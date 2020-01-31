Почта из Китая: не подстерегает ли в посылке коронавирус? - истерит Die Welt

22:30 01.02.2020

31 января 2020 г.

Биргер Николаи | Die Welt



"Число посылок из Китая ежегодно увеличивается на двузначное количество процентов. (...) На фоне стремительного распространения коронавируса растет и беспокойство по поводу возможного "импорта" болезни по почте. Но могут ли возбудители выжить при транспортировке? Издание Die Welt обратилось с соответствующим запросом в немецкую почтовую компанию Deutsche Post и Институт Роберта Коха".



"Свидетельства того, что заражение коронавирусом возможно через контакт с предметами или посылками, отсутствуют. Это также касается посылок из регионов, в которых были зарегистрированы случаи заражения", - говорится в ответе немецкой почтовой компании.

"Тем не менее, быстрое распространение вируса повлияло на работу компании в Китае. Пострадало подразделение, занимающееся грузовыми авиаперевозками, а также подразделение логистики дочерней компании DHL. (...) Так, среди прочего приостановлены все коммерческие перелеты в Ухань и из него, закрыты магистральные дороги города", - говорится в статье.



"Ситуацию и обращение с посылками из Китая прояснил и Институт Роберта Коха. "Передача вируса через импортируемые товары очень маловероятна, так как предварительно должно произойти заражение [товара]и вирус должен оставаться активным после долгой перевозки", - ответил институт на соответствующий запрос. Остается ли новый коронавирус заразным в жидкой или сухой среде в течение нескольких дней, по словам института, неизвестно. У учреждения пока также отсутствует информация о случаях заражения через импортированные товары или продукты питания, говорится в ответе".



"Тем не менее, врачи советуют быть осторожными. Основательно беспокоиться не стоит, говорит Сюзанне Хаггет, руководительница подразделения по больничной гигиене и профилактике инфекций сети клиник Asklepios в Гамбурге: "Но после открытия коробки нужно в любом случае тщательно помыть руки. В конце концов, неизвестно, с какими поверхностями она контактировала. Вирусом можно заразиться через выделения дыхательных путей, а также воздушно-капельным и контактным путем", - передает Die Welt.



Источник: Die Welt