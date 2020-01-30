Китай завершил строительство Дангаринского НПЗ на родине Э.Рахмона

16:46 01.02.2020

Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории свободной экономической зоны "Дангара" полностью завершено, однако, когда будет запущена первая очередь проекта, пока неизвестно.



Об этом 30 января сообщил заместитель министра экономического развития и торговли страны Тоджиддин Джуразода на пресс-конференции в Душанбе.

Местные эксперты считают, что в ближайшее время "хозяином" рынка поставки ГСМ в Таджикистан может стать Китай. В настоящее время российская компания "Газпромнефть-Таджикистан" поставляет в республику около 55% горюче-смазочных материалов.



НПЗ в свободной экономической зоне "Дангара", по словам замминистра, полностью принадлежит китайской компании Dong Ying heli Investment and Development. Ранее сообщалось, что строительство нефтеперерабатывающего предприятия в Дангаре ведется совместным таджикско-китайским предприятием TK-Оil, учрежденным китайской компанией Dong Ying heli Investment and Development и таджикской "Хасан и Ко". Власти также заявляли, что доля китайской стороны в проекте составляет 90%, таджикской – 10%. Куда "исчезла" доля таджикской стороны – неизвестно.



Тоджиддин Джуразода также отметил, что завод приобрел первую партию нефти объемом 1 тыс. 350 тонн для пробного выпуска продукции. Всего инвестором на реализацию первой очереди проекта потрачено $90 млн. "Сейчас поскольку инвестор продолжает вести переговоры по поставкам и транзиту сырья с компаниями России и Казахстана" - отметил высокопоставленный чиновник. Одновременно ведутся переговоры с железнодорожными компаниями этих государств – сырье до Дангары будет перевезено железной дорогой. Согласно проекту, перерабатывающая мощность первой очереди завода составит пятьсот тысяч тонн нефти в год, а общая проектная мощность предприятия составляет 1,2 миллиона тонн.

Запуск нефтеперерабатывающего завода откладывался несколько раз. Представители свободной экономической зоны "Дангара" связывали это с "некоторыми нерешенными вопросами".



Годовая потребность Таджикистана в ГСМ составляет свыше 1,6 млн. тонн. В настоящее время потребность республики в ГСМ практически полностью удовлетворяется за счет импорта данной продукции из-за рубежа, что приводит к регулярному росту цен на топливо. Собственная добыча нефти в Таджикистане составляет мизерные объемы, так как до настоящего момента не обнаружены большие нефтеносные месторождения. Более того, с годами сокращается добыча на немногих эксплуатируемых небольших месторождениях страны. Сегодня из недр страны ежемесячно извлекается до 1,9 тыс. тонн нефти.