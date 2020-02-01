Палестина официально объявила о разрыве дипотношений с Израилем и США

19:27 01.02.2020

1 февраля 2020,



Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом. Причиной такого решения стала предложенная Вашингтоном "сделка века" - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Таким образом, Аббас отказался вести с Израилем и США отношения в сфере безопасности, а также переговоры на основе "сделки века". В Вашингтон уже направлен отказ Палестины от американского плана, добавил Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире

"Я полностью отвергаю этот план. Я не войду в историю как человек, который продал Иерусалим", - цитирует его The Jerusalem Post.



Президент Махмуд Аббас обратится в Совбез, чтобы заблокировать израильско-американский план

Аббас отметил, что был удивлен предложением президента США Дональда Трампа отправить палестинской стороне план для ознакомления, и отказался от этого.

Также он напомнил, что даже после личной встречи Трамп в мае 2018 года признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда американского посольства.

Аббас пообещал противостоять реализации "сделки века", а Израиль назвал страной-оккупантом и призвал нести за это ответственность, пишет Haaretz.



Трамп обнародовал условия "сделки века" 28 января. Согласно плану, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свою территорию. Позже Белый дом опубликовал документ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "сделку века" реалистичным путем к миру, который дает его стране постоянную восточную границу и при котором "никто не будет изгнан из дома".



Махмуд Аббас и лидер радикального движения Палестины ХАМАС Исмаил Хания выступили против плана, назвав его целью ликвидацию палестинского национального проекта. Палестина настаивает на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. После оглашения условий сделки в Палестине прошли протестные акции: демонстранты жгли флаги США и портреты Трампа.

В МИД России отмечали, что арабские страны отреагировали на американский план в основном "негативно-скептически".

Разработка "сделки века" велась с 2017 года. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название "От мира к процветанию" и предполагающую снижение в Палестине бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в экономику страны $50 млрд.