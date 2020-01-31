 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 31.01.2020
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    Казахстан   | 
Массовое заражение СПИДом в карагандинской колонии расследует полиция
23:48 31.01.2020

Следователи выясняют обстоятельства заражения.

На данный момент следователи выясняют, как заключенные могли заразиться ВИЧ-инфекцией. Предположительно осужденные пользовались зараженным шприцем, употребляя наркотические средства, передает корреспондент МИА "Казинформ".
В исправительном учреждении АК 159/20 в поселке Долинка выявили 11 случаев заражения ВИЧ. В данной мужской колонии отбывают сроки осужденные, совершившие не тяжкие преступления. Дело передано для расследования в полицию. Следователи выясняют обстоятельства заражения.
В Карагандинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД сообщили, что осужденные подхватили инфекцию через зараженный шприц.

На сегодняшний день установлен факт заражения ВИЧ-инфекцией среди осужденных, у 11 человек, через инъекционное введение наркотиков. Все осужденные спецконтингента, они трудоустроены. Заражение произошло вне колонии, на местах, где они работали, - прокомментировала заведующая эпидемиологическим отделом Карагандинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Мария Нуртазина.

В самом же департаменте УИС сообщили, что данный инцидент расследуется полицией.

Незамедлительно было проведено служебное расследование, также материалы переданы в отдел полиции города Шахтинск с целью возбуждения уголовного дела. В настоящее время идет досудебное расследование, по результатам которого будет установлена причина инцидента, - проинформировал Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области.

31 января 2020,

Источник - МИА "Казинформ".
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