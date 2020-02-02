Шашлык по-американски: США начинают обработку ближнего российского зарубежья, - "СП"

10:30 02.02.2020 Помпео раздает традиционные американские печеньки и плюшки без гарантии их качества



София Сачивко



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Владимир Васильев



Государственный секретарь США Майк Помпео проводит вояж по бывшим республикам Советского Союза. В его планах посещение Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Первой остановкой стал Киев.

Глава внешнеполитического ведомства США вновь пообещал руководству поддержку США в противодействии российской агрессии, отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины, военную и финансовую помощь, а также сказал, что главы двух государств обязательно встретятся, "когда будет значительный прогресс показан".



Президент Украины Владимир Зеленский рассыпался в благодарностях за 365 млн. долларов на укрепление обороноспособности страны, заявив о намерении покупать американское оружие, выразил "глубокую признательность" за антироссийские санкции, в частности, в отношении "Северного потока-2". Осторожно намекнул на снятие пошлин США на импорт украинской стали, пригласил американский бизнес развивать инфраструктуру страны, нефтегазовые проекты, в том числе на Черноморском шельфе.

Далее уверять в поддержке, вселять надежды и раздавать обещания госсекретарь США отправился в Минск. Официальный визит такого уровня происходит впервые за последние 25 лет, поэтому ему уделяется особое внимание.



По мнению доктора политических наук Александра Гусева, Помпео постарается отдалить Белоруссию от России. При этом глава РБ Александр Лукашенко, рассматривает визит больше как экономический - на фоне споров с Москвой Минск ищет поставщиков нефти и газа. Для США же, считает эксперт, это политический вызов.



"Для Помпео очень важно прозондировать почву, узнать настроения белорусов, общую ситуацию в стране, проецируя все это на Россию", - отметил он.

Эксперт также напомнил, что американцы ранее уже заявляли о планах по отдалению стран Центральной и Средней Азии от России, но сейчас пришел черед и Белоруссии.



Первые "плюшки" госсекретарь пообещал сразу по прибытии в Минск 1 февраля: назначить в ближайшее время посла в Белоруссию, обеспечить страну нефтью на 100%, правда, по конкурентным ценам, и даже намекнул на приближение отмены санкций. При этом Помпео заверил, что не требует от Минска выбирать между Москвой и Вашингтоном.

"Мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях", - сказал он.

Лукашенко, со своей стороны, выразил радость по поводу встречи, назвав Помпео одним из архитекторов современной политики США.

"Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну - что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия", - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии также заверил главу Госдепа в незыблемости независимости и суверенитета его страны. Помпео же пообещал, что США готовы всячески поддерживать это стремление.

Эта тема, наверняка, найдет свое развитие в разговоре за закрытыми дверями. А уж как США "дипломатично" умеют поддерживать демократию и суверенитет, а также вбивать клинья между соседями знают и в соседней Украине, и во многих других странах.

Все возможные соблазны от таких перспектив Помпео наверняка озвучит и на предстоящих встречах с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и "Елбасы" Нурсултаном Назарбаевым, а потом с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



- Как обычно американцы подходят множественно, - говорит главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. - На один шампур нанизывают сразу несколько проблем.

Главная часть этого визита все-таки Украина. Это связано с процедурой импичмента Трампа и неслучайно он был приурочен к пятнице-субботе. Сегодня проблема уже, вроде бы, разрешилась: Сенат, находящийся под контролем республиканцев, проголосовал и взял курс на скорейшее завершение этого процесса. Оправдательный приговор Трампу ожидается в среду следующий недели.

Визит должен был показать общественности, что Трамп обвинялся только по одной статье - взаимодействие с Украиной, подчеркнуть, что американская политика в этом вопросе остается неизменной, что здесь нет каких-то личных интересов, что тут стратегическое направление, связанное с поддержкой Украины как таковой. Тем более, в пятницу он должен был участвовать в церемонии открытия памятника погибшим на Донбассе. Это, с моей точки зрения, лишний раз подчеркивает, что на сегодняшний день американцы по воле обстоятельств или какому-то расчету поддерживают именно военную составляющую и будут дальше разыгрывать Украину как главную антироссийскую карту.

Есть еще один момент, который надо иметь в виду. Процесс импичмента затронул, возможно, и Помпео. Он стоит на жестких антироссийских позициях, ему важно сейчас сохранить свой пост госсекретаря. Поползли слухи, что Трамп, учитывая некоторые моменты, связанные с импичментом, может изменить свою благосклонность в отношении Помпео. И Помпео надо было заявить о себе как безальтернативном госсекретаре, по крайней мере, до конца срока пребывания у власти.



Второй момент: Помпео - человек антироссийской политики, и он в настоящее время эту антироссийскую составляющую усиливает. Дело в том, что Трамп, как только преодолел комиссию (специального прокурора - ред.) Мюллера, заговорил об улучшении российско-американских отношений. И тут же ему тут же влепили импичмент. В сентябре заявил еще о выводе американских войск из Сирии. Тогда американцы закричали, что это подарок Путину и т.д. Есть опасение, что, оправдавшись, Трамп опять примется за старое - раскручивать идею, что надо улучшить российско-американские отношения.



Госдеп внимательно следит за реакцией российской стороны. Конечно, не прошло мимо заявление пресс-секретаря МИД, что новые санкции в отношении Крыма не улучшают заявленные позиции послов США и Канады об улучшении отношений. Как мне представляется, лично Помпео выступает против этого, он такой тихий саботажник в администрации Трампа.

Кроме того, Помпео считает, что Украину надо очень активно использовать против России, тем более, когда оживились разговоры о "нормандском формате".



"СП": - А что ищет Помпео в Минске, чем его так привлек "последний диктатор Европы"?



- Раз так совпало, то администрация быстро "нанизала на шампур" визит и в Белоруссию. Все разговоры об ухудшении отношений, всякие продуманные и непродуманные заявления Лукашенко, что он чуть ли не к НАТО будет обращаться и вообще надо улучшать отношения с Америкой - это тоже не осталось не замеченным.

Это очень важный фактор, потому что в нынешней конфронтации с НАТО, Белоруссия - одна из ключевых площадок, важная территория. Надо понимать, что пока это попытка покачать российско-белорусские отношения на предмет их ослабления.



"СП": - Чем рискует Лукашенко?



- Лукашенко - не рукопожатный политик в США. И если он поведется на какие-то уловки, его будет незавидная судьба, потому что через какое-то время американцы Батьку бросят.



Для американцев важно раскачать Белоруссию по украинскому сценарию, может быть, по нашей ситуации конца 80-х - начала 90-х годов. Это очевидно - смена режима, приход прозападных группировок, все то, что происходит сейчас на Украине.



Американцы пешки, пытаясь понять, в какой степени Белоруссия на сегодняшний день становится податливой к влиянию Запада, что можно сделать и какие найти слабые места, чтобы начать их раскручивать. Шантажировать. Возможно, сейчас они будут играть в политику кнута и пряника, посмотрев, каким образом ведет себя Белоруссия, на что больше реагирует - на кнут или пряник, или что-то еще.



Разумеется, они смотрят за экономическим положением Белоруссии. Сегодня экономизм пронизывает всю деятельность администрации Трампа. Если они приходят к выводу, что экономическое положение Белоруссии оставляет желать лучшего, естественно, будут сулить помощь, гранты, сотрудничество.

Но основная проблема - стратегическая. Это смена режима.



"СП": - На что США рассчитывают в Казахстане и Узбекистане?



- Возможно, создать дополнительные трудности для России во взаимоотношениях со среднеазиатскими республиками.

Но этот вектор важен для них и по другой причине. Впереди достаточно серьезная конфронтация с Ираном, есть проблема Афганистана. Надо вспомнить, что в Киргизии, в Манасе, была их база, откуда их киргизы попросили, и они ушли. Американцы смотрят, в какой степени среднеазиатские республики готовы сотрудничать с США в отношении "борьбы с терроризмом" и как эти республики смотрят на проблему Ирана, всего региона Ближнего и Среднего Востока.



Американцы здесь подходят комплексно. Для них важно составить себе представление, как эти республики себя поведут в той или иной ситуации.

Иран ведь тоже сейчас пытается усилить сотрудничество со среднеазиатскими республиками, а США важно донести до казахов и узбеков мысль - "в Тегеране сидят плохие парни".

Этот визит еще раз подчеркивает, что, несмотря на общий паралич, вызванный импичментом, американская внешняя политика по-прежнему активна, США мыслят глобально.



"СП": - Каков шанс у США вбить клин между странами бывшего СССР?



- Со среднеазиатскими республиками это маловероятные шаги. Что касается Белоруссии, то американцы тем и отличаются, что к достижению своей цели идут достаточно последовательно. Думаю, что курс на раскачивание ситуации в Белоруссии - это долгосрочная стратегия. В какой степени удастся - это субъективный фактор.

Американцы не могут не видеть, что вопрос формирования единого государства застопорился. А раз застопорился, то разговоры о других векторах развития Вашингтону греют душу. И они готовы играть. Америка всегда, при любых администрациях, мыслит стратегически. При демократах может быть еще хуже. Американцы не отстанут.



2.02.2020 Источник - svpressa.ru

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