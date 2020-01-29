 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как импичмент Трампа отразился на Украине?
07:50 01.02.2020

Недавний опрос показал, что почти 9 из 10 опрошенных украинцев знают о процедуре импичмента и роли Украины в этом процессе.

Данные показывают, что значительное большинство респондентов одобрили действия Зеленского в ответ на давление со стороны администрации Трампа.

Скандал, в котором президент Дональд Трамп обвиняется в попытке оказания давления на украинское руководство в личных политических целях, из-за чего началась процедура импичмента в Вашингтоне, по всей видимости, не отразился на рейтинге украинского президента Владимира Зеленского. Недавние исследования указывают на то, что общественная поддержка Зеленского остается сильной.

Данные, собранные в середине января группой ученых, среди которых был Джордан Ганс-Морс, политолог из Северо-Западного университета (США), показывают, что скандал, в эпицентре которого оказались Трамп и Украина, не запятнал репутацию Зеленского как борца с коррупцией в глазах украинского электората. Зеленский пришел к власти в 2019 году, пообещав вести борьбу с взяточничеством на высшем уровне и обеспечить экономический рост, плоды которого почувствуют широкие слои населения.
Ганс-Морс указал на ироничность того обстоятельства, что "Зеленский поднялся на политический олимп, обещая искоренить именно тот тип поведения, который продемонстрировал Трамп". Процедура импичмента Трампа строится на обвинениях в том, что он умышленно задерживал военную помощь Украине, принуждая администрацию Зеленского искать компромат на одного из ведущих политических конкурентов американского президента – бывшего вице-президента Джо Байдена.
По словам Ганса-Морса, почти 9 из 10 опрошенных украинцев знали о процедуре импичмента и о роли Украины в этом процессе. Политолог сообщил об этом во время обсуждения результатов исследования на открытом форуме в Нью-Йорке 23 января. Мероприятие под названием "Импичмент с украинской точки зрения" было организовано при поддержке Института Гарримана при Колумбийском университете и Центра Йордана по изучению России при Нью-Йоркском университете (редакция Eurasianet.org располагается в помещении, предоставленном Институтом Гарримана).

Данные показывают, что значительное большинство респондентов одобрили действия Зеленского в ответ на давление со стороны администрации Трампа, сказал Ганс-Морс. Кроме того, несмотря на широко распространенное мнение о том, что Трамп виновен в скандале, общий имидж Соединенных Штатов в глазах украинцев тоже не особо пострадал – по крайней мере, пока. Ганс-Морс отметил, что одним из возможных объяснений этому может быть то, что процедура импичмента для многих украинцев является свидетельством того, что в США все еще есть эффективные инструменты сдерживания исполнительной власти.
Ольга Онуч, старший преподаватель Манчестерского университета в Великобритании, также выступавшая на открытом форуме, сказала, что, многие украинцы знают о запущенной процедуре импичмента, но данный вопрос не является для них самым приоритетным. Людей в основном беспокоит продолжающийся конфликт на востоке Украины, в котором участвуют поддерживаемые Россией сепаратисты, наряду с постоянными экономическими трудностями страны.
"Если честно, украинцы редко говорят об импичменте", – сказала Онуч.

Онуч охарактеризовала предполагаемую попытку администрации Трампа добиться quid pro quo (т.е. обменять военную помощь на политическую услугу) как "крупный просчет", демонстрирующий полное непонимание политической обстановки в Украине и приоритетов внутренней политики Зеленского.
Онуч сказала, что "борьба с коррупцией через коррупционные действия" не была приемлемым решением для Зеленского.
По словам другого выступавшего, профессора Американского университета Кейта Дардена, одна из причин, по которой Трамп и его помощники могли подумать, что Зеленский согласится на quid pro quo, заключается в том, что предыдущая украинская администрация во главе с бывшим президентом Петром Порошенко, судя по всему, была готова сотрудничать.

Дарден сказал собравшимся, что ознакомился со всеми материалами, опубликованными Львом Парнасом, крупным донором Трампа, который, как свидетельствуют документы, работал в тесном контакте с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, продвигая частные политические интересы президента в Украине. Парнас обвиняется в предполагаемом нарушении правил, регулирующих финансирование избирательных кампаний.
"Причина, по которой Трамп думал, что он может получить желаемое от Зеленского, заключается в том, что они [чиновники администрации Трампа] уже получали это от администрации Порошенко", – сказал Дарден со ссылкой на материалы Парнаса.

Дарден предупредил, что информация в предоставленных Парнасом документах может изменить динамику отношений США и Украины. Украина, пояснил Дарден, позиционируя себя как жертву российской агрессии, получает существенную поддержку от США и Евросоюза.
Некоторые откровения в материалах Парнаса, в частности, о том, что представители администрации Порошенко были готовы вмешиваться во внутренние политические дела США в интересах Трампа, могут "повлиять" на взгляды демократов в Конгрессе на Украину, предположил Дарден. Некоторые американцы, возможно, перестанут рассматривать Украину как исключительно жертву.
"Ипостась невинной жертвы жизненно важна для выживания Украины, – сказал Дарден. – Без этого у них будут большие проблемы".

По словам Дардена, учитывая, что администрация Зеленского оказала сопротивление Трампу, ей, возможно, не придется отвечать за действия предыдущей администрации. Тем не менее, по словам Дардена, "новые факты меняют картину".
"Риск состоит в том, что Украина может выпасть из списка потенциальных получателей при рассмотрении вопросов о распределении [американской] помощи", – сказал он.

29 янв. 2020

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580532600
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