а не шантажировать. Власти не понимают, как работать с системной оппозицией, потому что как таковой у нас ее не было почти сто лет.

Клара Сооронкулова, экс-судья Конституционной палаты:

- Проблема в том, что продолжается обкатка схемы, которую разработала команда бывшего президента Алмазбека Атамбаева при его непосредственном участии.

В 2015 году Алмазбек Атамбаев зачистил политическое поле, и реальная оппозиция, которая могла бы противостоять властям на равных, исчезла.
Клара Сооронкулова

Конечно, на этих выборах какую-то партию президентский аппарат назначит на роль оппозиции, но это будет карманное объединение, которому позволят пройти в Жогорку Кенеш, чтобы соблюсти видимый конституционный паритет.

Те, кто сейчас составляют костяк недовольных, на выборы, скорее всего, не пойдут. Очень иллюзорны надежды на выигрыш, а затрачивать ресурсы бесперспективно. Да их и нет.

В итоге мы опять получим парламент базаркомов и олигархов. Это наследство, которое осталось от Атамбаева.
Клара Сооронкулова

Политики боятся открыто противостоять властям. Идет сращивание госструктур с криминалом. Если раньше за несогласие грозило уголовное преследование, то сейчас еще и под угрозой личная безопасность.

Что касается "Ата Мекена", "Бутун Кыргызстана", то ни у Омурбека Текебаева, ни у Адахана Мадумарова нет финансов, чтобы бороться с такими астрономически богатыми людьми, как Матраимовы. Так что о реальных оппонентах, действенных и конструктивных, а не о конъюнктурщиках, нам остается только мечтать.

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580500320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин провел встречи с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации
- Мажилисмены держат на постоянном контроле решение проблем населения в регионах
- Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 21 января 2020 года №1
- Наказы Токаева: исполнят ли поручения президента в срок?
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам государственной службы
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве культуры и спорта РК
- Заработная плата в IV квартале 2019 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  