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|Новым министром ЕЭК по внутренним рынкам и информатизации назначен армянин Гегам Варданян
22:59 31.01.2020
В ЕЭК назначен новый министр
Гегам Варданян сменит в этой должности Карине Минасян.
С 1 февраля 2020 года к работе приступает новый член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гегам Левонович Варданян, передает zakon.kz.
Решение о назначении этого представителя Республики Армения приняли руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
20 декабря 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Гегам Варданян сменит в этой должности Карине Минасян.
Новый министр ЕЭК имеет опыт работы в органах государственной власти. В последнее время Гегам Варданян работал заместителем министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения, а до этого занимал пост заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.
Цифровизация и развитие внутренних рынков являются одним из ключевых драйверов роста экономик стран-членов ЕАЭС. Реализация цифровых проектов ускорит переход к новому технологическому укладу и создаст еще более благоприятную среду для развития интеграционных процессов внутри Союза. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться существенного прогресса в вопросе снятия барьеров и ускорить процесс цифровизации стран ЕАЭС, – отметил Гегам Варданян.
За его плечами – большой опыт работы в крупных международных компаниях. Более десяти лет он занимал руководящие позиции в National Instruments. Это один из мировых лидеров в разработке аппаратного и программного обеспечения для систем автоматизированного тестирования и моделирования.
Также Гегам Варданян руководил направлением по развитию бизнеса ведущей армянской компании YEA Engineering, которая предоставляет продукты и услуги по комплексным инженерным решениям в различных отраслях.
Гегам Варданян окончил факультет прикладной математики и информатики Российско-армянского (Славянского) университета.