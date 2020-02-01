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Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом, - "Взгляд"
08:31 01.02.2020

1 февраля 2020,
Текст: Иван Абакумов,
Андрей Резчиков

Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.

В пятницу Кремль отверг обвинения в адрес России, с которыми ранее выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, он заявил, что Москва якобы саботирует выполнение обязательств по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Речь идет о договоренностях, достигнутых Россией и Турцией на переговорах в Сочи в сентябре 2018 года: в Идлибе, который остается последней крупной территорией под контролем вооруженной сирийской оппозиции, создается зона деэскалации. Точнее, эта зона прекращения огня действовать по периметру территории, которую удерживают боевики.

Однако "в последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России", – заявил в среду Эрдоган. Имеется в виду наступление правительственных войск Сирии, о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД. Армия Башара Асада и ее союзники, включая иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), действительно нанесли удары по позициям и технике боевиков в нескольких городах провинции Идлиб, а также в западных пригородах Алеппо. Таким образом, прерван режим прекращения огня, который был введен с 12 января по договоренности России и Турции.

По версии Дамаска, операция была лишь ответом на неожиданное крупное наступление исламистов из Идлиба на восток в сторону Алеппо. Постпред при ООН Василий Небензя ранее назвал причинами эскалации действия террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков.
Эрдоган, судя по серии его заявлений, обвиняет Россию в том, что она не воздействовала на Дамаск и позволила сирийской армии начать наступление в нарушение сочинских соглашений. "В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", – заявил турецкий лидер в среду. А в пятницу Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары "предотвратить нападения в зоне деэскалации". Турецкий лидер предупредил:
"Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу".

Еще в понедельник стало известно, что турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией через КПП на севере провинции Идлиб, и направилась на юг этого региона.
Эрдоган впервые за последнее время позволяет себе столь жесткие заявления в адрес России, с которой Анкара долго восстанавливала стратегическое партнерство. И это притом, что недавно Москве и Анкаре удалось успешно решить два сложных вопроса, где интересы двух стран, казалось бы, были диаметрально противоположными – о судьбе курдов на северо-востоке Сирии, и о согласовании действий по Ливии.

Как уже было сказано выше, Москва отвергла обвинения в свой адрес. "В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что ситуация в Идлибе "оставляет желать лучшего" и этот район "остается местом сосредоточения большого количества террористов".

У Ближнего Востока появились новые покровители
Сосредоточение террористов в Идлибе действительно стало возможным во многом потому, что именно Турция не исполнила своих обязательств, данных в Сочи. "Стороны договорились, что Эрдоган берет на себя ответственность за Идлиб и гарантирует, что там все будет спокойно, оттуда не будет нападений на позиции сирийских войск, он разберется с "Джебхат ан-Нусрой"... Но ничего этого сделано не было", – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян.
Стоит напомнить, что в начале января сирийским войскам пришлось выбивать террористов "ан-Нусры" из одного из городов в провинции Идлиб. Кроме того, в регионе действуют группировки из исламистской коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам". Среди 30 тыс. боевиков, сконцентрировавшихся в Идлибе, сложно отделить вооруженных оппозиционеров из протурецкой коалиции "Национальный фронт освобождения" и джихадистов "Ан-Нусры".

"При этом надо понимать: сама Турция допустила и даже способствовала переходу под контроль сил Башара Асада других территорий, которые были обозначены как зоны деэскалации", – сказал газете ВЗГЛЯД глава центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. Эксперт напомнил, что, согласно договоренностям, таких зон было четыре: провинция Идлиб, пригород Дамаска Восточная Гута, зоны на юге Сирии и зона в провинции Хомс в центральной части страны. Все эти территории, кроме Идлиба, сейчас под контролем войск Асада. По мнению Семенова, Турция не только не препятствовала наступлению сирийской армии, но "даже вела переговоры с местными группировками, чтобы они сдали эти районы и перебазировались на север страны, в Идлиб".

Но наступление правительственных войск в Идлибе уже вызвало беспокойство в Турции. Семенов полагает: заявление Эрдогана о "нарушении Россией соглашений" стала реакцией на то, что после начала новых боев в Идлибе на сирийско-турецкой границе появилось еще 400 тыс. беженцев. "В целом, сейчас уже примерно 800 тыс. беженцев скопились у сиирйско-турецкой границы", – отметил эксперт. Он подчеркнул, что опасения турецкой общественности вполне понятны: вдруг эти массы начнут прорываться на территорию Турции?
"Чтобы успокоить своих граждан Эрдоган должен, как минимум для внутреннего потребления, делать такие жесткие заявления.

Без этого обойтись у него не получится", – пояснил востоковед.
Потом, Эрдоган действительно может полагать, что Россия нарушила некоторые договоренности. После встречи в Стамбуле президентов двух стран, столкновения в Идлибе действительно пошли на спад. Но теперь, когда Асад начал операцию "Рассвет над Идлибом", в прессе пошли сообщения о том, что наступление сирийских войск поддерживается российскими ВКС. В Минобороны России, впрочем, опровергают участие наших летчиков – ВКС не выполняют боевых вылетов с момента объявления перемирия 12 января.

Эрдоган учитывает раздражение турецких элит и общественности, делает громкие заявления. Но никаких серьезных шагов, которые могли бы испортить его отношения с Москвой, он предпринимать не будет, прогнозируют эксперты. "Ситуация в Сирии связана с происходящим в Ливии, где Турция, с согласия России, вынуждена продолжать свою активность. Поэтому решать вопросы Идлиба Эрдогану не с руки", – считает Кирилл Семенов.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Геворг Мирзаян. "Эрдоган, как человек, который является протектором сирийских боевиков и имеет перед ними обязательства, не имеет морального права молчать, – отметил собеседник. – С другой стороны, он не хотел бы, чтобы турецкие националисты выставляли ему претензии из серии "почему ты даешь на убой наших братьев". Напомним, что в Идлибе в том числе, действуют группировки из родственных туркам сирийских туркоманов.
Но Мирзаян, так же, как и Семенов, полагает, что боевикам не следует ждать реальной военной поддержки от Турции, которой сейчас грозит Эрдоган. Эксперт полагает, что имеет место договоренность: Анкара сворачивает поддержку сирийских боевиков в ответ на помощь России в ливийском вопросе. "Россия помогает Эрдогану решить вопрос с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, потому что турецкому лидеру не нужно свержение режима главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи, – считает Мирзаян. – Мы вместе с Эрдоганом выступаем с целым рядом инициатив и фактически поддерживаем его убеждение Хафтара поумерить свои аппетиты. Но получаем в обмен то, что получаем".

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580535060
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