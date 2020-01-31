Вляпался в историю. Холокост Зеленского, - И.Кармазин

20:44 01.02.2020

Вляпались в историю: что не так с поездкой Зеленского в Польшу

Почему президент Украины заговорил о холокосте



Игорь Кармазин



Есть ложь, есть наглая ложь, а есть украинская версия истории. Примерно так интернет-пользователи комментируют визит Владимира Зеленского в Польшу. В ходе поездки президент Украины уравнял фашистскую Германию и Советский Союз, обвинил СССР в холокосте и развязывании Второй мировой войны. "Польша первой почувствовала сговор тоталитарных режимов", - сказал он. "Известия" разбирались в причинах и последствиях скандальных заявлений.



Тут помню, тут не помню



Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в траурных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря Овенцим. В лагере смерти, известном также под названием Аушвиц-Биркенау, погибли более миллиона евреев, сотни тысяч представителей других национальностей.



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Главные заявления политиков прозвучали на памятном брифинге. Президент Польши в своей речи об освободивших Освенцим советских войсках не упомянул. Он употребил выражение "Украинский фронт". "Солдаты Украинского фронта освободили 7 тыс. пленных, которые пребывали в этом месте. Людей, которые ужасно страдали", - заявил Анджей Дуда.



После этого Дуда сменил тему. Он предложил "увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков" во время советско-польской войны 1919–1921 годов. При этом среди украинских героев польский президент назвал Симона Петлюру, который организовал несколько сотен еврейских погромов…



Владимир Зеленский также избегал упоминаний о бойцах Красной армии. Он перечислил украинцев, отличившихся при освобождении Освенцима. "Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первым разбил ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - сказал президент Украины.



Он также заявил, что в уничтожении евреев виноваты "оба тоталитарных режима". То есть и создавшая лагеря смерти фашистская Германия, и освобождавший узников Советский Союз. "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", - отметил Зеленский.



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Советские войска действительно вошли в Освенцим в составе Первого Украинского фронта. Но это была не отдельная "армия украинцев", как следует из слов политиков. Фронт назывался так, потому что наступал через территорию УССР. До октября 1943 года он был Воронежским.



Отдельные соединения также получали названия по месту боевых действий. Львовская дивизия Первого Украинского фронта отличилась в сражениях за Львов, но формировалась в Вологде. 322-ую Житомирскую дивизию создали в Горьковской области (ныне - Нижегородская область). В освобождении Освенцима участвовала также 107-я стрелковая дивизия, сформированная в Тамбове.



Другая часть высказываний Зеленского - об отличившихся при освобождении Освенцима бойцах. Украинский президент не стал упоминать тех, чья национальность ему не понравилась. Умолчал о командующем войсками Первого Украинского фронта, уроженце Вологды Иване Коневе. О командире Львовской дивизии, уроженце Ярославской губернии Федоре Красавине. Командире Житомирской дивизии Петре Зубове. Не подошел Зеленскому даже командир 107-й стрелковой дивизии, полтавчанин Василий Петренко. Видимо, провинился он тем, что в послевоенный период жил в Москве.



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Доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ Сергей Перевезенцев в беседе с "Известиями" добавляет, что не выдерживают критики и слова Зеленского о том, что холокост стал результатом сговора Германии и Советского Союза. Под сговором, очевидно, подразумевается соглашение Германии и СССР о ненападении, подписанное в 1939 году. Но антиеврейские законы приняли в Третьем рейхе в 1935 году, еврейские погромы ("Хрустальная ночь") произошли в 1938 году, то есть отношения двух стран влияния не оказывали. "Прочитав эту речь, Зеленский унизил память воинов Красной армии, среди которых был и его собственный дед", - резюмирует Перевезенцев.



Между Израилем и Польшей



Причин выступления Зеленского несколько. С одной стороны, провальной получилась недавняя поездка Зеленского в Израиль. Там украинскому президенту не дали выступить на форуме памяти жертв холокоста, и он вовсе отказался посещать мероприятие. В мемориальном комплексе "Яд Вашем" поведение политика назвали отвратительной манипуляцией. Возможно, в Польше Зеленский решил использовать тему антисемитизма, чтобы реабилитироваться.



С другой стороны, конечным адресатом может быть Польша. Киев и Варшава спорят о Волынской резне, расходятся в оценках украинских националистов. Последний конфликт произошел в начале 2020 года, когда Польшу возмутило участие киевских чиновников в торжествах по случаю дня рождения Степана Бандеры. Нынешние же заявления Зеленского совпадают с современной исторической концепцией поляков и, видимо, должны им понравиться.



Третий вариант - Зеленский пытался задеть Россию, ее представления о Второй мировой войне. "Но в данном случае ложь настолько очевидна, что на Зеленского плохо посмотрели и в других странах, в том числе в Израиле", - отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.



Четвертый вариант - Зеленского "подставили" сотрудники украинского МИДа, которые писали президенту речь. Состав министерства мало поменялся со времен Петра Порошенко. В ведомстве работают и открытые неонацисты. Например, в декабре в 2019-го в должности восстановился Василий Марушинец, который призывал карать "жидов и москалей".



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На речь Зеленского резко отреагировали в России. "Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Эксперты говорят, что обострение отношений с Россией усложнит обмен заключенными, разведение войск в Донбассе, примирение в Донбассе. По мнению политологов, президент Украины лишится также поддержки части своих избирателей. Падение рейтинга, впрочем, вряд ли окажется существенным. "Часть общества не понимает, что это неправда. Украинская версия истории еще в 2004 году поменялась, поэтому люди воспринимают информацию некритично. Другая часть общества готова согласиться с Зеленским, даже если понимают, что он сказал неправду", - говорит "Известиям" Бортник.



Украинский политолог Вадим Карасев также считает, что выступление в Польше не сильно повредит популярности. "Рейтингу некуда переливаться. Нет кандидатов, на которых могли бы переориентироваться избиратели. Пока люди верят Зеленскому, ошибки списывают на неопытность. Существенных изменений, резкого падения поддержки не ожидаю", - подчеркивает он.