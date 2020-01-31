 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон объявил 2020-2040 годы "двадцатилетием точных наук в Таджикистане"
13:17 02.02.2020

Двадцатилетие изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования объявлено в стране

Президент Эмомали Рахмон подписал в пятницу Указ об объявлении 2020-2040 годов "Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования", сообщает пресс-служба президента РТ.

"В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, в целях укрепления процесса изучения естественных, точных и математических наук, а также развития технического мышления подрастающего поколения и молодежи, постановляю:
1. Объявить 2020-2040 годы "Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования".
2. Министерству образования и науки Республики Таджикистан, Академии наук Республики Таджикистан и другим министерствам и ведомствам, в структурах которых имеются образовательные учреждения, в течение трех месяцев разработать план мероприятий и представить Правительству Республики Таджикистан", - говорится в указе.

Источник - asiaplustj.info
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