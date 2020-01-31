Индия: дурман национализма и цепь из 7 миллионов человек, - С.Кожемякин

20:43 01.02.2020 Индия: дурман национализма и цепь из 7 миллионов человек



Индия охвачена массовыми протестами. Их причина - несогласие с неолиберальными реформами и агрессивным националистическим курсом правительства. Как и во всем мире, правый популизм используется для закрепления господства буржуазии.



Рыночный разгул



Нынешнее протестное движение в Индии является беспрецедентным. Оно продолжается несколько месяцев, объединив самые широкие слои населения. Кульминацией народного негодования стала общенациональная забастовка 8 января. Ее организовали крупнейшие профсоюзные объединения, а поддержали все оппозиционные силы, включая две ведущие коммунистические партии: Компартию Индии (КПИ) и Компартию Индии (марксистскую) - КПИ(м). Участие в забастовке приняли 250 млн жителей городов и сел.



Главным требованием стала кардинальная смена социально-экономической политики. Сразу после прихода к власти правительство Нарендры Моди ясно показало, чьи интересы оно отстаивает. Ставка корпоративного налога снижена с 30 до 22 процентов, а для новых компаний - и вовсе до 15 процентов. Иностранный капитал допущен к добыче полезных ископаемых и оборонной промышленности. На благо бизнеса проведена реформа трудового законодательства: ужесточены правила проведения забастовок, облегчена процедура увольнения, работодатели освобождены от обязанности заключать коллективные договоры.



За пять лет приватизированы десятки государственных предприятий. И хотя частникам они продаются по существенно заниженным ценам, вырученная сумма превысила 3 трлн рупий, или 45 млрд долларов. Это втрое больше, чем за предыдущий аналогичный период, когда у власти находился Индийский национальный конгресс (ИНК). "Государство не должно заниматься бизнесом", - заявил министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендра Прадхан.



Следуя этой установке, кабмин обнародовал список госактивов, которые в ближайшие месяцы будут выставлены на торги. Среди них нефтегазовая компания "Бхарат Петролеум" и Судоходная корпорация Индии. Два этих предприятия обеспечивают большую часть потребностей страны в топливе, импортируя сырье и перерабатывая его на четырех НПЗ. Помимо этого, планируется передача в частные руки национального авиаперевозчика "Эйр Индия", свыше двадцати аэропортов, ста с лишним железнодорожных маршрутов, а также автодорог, линий электропередачи, газопроводов, ряда телекоммуникационных компаний и предприятий нефтехимической отрасли. Внесены поправки в законодательство, облегчающие приватизацию энергетических мощностей.



Против неолиберальной стратегии выступают коммунисты. "Стратегические отрасли и предприятия должны принадлежать народу, правительство лишь управляет ими и не имеет права их приватизировать", - говорится в заявлении КПИ(м). Правительство Кералы - штата под управлением коммунистов - заявило о намерении взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Кочине, принадлежащий компании "Бхарат Петролеум".



Имеющийся опыт показывает, что разгосударствление неизменно приводит к массовым увольнениям, росту цен и снижению доступности социальных услуг. Результаты нахождения у власти Бхаратия джаната парти (БДП) полностью это подтверждают. Численность безработных увеличилась почти втрое, достигнув 8 процентов работоспособного населения. Это рекордный показатель за полвека, хотя Моди клялся ежегодно создавать по 10 млн новых рабочих мест.



Сильнее всего реформы ударили по сельским жителям. По данным независимых исследований, ряды бедняков за последние пять лет пополнили 30 млн сельчан. Тревожнее всего ситуация в штатах центральной и восточной Индии. В Бихаре уровень бедности вырос с 33 до 51 процента, в Джаркханде и Одише превысил 40 процентов. Почти каждый третий бедняк мира сегодня живет в Индии. Зато доходы крупных корпораций в 2019 году увеличились на 22 процента.



В целом экономика сползает в кризис. По итогам прошлого года дефицит бюджета превысил 4 процента при целевом показателе 3,3 процента. Недостаток средств правительство пытается компенсировать с помощью приватизации. Только в 2020 году за счет продажи госактивов оно планирует получить 14,6 млрд долларов. Но это лишь усугубляет положение.



Избирательное "сострадание"



Ухудшение социально-экономического положения отразилось на политической ситуации и привело к ряду чувствительных поражений БДП. По итогам декабрьских выборов она потеряла контроль над штатом Джаркханд. Победу здесь одержала оппозиционная коалиция во главе с ИНК и местной партией "Фронт освобождения Джаркханда".



Еще большим ударом стал политический кризис во втором по численности населения штате Махараштра. До недавнего времени регионом руководил альянс двух правонационалистических партий - БДП и "Шив сена". На прошедших в октябре 2019 года выборах этот блок, хоть и понес потери, снова одержал победу. Однако договориться партнеры не смогли. БДП отказалась поровну разделить портфели в правительстве штата. В результате "Шив сена" пошла на союз с ИНК, сформировав кабинет без "партии власти".



Заслуживают внимания выборы в органы местного самоуправления штата Тамилнад. Здесь победила коалиция оппозиционных партий, включающая КПИ и КПИ(м). Это особенно важно, учитывая, что Тамилнадом руководят союзные БДП силы.



В условиях падения популярности и в преддверии принципиальных для ее репутации выборов в столичную законодательную ассамблею (они пройдут 8 февраля) власть прибегла к испытанным способам поднятия рейтинга. Во-первых, она продолжает спекулировать на внешних угрозах. На север страны, к границе с Пакистаном, переброшена дополнительная стотысячная войсковая группировка. Ранее, напомним, кабинет Моди ликвидировал автономию преимущественно мусульманского Кашмира, лишив его статуса штата, разделив на две территории и введя прямое правление из Дели. Недовольство жестоко подавляется армией и полицией.



Власти используют ими самими созданный повод для провоцирования милитаристской истерии. Министерство обороны объявило о намерении построить 24 подводные лодки, в том числе шесть атомных, тем самым увеличив флот субмарин более чем вдвое. Также СМИ раструбили о создании новейшего скорострельного зенитного орудия, противолодочных торпед и т.д.



Во-вторых, власти разжигают националистические страсти. В ноябре Верховный суд поставил точку в почти тридцатилетнем споре вокруг холма в Айодхье (штат Уттар-Прадеш). В 1992 году толпа фанатиков-индуистов разрушила здесь мечеть, построенную еще в начале XVI века. Как утверждалось, культовое сооружение стояло на месте древнего дворца бога Рамы. Нападение привело к столкновениям, в которых погибли более 2 тыс. человек. Пытаясь не допустить их повторения, власти огородили территорию, закрыв доступ как мусульманам, так и индуистам.



И вот теперь руководство страны однозначно встало на сторону вторых. Холм отдан индуистской общине для строительства храма Рамы. Обосновывая свой вердикт, Верховный суд объявил, что мечеть стояла на месте "индуистской конструкции", хотя археологических доказательств этого нет. Столь вопиющая несправедливость, впрочем, является отличительной чертой действий "партии власти". Будучи политическим крылом крайне правого индуистского движения "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС), она отстаивает интересы самых реакционных сил.



Об этом свидетельствует введение упрощенного порядка предоставления гражданства некоторым категориям нелегальных иммигрантов из Пакистана, Афганистана и Бангладеш. "Это день сострадания и братства", - заявил Моди после принятия поправок. Вот только братство в представлении премьер-министра имеет строго ограниченные рамки. Отбор осуществляется по религиозным критериям: владельцами индийских паспортов смогут стать лишь индуисты, буддисты, сикхи, джайны и представители ряда других конфессий.



Мусульмане в этот список не включены, хотя, например, среди иммигрантов из Бангладеш они составляют большинство. Как раз наоборот: власти готовят массовое изгнание приверженцев ислама. По итогам переписи в штате Ассам во включении в Национальный реестр гражданства отказано 1,9 млн жителей. Эта практика, заявили в правительстве, будет распространена на другие регионы.



Тем самым руководство полностью слилось со своим идейным вдохновителем в лице РСС. Как заявил глава этой организации Мохан Бхагват, Индия была и останется индуистской страной, каждый житель которой должен поклоняться Бхарат Мате - богине-матери индуистского пантеона.



Дурман национализма



Против дискриминационных норм выступила оппозиция. "Власть делает религию тестом на гражданство, нарушая светские принципы Конституции и равенство всех перед законом. На наших глазах происходит отход от секуляризма и демократии к теократическому государству. Вместо того чтобы заниматься вопросами повышения уровня жизни, правительство стремится расколоть и стравить людей", - говорится в совместном заявлении КПИ, КПИ(м), Революционной социалистической партии и других левых организаций. 26 января в Керале по призыву коммунистов на акцию протеста вышли 7 млн человек. Они выстроились в непрерывную 620-километровую цепь от северной до южной оконечности штата. Ранее законодательная ассамблея Кералы приняла резолюцию с требованием отмены поправок в закон о гражданстве. "Индийская культура вобрала в себя ценности разных народов и религий. Мы не примем решений, которые разрушают межконфессиональный мир и светские устои", - заявил главный министр, член КПИ(м) Пинараи Виджаян.



В регионах, которыми руководят правые силы, аналогичные протесты жестоко подавляются. В одном только Уттар-Прадеше от огнестрельных ранений погибли больше десяти человек, общее число жертв превысило три десятка. Арестованы тысячи демонстрантов. Тюрьмы переполнены, так что в "лучших традициях" диктатур задержанных размещают на стадионах. Репрессии обрушились на присоединившиеся к протестам университеты. Полиция врывается в кампусы, избивая студентов и преподавателей.



В Бангалоре - столице штата Карнатака - ультраправыми боевиками разгромлен штаб КПИ. Нападавшие сожгли всю документацию и несколько автомобилей. Это произошло после выступления национального секретаря БДП Мурмедхара Рао, заявившего о "заговоре против Индии". Его якобы сплел альянс в составе коммунистов, исламских фундаменталистов и Индийского национального конгресса.



По всей стране происходит отключение интернет-связи, из социальных сетей удаляются записи с критикой властей. Оригинальный способ борьбы с протестующими придумало руководство Уттар-Прадеша. Там конфискуют имущество демонстрантов, заявляя, что тем самым компенсируют нанесенный штату ущерб.



Западные политики, СМИ и правозащитные организации, не устающие кричать о "нарушении демократии" в Китае или Иране, в случае с Индией хранят молчание. Это вполне объяснимо, ведь интересы капитала кабинет Моди обслуживает весьма усердно. Заявляя о приверженности духовности и народной власти, правые силы оправдывают буржуазию и прозападный курс. Как указывается в одном из наставлений РСС, индийская традиция не осуждает людей, "создающих богатства". Организация выступила против сотрудничества Индии с китайской корпорацией "Хуавей", поскольку-де оно "ставит под угрозу национальную безопасность".



Не осуждают националисты и сближение с США. Недавно в Вашингтоне прошла очередная встреча глав МИД и министерств обороны двух стран. По ее итогам подписаны соглашения в оборонной сфере. Вашингтон поставит Индии крупную партию вооружений, среди которых находятся палубные артиллерийские установки стоимостью 1 млрд долларов.



Общенациональная забастовка по этим причинам не ограничилась экономическими требованиями. Ее участники выступили против общего курса правонационалистических сил, заявив, что он ведет к пропасти, и призвав оппозицию к сопротивлению. Учитывая это, прошедший 17-19 января пленум ЦК КПИ(м) заявил о необходимости широкого фронта светских демократических сил.



Пример Индии не уникален. Так называемая новая консервативная волна, охватившая многие страны - от США до Японии и от Бразилии до Индии, - имеет единую основу. Спекуляции на религиозных и националистических темах служат одурачиванию и разъединению трудящихся, полному подчинению стран господству капитала. Разоблачать этот дурман - главная задача коммунистов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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