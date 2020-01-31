Эмигрантка из России С.Кенин неожиданно выиграла теннисный мега-турнир Australian Open

06:37 02.02.2020

Москвичка, покорившая Australian Open: кто такая София Кенин



В субботу произошло знаковое событие в мире тенниса: в финале женского одиночного разряда Australian Open 21-летняя София Кенин, представляющая США, одержала победу над более титулованной испанкой Гарбинье Мугурусой (4:6, 6:2, 6:2).

Для уроженки Москвы это первый титул, завоеванный на турнирах Большого шлема. Этот успех стал непредсказуемым как для теннисного сообщества, так и для самой Кенин. Но именно победа на престижном турнире в Мельбурне воздвигла Софию в ранг настоящей теннисной звезды. Ее американская мечта воплотилась в жизнь.



"Мои родители переехали в Америку, чтобы у меня была американская мечта. Они подарили мне американскую мечту, я горжусь этим и благодарна им за это", - говорила спортсменка после выхода в полуфинал.



"Я думаю, что оказалась здесь по большей части благодаря моей семье. Это было очень тяжело. Как я уже говорила, люди не верили в меня. Но они (семья) верили, особенно папа, он был со мной в этом невероятном путешествии", - добавила она.



Кенин родилась в Москве 14 ноября 1998 года, ее родители переехали в США, когда девочка была еще маленькой. София начала играть в теннис в 5 лет по протекции отца Александра Кенин, который по-прежнему остается ее тренером.



В то время заниматься спортом в России было тяжело, что, кстати, в своих интервью не раз подтверждал Марат Сафин.

Для российских теннисистов того времени отъезд из России был делом привычным. В отличие от Марии Шараповой, Кенин с юных лет росла уже американкой.



Многим людям в России в конце 1990-х было трудно свести концы с концами, что уж говорить о занятиях таким дорогим видом спорта, как теннис. Поэтому совсем неудивительно, что родители Софии увезли маленькую девочку в США – они хотели вырастить из нее теннисистку. Теперь очевидно, что от такого решения никто не прогадал.



В прошлом году София выиграла турниры в Хобарте (Австралия), на Мальорке и в Гуанчжоу (Китай). На следующей неделе Кенин поднимется c пятнадцатого на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).



На пути к своему первому титулу ТБШ София поочередно обыграла: итальянку Мартину Тревизан, американку Энн Ли, китаянку Чжан Шуай, талантливую соотечественницу Кори Гауфф, представительницу Туниса Онс Жабер, хозяйку турнира Эшли Барти и испанку Гарбинье Мугурусу.

Успех на открытом чемпионате Австралии поспособствовал значительному росту аудитории в ее социальных сетях: так за несколько часов с момента триумфа на австралийских кортах на страницу в Instagram американской теннисистки подписалось порядка 12 тысяч человек.



Если до сегодняшнего момента вряд ли кто-то всерьез ставил на успех американской теннисистки, то теперь соперницам уж точно придется считаться с юной, но не по годам зрелой экс-москвичкой!