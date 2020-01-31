Казахстан эвакуировал своих граждан (а заодно и кыргызов) из Уханя

08:26 02.02.2020

Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406.



2 февраля в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Казахстана Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых - студенты, находившихся в городе Ухань КНР, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.



В ходе полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.

Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом.



В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию.

В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.

Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

По поручению Главы государства в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн.



По обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из г. Ухань КНР.

Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406.

Граждан попросили не распространять недостоверную информацию, получать и доверять информации из официальных источников.