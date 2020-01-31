 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 02.02.2020
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00:54  В тюрьмы Кыргызстана требуется врачи и контролеры. Есть желающие?
Суббота, 01.02.2020
22:30  Почта из Китая: не подстерегает ли в посылке коронавирус? - истерит Die Welt
20:44  Вляпался в историю. Холокост Зеленского, - И.Кармазин
20:43  Индия: дурман национализма и цепь из 7 миллионов человек, - С.Кожемякин
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17:00  Писатель-патриот Захар Прилепин учредил новую российскую полит-партию - "За Правду!"

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16:23  Депутаты Кыргызстана озадачены покупкой их грецкого ореха Казахстаном
12:09  Все это Russia, и все мы Russians, - Герман Садуллаев
11:49  The Hill: США не могут позволить себе войну на два торговых фронта
10:27  В Бишкеке арестован экс-директор Судебного департамента при Верховном суде Ибраимов
08:31  Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом, - "Взгляд"
07:50  Как импичмент Трампа отразился на Украине?
00:54  Герой штурма Ходжента, Семиреченский воинский начальник генерал Петр Фовицкий. Забытые солдаты Империи-14
00:44  За скоростным строительством больниц в Китае можно следить в режиме реального времени
Пятница, 31.01.2020
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22:59  Новым министром ЕЭК по внутренним рынкам и информатизации назначен армянин Гегам Варданян
22:52  Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах
21:43  Уволен глава Госэкотехинспекции Киргизии Джолдошбек Джунушев. За бардак в ведомстве
20:13  Бишкекский суд не разрешает россиянину-"мемориальцу" В.Пономареву въезжать в Киргизию
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16:00  Коронавирус добрался до России - двое больны, оба - приезжие китайцы
15:45  Коронавирус подрывает планы Китая на мировое господство
15:43  Трамп: иранский полет на одном крыле, - С.Тарасов
15:36  Зима все ближе. Наступает мировой глобальный кризис, - Дж.Роджерс
15:34  Зачем всех евреев собирались переселить на о-в Мадагаскар? - Б.Хавкин
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12:14  Плюс-минус страна. Как "сделка века" Трампа изменит Ближний Восток, - К.Светлова
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11:45  Туркменистан: главные силовики страны не чувствуют себя в безопасности
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11:00  Историческая бессмысленность русской интеллигенции, - А.Алешковский
10:52  "Казахстану пора объединяться с Россией", - Петр Своик
10:11  Китай не разрешил эвакуировать из Ухани узбекских студентов
10:03  Казахстан прощается с добротным образованием, - Дж.Сулеев
10:00  В Казахстане 75 тысяч семей, получавших соцпомощь от государства, "скрыли доходы"
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09:49  Имущество Гульнары Каримовой в Великобритании: конфисковать или оставить?
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В тюрьмы Кыргызстана требуется врачи и контролеры. Есть желающие?
00:54 02.02.2020

Государственная служба исполнения наказаний объявляет набор сотрудников. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГСИН.
Набор открыт на следующие должности:
- Старший инспектор-врач-терапевт, инспектор-врач-невропатолог , врач-офтольмолог госпиталя и поликлиники ГСИН в Бишкеке;
- Врач-гинеколог, врач –педиатр, врач-невропатолог для учреждения №2 (Женская колония в селе Степное)
- Фельдшер в учреждение №3 село Ново-Покровка;
- Начальник медицинской части врач-фтизиатр в учреждение №10 в Джалал-Абаде;
- Врач-терапевт-хирург в учреждение №16 в село Беловодское;
- Врач-стоматолог в учреждение №19 в село Жаны-Жер;
- Врач-лаборант, фельдшер в учреждение №21 (СИЗО-1);
- Врач-терапевт в учреждение №25 в Оше;
- Начальник отделения, врач-фтизиатр, врач-лаборант в учреждение №31 в селе Молдовановка;
- Врач-рентгенолог, врач-реаниматолог, врач-нарколог, врач-психиатр, врач-терапевт, фельдшер, врач-невропатолог в учреждение №47 Бишкека.
Требования к кандидатам:
Образование высшее (медицинское);
Прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам), кроме женщин;
Возраст до 35 лет;
Знание русского и кыргызского языка;
Требуется контролер:
- в учреждение №1 в селе Молдовановка;
- в учреждение №2 в селе Степное;
- в учреждение №3 в селе Ново-Покровка;
- в учреждение №8 в селе Петровка;
- в учреждение №10 в Джалал-Абаде;
- в учреждение №14 в селе Вознесеновка;
- в учреждение №16 в селе Беловодское;
- в учреждение №19 в селе Жаны-Жер;
- в учреждение №21 в Бишкеке.
- в учреждение №27 в селе Молдовановка;
- в учреждение №31 в селе Молдовановка;
- в учреждение №47 в Бишкеке;
- в учреждение №50 в селе Нооруз;
- учреждения №53 в Джалал-Абаде.
Требования к кандидатам:
Среднее, среднее-специальное или высшее образование
Прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам)
Возраст до 30 лет
Рост не ниже 165см.
Условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системы:
Выход на пенсию по льготному исчислению выслуги лет (1 день службы за 1.5 дня);
Заработная плата для контролеров от 15000 сом и выше в зависимости от выслуги лет;
Заработная плата старших инспекторов- врачей от 18000 сом и выше в зависимости от выслуги лет;
Присвоение специального звания с момента назначения;
Другие социальные гарантии предоставляемые сотрудника УИС;

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580594040
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