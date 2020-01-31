Все это Russia, и все мы Russians, - Герман Садуллаев

12:09 01.02.2020

То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют "расеянами", "многонационалами", объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ.

В 2012 году ученые провели генетический анализ останков четырех людей, захороненных около семисот лет назад, которых маори, коренные жители Новой Зеландии, считали своими предками. "Каково же было удивление", как это принято говорить, когда оказалось, что предки маори относились к разным генетическим линиям, тогда как современные маори демонстрируют генетическое однообразие. В очередной раз не подтвердился "культурно-научный" миф о том, что народ – это "большая семья", разросшееся потомство одного первопредка, или пары первопредков, если считать женщину.



Действительно, мы подразумеваем, что когда-то "изначально" каждый народ состоял из родственников, "голубоглазых блондинов", а потом вследствие контактов с соседями, метисизации, обращения в свою веру, принятия в общину беженцев и так далее – на периферии популяции появляется генетическое и фенотипическое разнообразие.

Но это сказка, наследие тотемических представлений о происхождении племени от какого-нибудь медведя или волка. В действительности, все народы складываются в результате конвергенции, сближения различных обществ, а регистрируемое однообразие – это не причина, а результат длительного исторического процесса и центростремительных сил.



И отстаньте уже от голубоглазых блондинов. Хватит постить фотографии белокурых детей на пшеничном поле с душераздирающими подписями вроде "мы русские! (немцы, чеченцы, поляки, англичане, шведы, таджики, тихоокеанские австролоиды – и кто там еще считает идеальным представителем своей нации "белокурую бестию"). Альбиносы могут появляться в любой популяции.

А если вся или почти вся популяция состоит из альбиносов, то это значит лишь то, что племя живет замкнуто, среди болот, на острове или в горах, все женятся на двоюродных сестрах и по воле случая аутосомный рецессивный признак закрепился. Если это и "чистота нации", то такая чистота, которая обеспечивается близкородственными браками. А они, кроме непигментированных волос, приносят еще врожденные патологии и низкий иммунитет. Слишком дорогая цена за чисто косметический эффект. Если так нравится, то покрасьте волосы пергидролем и вставьте голубые линзы. Не обязательно строить концлагеря и провозглашать Drang nah Osten.



Возникновение народа и принадлежность к народу – это не божественное предопределение, не личная заслуга, не генетический закон, но и не вопрос выбора. Это сложный комплекс социально-исторических обстоятельств. В истории люди не рождаются народом, люди становятся народом, долго проживая на одной территории, в одном государстве, говоря на одном языке и формируя общую культуру. И у меня для вас новость.



В строгом смысле, российский народ уже состоялся. Я вынужден откорректировать свои взгляды двухлетней давности: Россия – не цивилизация, не суперэтнос, объединяющий множество народов. Суперэтнос и цивилизация – это Евразия на просторах бывшего СССР. А российский народ – это вполне себе единый и даже унифицированный народ, то, что англичане называют нацией.



Увы, увы всем узким националистам. Поезд ушел. Мы отвечаем всем объективным признакам единого народа. У нас есть общий язык, свое государство, по сути – одна культура в нескольких региональных вариантах, мы связаны жизнью на определенной территории, у нас тесные экономические и личные связи, нас вообще уже ничего не отличает друг от друга по большому счету. И даже если вы вооружитесь модным инструментарием "генетических исследований", то увидите, что тюрки России гораздо более родственны друг другу и прочим, нетюркским этносам России, чем тюркам, например, Турции. Никакого "тюркского мира" нет. А Россия есть.



То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют "расеянами", "многонационалами", а наши доморощенные западники – "ватниками" и "совками", объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Не население, а народ. У нас появились даже дополнительные, совсем не обязательные, но показательные маркеры – отношение к ювенальной юстиции, к меньшинствам, к традиционной семье, к нацизму и Второй мировой войне и так далее. Одинаковое отношение, вне зависимости от конфессии и этноса.

Российский народ остается этнически и конфессионально гетерогенным. Но является ли в 21-м веке этническое и конфессиональное однообразие необходимым условием народообразования? Российская империя не смогла создать из своего населения единый народ именно потому, что поддерживала межконфессиональные барьеры, причем административно поддерживала. Сейчас конфессия в очень большой степени есть личное дело каждого. И не препятствие для вхождения в единый народ.



Задачей русских националистов была политическая мобилизация той части русских, которые "не россияне". Она провалилась. В стране, где 80% населения – русские, "русская националистическая партия", любая из них и все они в сумме, имеют электоральный потенциал на уровне статистической погрешности. И "Русские марши" как-то сами собой сдулись. Не только потому, что репрессии и "кровавый режим". А просто маршировать не против кого.

И власть русская (ну не скажете же вы, что,например, второй человек в стране, министр обороны тувинец Шойгу – какой-то нерусский). И никто не возражает, что русские тут главные. И каждый тувинец тоже по-своему русский.

Вчера это казалось каким-то экстремизмом, но сегодня, я думаю, немногие будут возражать против "главной поправки в Конституцию" по версии русских националистов: написать, что Россия – это государство русского народа. Ну да, а в чем проблема?



Может быть, у нас пока есть некоторая неопределенность с именем. Потому что "русские" – все еще этническая идентификация, а от "дорогих россиян" после Ельцина сильно тошнит. Может быть, нам нужно новое имя. Или древнее имя. Скифы, например. Новые скифы. А чаще всего в истории остается то имя, которым народ зовут соседи. Римляне долго называли все племена наших степей, лесов и равнин "скифами".



Сейчас англоязычный мир называет нас всех без разбору Russians – русские ли мы, татары ли, или "россияне", граждане России, нет разницы: все это Russia и все мы Russians. Наверное, им со стороны видно то, чего мы здесь, вблизи, изнутри, пока не смогли разглядеть: единый народ России уже возник. Это свершившийся факт.



31 января 2020,