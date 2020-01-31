В тюрьмы Кыргызстана требуется врачи и контролеры. Есть желающие?

00:54 02.02.2020

Государственная служба исполнения наказаний объявляет набор сотрудников. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГСИН.

Набор открыт на следующие должности:

- Старший инспектор-врач-терапевт, инспектор-врач-невропатолог , врач-офтольмолог госпиталя и поликлиники ГСИН в Бишкеке;

- Врач-гинеколог, врач –педиатр, врач-невропатолог для учреждения №2 (Женская колония в селе Степное)

- Фельдшер в учреждение №3 село Ново-Покровка;

- Начальник медицинской части врач-фтизиатр в учреждение №10 в Джалал-Абаде;

- Врач-терапевт-хирург в учреждение №16 в село Беловодское;

- Врач-стоматолог в учреждение №19 в село Жаны-Жер;

- Врач-лаборант, фельдшер в учреждение №21 (СИЗО-1);

- Врач-терапевт в учреждение №25 в Оше;

- Начальник отделения, врач-фтизиатр, врач-лаборант в учреждение №31 в селе Молдовановка;

- Врач-рентгенолог, врач-реаниматолог, врач-нарколог, врач-психиатр, врач-терапевт, фельдшер, врач-невропатолог в учреждение №47 Бишкека.

Требования к кандидатам:

Образование высшее (медицинское);

Прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам), кроме женщин;

Возраст до 35 лет;

Знание русского и кыргызского языка;

Требуется контролер:

- в учреждение №1 в селе Молдовановка;

- в учреждение №2 в селе Степное;

- в учреждение №3 в селе Ново-Покровка;

- в учреждение №8 в селе Петровка;

- в учреждение №10 в Джалал-Абаде;

- в учреждение №14 в селе Вознесеновка;

- в учреждение №16 в селе Беловодское;

- в учреждение №19 в селе Жаны-Жер;

- в учреждение №21 в Бишкеке.

- в учреждение №27 в селе Молдовановка;

- в учреждение №31 в селе Молдовановка;

- в учреждение №47 в Бишкеке;

- в учреждение №50 в селе Нооруз;

- учреждения №53 в Джалал-Абаде.

Требования к кандидатам:

Среднее, среднее-специальное или высшее образование

Прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам)

Возраст до 30 лет

Рост не ниже 165см.

Условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системы:

Выход на пенсию по льготному исчислению выслуги лет (1 день службы за 1.5 дня);

Заработная плата для контролеров от 15000 сом и выше в зависимости от выслуги лет;

Заработная плата старших инспекторов- врачей от 18000 сом и выше в зависимости от выслуги лет;

Присвоение специального звания с момента назначения;

Другие социальные гарантии предоставляемые сотрудника УИС;