Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах

22:52 31.01.2020

В Кыргызстане появилась партия власти "Биримдик". Какие силы ей будут противостоять на парламентских выборах и можно ли их назвать оппозиционными? Эксперты сомневаются.



Стабильно развивающаяся политическая система немыслима без развитой и конструктивной оппозиции. Но в Кыргызстане в оппоненты уходят не по идейным соображениям, а по причине личной обиды, отлучения от кормушки. Это основные причины, считают политологи и называют такую оппозицию ситуационной.



Есть ли сейчас в Кыргызстане оппозиция, и проявит ли она себя на выборах, журналист 24.kg выяснял у политологов.



Айнура Арзыматова, политолог:



- Оппозиция сегодня представлена в лице СДПК, члены которой поддерживают Алмазбека Атамбаева. Есть движение "Умут-2020", созданное экс-депутатом Ширин Айтматовой. На сегодня, пожалуй, это два самых ярких оппонирующих звена с хорошей политической перспективой.



В обществе есть определенное недовольство, и эта часть как раз и представляет собой электорат СДПК. Другое дело, что ЦИК может не допустить эту партию до участия в выборах. Тогда реального оппонента у власти не будет.



"Ата Мекен" Омурбека Текебаева, "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова - это не оппозиция.

Айнура Арзыматова



Они краткосрочные действующие политические единицы, поскольку не имеют достаточно сильной электоральной базы. За них голосуют не по принципу разделения позиций, а по остаточному признаку. Среди других потенциальных участников гонки я и вовсе не вижу ни одной силы, которая может противостоять "Биримдику", и не в качестве ряженой партии, а настоящего оппонента.



В Кыргызстане партии еще переживают болезнь роста. Из-за этой политической незрелости мы, политологи, не можем их отнести к серьезным игрокам.

Айнура Арзыматова



Это "подсолнухи", а члены таких партий кочуют из одного политического объединения в другое. Поэтому они такие слабые и раздробленные, и держатся на плаву только за счет тугих кошельков партийных спонсоров. Значит, говорить о появлении конструктивной, системной оппозиции пока не приходится.



Медет Тюлегенов, политолог:



- Оппозиции как таковой в Кыргызстане именно по содержательным моментам нет. Причина - невнятная политика властей, непонятно, кому и в чем оппонировать. Есть разрозненные оппозиционные группы, отдельные политики, судьба которых размыта. Чтобы выжить, они попытаются объединиться. Но какой-то цельной оппонирующей группировки нет, и вряд ли она появится, чтобы полноценно участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.



Потенциальные оппозиционеры будут размываться по другим партиям с устойчивой центристской позицией. Если представители таких политобъединений и будут критиковать политику "Белого дома", то очень умеренно и осторожно. Причем касаться станут не конкретных действий власти, а, скорее, бездействия.



Тяжеловесов, кто мог представлять реальную силу в октябре 2020 года, обезглавили, а второй эшелон политиков - безликий.

Медет Тюлегенов



СДПК без Алмазбека Атамбаева вряд ли конкурентная партия, не определен правовой статус и другого яркого политика - Омурбека Текебаева. А без него "Ата Мекен" не является полноценным игроком.



Остается партия "Бутун Кыргызстан" с Адаханом Мадумаровым. Но он где-то обмолвился, что если ему предложат стоящую должность, то он оставит оппозиционную направленность.



Еще есть партия "Республика". Но с уходом Омурбека Бабанова у нее ограничены ресурсы. А если на выборах в Жогорку Кенеш останется барьер в девять процентов, то партии с малым капиталом уже в аутсайдерах. Так что серьезной оппозиции в Кыргызстане пока нет.



Шерадил Бактыгул, политолог:



- В Кыргызстане есть не оппозиционные партии и движения, а люди, которые хотят эксплуатировать оппозиционные идеи, чтобы получить дивиденды.



Что касается предстоящих выборов в Жогорку Кенеш, то, на мой взгляд, оппозиции на них не будет.



Первым эшелоном пойдут партии "Кыргызстан", "Биримдик" и некая партия "Х", которую проспонсируют братья Матраимовы.

Шерадил Бактыгул



Некоторые утверждают, что это "Мекеним Кыргызстан", но я не спешил бы с выводами. Почему именно эти политические объединения? Они преодолеют девятипроцентный порог, для остальных участников это будет затруднительно. Вторая партия потенциальных обладателей мандатов будет включать партии "Бир Бол", "Республику", "Онугуу-Прогресс", "Ата-Журт". Ну и третьи, замыкающие, - "Бутун Кыргызстан", "Ата Мекен", "Замандаш".



Не стоит сбрасывать со счетов и региональные партии. Большим игрокам, хотят они этого или нет, на местах придется заручиться их поддержкой. Есть региональные партии, где люди имеют авторитет на местах. Но это, конечно, не оппозиция.



За всю политическую историю Кыргызстана, со времен СССР, системная оппозиция существовала до 1924 года. С тех пор такой оппонирующей структуры у нас не было.

Шерадил Бактыгул



Оппозиционерами становятся, чтобы выторговать себе должность, а не по идейным разногласиям. Вероятно, что системный подход могут выработать инициаторы гражданских митингов #REакция 1.0 и #REакция 2.0. Но это в перспективе. Пока оппозиционная культура у нас на стадии становления. Политики не знают, как в оппонирующем ключе противодействовать властям, а не шантажировать. Власти не понимают, как работать с системной оппозицией, потому что как таковой у нас ее не было почти сто лет.



Клара Сооронкулова, экс-судья Конституционной палаты:



- Проблема в том, что продолжается обкатка схемы, которую разработала команда бывшего президента Алмазбека Атамбаева при его непосредственном участии.



В 2015 году Алмазбек Атамбаев зачистил политическое поле, и реальная оппозиция, которая могла бы противостоять властям на равных, исчезла.

Клара Сооронкулова



Конечно, на этих выборах какую-то партию президентский аппарат назначит на роль оппозиции, но это будет карманное объединение, которому позволят пройти в Жогорку Кенеш, чтобы соблюсти видимый конституционный паритет.



Те, кто сейчас составляют костяк недовольных, на выборы, скорее всего, не пойдут. Очень иллюзорны надежды на выигрыш, а затрачивать ресурсы бесперспективно. Да их и нет.



В итоге мы опять получим парламент базаркомов и олигархов. Это наследство, которое осталось от Атамбаева.

Клара Сооронкулова



Политики боятся открыто противостоять властям. Идет сращивание госструктур с криминалом. Если раньше за несогласие грозило уголовное преследование, то сейчас еще и под угрозой личная безопасность.



Что касается "Ата Мекена", "Бутун Кыргызстана", то ни у Омурбека Текебаева, ни у Адахана Мадумарова нет финансов, чтобы бороться с такими астрономически богатыми людьми, как Матраимовы. Так что о реальных оппонентах, действенных и конструктивных, а не о конъюнктурщиках, нам остается только мечтать.



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ