Помпео подстрекает спасать казахов из синьцзянских концлагерей

10:24 02.02.2020

Об этнических казахах в лагерях Китая высказался Госсекретарь США

Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая - Помпео.



Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили вопросы торговли людьми, и участь мусульманских уйгуров и этнических казахов в интернированных лагерях Синьцзяна, сообщает корреспондент zakon.kz.



- Защита основных прав человека определяет дух нации. Мы обсудили вопросы торговли людьми, тяжелую участь более миллиона мусульманских уйгуров и этнических казахов, которые находятся в интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном. США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и потребовать кончить эти репрессии. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая, - сообщил Майк Помпео.



В ходе пресс-конференции он также отметил Казахстана в вопросах возвращения в страну иностранных боевиков-террористов и их семей из Ирака и Сирии.



- Я надеюсь, что ваши обязательства в вопросах правосудия вдохновят другие страны, которые сделают тоже самое. Позвольте отметить мне прогресс С5+1 в области сотрудничества по решению вопросов терроризма и исламского экстремизма. Лидерство Казахстана в этой группе обеспечивает выполнение ее задач, - заключил Госсекретарь США.



Татьяна Ковалева, Нур-Султан