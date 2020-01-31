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|В Китае зафиксирована также вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Ну все напасти...
13:01 02.02.2020
2 февраля 2020, Антон Никитин
Министерство сельского хозяйства КНР сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.
"1 февраля министерство сельского хозяйства (...) Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", – приводит заявление ведомства ТАСС.
Ранее в американском совете экспортеров мяса птицы призвали мир научиться жить в условиях птичьего гриппа.
Напомним также, в четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. К утру воскресенья число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 14 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 304 случаев, еще 2 тыс. 110 человек находятся в тяжелом состоянии.