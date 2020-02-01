 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Hill: США не могут позволить себе войну на два торговых фронта
11:49 01.02.2020

Если противодействие Китаю на самом деле является главным приоритетом для Соединенных Штатов, то торговая война с ЕС в лучшем случае послужит отвлекающим фактором, а в худшем - станет препятствием на пути США.

Надвигается трансатлантическая торговая война. После подписания торгового соглашения первой фазы с КНР президент США Дональд Трамп обратил свое внимание на Европейский союз и напомнил об угрозах о введении торговых пошлин в отношении европейского импорта. Существуют серьезные препятствия на пути заключения торгового соглашения между ЕС и США, учитывая торговые угрозы Трампа и его требования. Вашингтон стремится сократить торговый дефицит с ЕС, повлиять на его политику в отношении Ирана и заключить более выгодное торговое соглашение. Ранее Трамп заявил, что конкуренция с Китаем является главным приоритетом его политики, однако для эффективной конкуренции с КНР ему потребуется помощь со стороны европейских союзников. Китай окажется победителем, если США решат обострить торговую войну против ЕС, пишут сотрудники Центра новой американской безопасности Кариса Нитше и Сэм Доршимер в статье для издания The Hill.

Текущая торговая политика в отношении ЕС носила бурный характер с самого начала. В 2018 году США ввели торговые пошлины в отношении импорта европейской стали и алюминия. Весной 2019 года Трамп также призвал ввести торговые пошлины в отношении европейских автомобилей. Он продолжил повторять данную угрозу, чтобы оказать давление на европейских союзников и заставить их инициировать механизм урегулирования споров по ядерной сделке с Ираном. Когда Франция установила цифровой налог, администрация США пригрозила пошлинами на импорт французской продукции стоимостью более $2 млрд. Трамп также подчеркнул, что с точки зрения вопросов торговли ЕС является хуже Китая. Неопределенность, возникшая на фоне угроз о введении торговых пошлин, только увеличивает шанс обострения продолжающейся торговой войны между США и ЕС.

Торговая война с Европейским союзом может еще сильнее разрушить и без того хрупкие трансатлантические отношения. Учитывая наличие крепких экономических связей с Китаем, ЕС, безусловно, представляет собой очень важный актив с точки зрения конкуренции с Китаем, но уровень трансатлантического доверия достиг исторически низкого уровня. Только 26% европейских союзников поддерживают подход Трампа к решению глобальных вопросов.

Эскалация торговой напряженности подтолкнет европейские страны к сохранению или даже расширению экономических связей с Китаем, который готов к тесному торговому сотрудничеству с ЕС. Китай - это важный торговый партнер Европейского союза. Торговля товарами с КНР увеличилась почти на 35% за последнее десятилетие.

Трансатлантическая торговая война повысит привлекательность Китая в качестве торгового партнера и убедит европейцев в необходимости закрыть глаза на определенные торговые практики Китая. Несмотря на то, что в одном из недавних исследований говорится о том, что большинство европейцев рассматривают Китай в качестве экономического конкурента, большое количество европейцев совсем иначе относятся к отношениям с КНР.
Италия и Венгрия уже подружились с Китаем, а другие европейские союзники, такие как Германия, начинают рассматривать преимущества более тесных экономических отношений с Китаем. Результаты недавнего исследования показали, что более 40% граждан Германии считают, что Китай является более надежным партнером, чем Соединенные Штаты. Учитывая возможность замедления темпов роста экономики ЕС, у европейского блока может появиться сильное желание сохранить экономические отношения с Китаем, даже несмотря на риски, связанные с недобросовестной торговой практикой КНР. В данном случае Китай окажется в выигрыше.

Если противодействие Китаю на самом деле является главным приоритетом для Соединенных Штатов, то торговая война с ЕС в лучшем случае послужит отвлекающим фактором, а в худшем - станет препятствием на пути США. Эскалация напряженности в отношениях с ЕС может отвлечь внимание американской администрации от КНР, еще сильнее подорвать доверие европейских союзников по отношению к США в решающий момент, когда многие страны ЕС оказались перед сложным выбором, который определит их будущие отношения с КНР, включая доступ компании Huawei к европейской инфраструктуре 5G. Чтобы уменьшить шансы КНР на победу, нужно отказаться от трансатлантической торговой войны.
1 февраля 2020
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580546940
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