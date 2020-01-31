|В тюрьмы Кыргызстана требуется врачи и контролеры. Есть желающие?
00:54 02.02.2020
Государственная служба исполнения наказаний объявляет набор сотрудников. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГСИН.
Набор открыт на следующие должности:
- Старший инспектор-врач-терапевт, инспектор-врач-невропатолог , врач-офтольмолог госпиталя и поликлиники ГСИН в Бишкеке;
- Врач-гинеколог, врач –педиатр, врач-невропатолог для учреждения №2 (Женская колония в селе Степное)
- Фельдшер в учреждение №3 село Ново-Покровка;
- Начальник медицинской части врач-фтизиатр в учреждение №10 в Джалал-Абаде;
- Врач-терапевт-хирург в учреждение №16 в село Беловодское;
- Врач-стоматолог в учреждение №19 в село Жаны-Жер;
- Врач-лаборант, фельдшер в учреждение №21 (СИЗО-1);
- Врач-терапевт в учреждение №25 в Оше;
- Начальник отделения, врач-фтизиатр, врач-лаборант в учреждение №31 в селе Молдовановка;
- Врач-рентгенолог, врач-реаниматолог, врач-нарколог, врач-психиатр, врач-терапевт, фельдшер, врач-невропатолог в учреждение №47 Бишкека.
Требования к кандидатам:
Образование высшее (медицинское);
Прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам), кроме женщин;
Возраст до 35 лет;
Знание русского и кыргызского языка;
Требуется контролер:
- в учреждение №1 в селе Молдовановка;
- в учреждение №2 в селе Степное;
- в учреждение №3 в селе Ново-Покровка;
- в учреждение №8 в селе Петровка;
- в учреждение №10 в Джалал-Абаде;
- в учреждение №14 в селе Вознесеновка;
- в учреждение №16 в селе Беловодское;
- в учреждение №19 в селе Жаны-Жер;
- в учреждение №21 в Бишкеке.
- в учреждение №27 в селе Молдовановка;
- в учреждение №31 в селе Молдовановка;
- в учреждение №47 в Бишкеке;
- в учреждение №50 в селе Нооруз;
- учреждения №53 в Джалал-Абаде.
Требования к кандидатам:
Среднее, среднее-специальное или высшее образование
Прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам)
Возраст до 30 лет
Рост не ниже 165см.
Условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системы:
Выход на пенсию по льготному исчислению выслуги лет (1 день службы за 1.5 дня);
Заработная плата для контролеров от 15000 сом и выше в зависимости от выслуги лет;
Заработная плата старших инспекторов- врачей от 18000 сом и выше в зависимости от выслуги лет;
Присвоение специального звания с момента назначения;
Другие социальные гарантии предоставляемые сотрудника УИС;