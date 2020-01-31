Как таджикистанские кавалеристы громили гитлеровские танки под Сталинградом, - Г.Шерматов

13:26 02.02.2020 Как таджикские кавалеристы воевали против танков



Гафур ШЕРМАТОВ, историк, специально для Asia-Plus



Памяти всех погибших в Сталинградской битве таджикистанцев



2 февраля отмечается день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



12 декабря 1942 немецкое командование предприняло попытку вызволить 6-ю армию из Сталинградского котла, силами 57-го танкового корпуса.



В этой поистине роковой схватке германские танковые части в районе хуторов Верхнекумский и Бирюково столкнулись с сопротивлением советской 61-ой кавалерийской дивизией, сформированной в Таджикистане.



Дни ожидания позади. На фронт



…В 1942 году в Таджикистане шло формирование 61-й кавалерийской дивизии: 219-й кавалерийский полк формировался в Сталинабаде, 213-й кавалерийский полк в Кулябе и 222-й полк в Курган-Тюбе. Положение на фронтах оставалось тяжелым, советские войска отступали, поэтому подразделения сколачивались на скорую руку.



Новобранцы прибывали изо всех уголков Таджикистана: Памира, Куляба, Гарма, Гиссара, Ленинабада, Курган-тюбе. Офицеры, занимавшиеся укомплектованием кавалерийских эскадронов, с удовольствием отмечали, что прибывающая молодежь и призванные из запаса – великолепные наездники, многие из которых имели опыт гражданской войны в Таджикистане в 20-е годы. Командиром дивизии был назначен в январе 1941 года А.В. Ставенков, бывший командир 20-й Горно-кавалерийской дивизии, получивший ранение в боях под Москвой.



Люди занимались по 15-16 часов в сутки. Кроме того, на уход за лошадью тратили два-три часа. Изматывались вконец. Но отпущенный срок истекал, а дивизия по-прежнему оставались на месте. Поступал новый напряженный план. И так без конца.



А радио, газеты приносили с фронтов безрадостные вести. Под натиском превосходящих сил противника наши войска с тяжелыми боями отходили на восток. Оставлены: Киев, Харьков, Одесса, Смоленск. В тисках блокады Ленинград. Разгорелись бои на подступах к Москве.



"Все для фронта, все для победы!". Это были не пустые слова для таджикского народа. 61-я кавалерийская дивизия получила от республики все самое лучшее: отличных коней, добротное обмундирование, отборное продовольствие и фураж. Состав ее был многонационален: таджики, узбеки, русские, татары.



В середине сентября 1942 года, через год после сформирования дивизии, пришел желанный приказ. В кратчайшие сроки надо было погрузить в вагоны тысячи лошадей, орудия, минометы, пулеметы, сотни тачанок и повозок, автомашины, боеприпасы, инженерное имущество, продовольствие и фураж. Был составлен график погрузки и движения, распорядок жизни и учебы людей в пути. Бойцы и командиры дни и ночи проводили на погрузочных пунктах. Дивизия с трудом втиснулась в тринадцать эшелонов.



Во время передвижения эшелоны неоднократно подвергались атакам с воздуха немецкой авиации. Совершив 400-километровый марш по левому берегу Волги, дивизия переправилась у Каменного Яра и вошла в состав подвижной группы Сталинградского фронта 4-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Тимофея Шапкина.



Сильно похолодало. Командование дивизии встревожилось: из Таджикистана конники прибыли в легкой одежде. Но вскоре стали пребывать грузовики с полушубками, ватниками, валенками. У кавалеристов на плечах появились шикарные бурки - вожделенная мечта каждого конника.



Генерал Шапкин: Эскадроны на аллюре. Кавалерийская атака под Абганерово. Сабельные бои в Уманцево



19 ноября стало известно, что рано утром перешли в наступление войска Юго-Западного и Донского фронтов северо-западнее Сталинграда. В тот же день командир 4 кавалерийского корпуса генерал – лейтенант Шапкин вызвал командиров дивизий.



- Подготовьте предложения в боевой приказ, - сказал он. - И помните, все будет решать боевая обстановка. Укажем только участок будущего прорыва, маршруты движения войск к нему и направление дальнейшего наступления. И еще, разработайте меры боевого охранения колонн, организацию противотанковой и противовоздушной обороны. Все это - как можно быстрее. К вечеру вы и все ваши офицеры должны выехать в части. Контролируйте выполнение распоряжений, помогайте командирам, поддерживайте постоянную связь со штабом дивизии.



На долю 61-й кавалерийской дивизии сразу выпал один из самых тяжелых боев – она должна была после прорыва линии фронта повернуть на юг и занять оборону на внешнем фронте окружения. Танкистам ставилась задача: сжимать кольцо внутреннего окружения 6-й немецкой армии Паулюса.



С рассвета 21 ноября передовые эскадроны дивизии на широком аллюре сбили прикрывающие части 1-й и 4-й пехотной дивизии румынских войск, рассеяли 5-ю кавалерийскую дивизию противника. К 10 часам дерзкой атакой, с шашками наголо, в конном строю она овладела городом Абганерово. 222-й полк из Курган-Тюбе и 219-й – из Душанбе встретились западнее Абганерово, город был полностью окружен.



В то же время 219-й полк Артема Петросовича Акопяна развернул три эскадрона в первом эшелоне и на яростном карьере атаковал вражеские позиции на высотах южнее Абганерово. Джигиты Акопяна разгромили румынские отряды прикрытия и захватили склады с оружием и боеприпасами. Была перерезана дорога, по которой шло снабжение немецких войск с юга.



После освобождения Абганерово 61-я кавалерийская дивизия в течение 22-24 ноября вела успешные бои, нередко переходящие в сабельные, с частями 8-й румынской кавалерийской дивизии в районе Соляны -Уманцево.



Смело применяя обходы, охваты и атаки в конном и пешем строю, дивизия заняла город Уманцево, разгромив при этом штаб 4-й румынской дивизии.



24 ноября 1942 таджикистанцы эскадрон за эскадроном развернулись в гигантскую линию. Позади сформировалась следующая. Теперь они шли галопом. Число всадников вдруг удвоилось: с фланга налетел 219 полк. Только кавалерист может понять, как опасна для пехоты неудержимая атака конницы с фланга и тыла.



Пулеметчик Бакир Давлятов на машине со счетверенной пулеметной установкой опередил наши атакующие цепи и стеганул по противнику. И противник не выдержал.



"Казакен! Казакен!" - неслись вопли из окопов румын. Первыми пустились в бегство командир румынской дивизии полковник Корня и его штаб. Оставшиеся без управления подразделения сопротивлялись недолго. Обезоруженные эскадроны вражеской дивизии промаршировали в лощину, выбранную пунктом сбора пленных.



В 10 часов утра в Уманцево воцарилась тишина. Навстречу нашим конникам вышли жители села - старики, женщины, дети. Улыбки, слезы радости, слова благодарности: "Спасибо вам, дорогие наши освободители, - сказал дед и рукавом вытер глаза. - Сам я старый казак, в трех войнах с пикой скакал, но такой геройской атаки, которую вы показали сегодня, не помню. Лихие у вас казаки!"



О мужестве таджикских кавалеристов свидетельствуют боевые донесения и наградные листы. Так, адъютант командира 291-го кавалерийского полка Бахром Суяров, ворвавшись в Уманцево, лично зарубил 12 румын, а троих взял в плен.



В этих же боях отличились и его однополчане: житель Сталинабада В.Ф. Петров (впоследствии член-корреспондент АН Таджикской ССР), исфаринец Р. Аноров, Бакир Давлятов из Регара (впоследствии Герой Советского Союза), Закир Мусин из Куляба.



В бою за Уманцево было взято в плен более сотни солдат и офицеров противника. Захвачена батарея 88-мм орудий, минометная батарея, пулеметы и другое вооружение.



И здесь, в бою за Уманцево дивизия понесла потери. Многие бойцы и командиры были захоронены там же, в братской могиле. А ныне тамвозвышается величественный обелиск воинам-таджикистанцам павшим в бою 24 ноября 1942 года.



Таджикские кавалеристы против танков



24 ноября 1942 года командованию Сталинградским фронтом стало ясно, что противник попытается создать в Котельниково танковый кулак из 3-х полностью укомплектованных танками танковых дивизий. Уже с самого начала формирования этой группировки командование Сталинградского фронта опасалось, что основной удар будет нанесен этой группировкой из района Котельниково.



Чтобы доказать правильность своих выводов, командование Сталинградского фронта решило нанести удар наличными силами двух кавалерийских дивизий 4-го кавалерийского корпуса при поддержке танковой бригады.



На самолете в Уманцево был доставлен приказ командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника А.И.Еременко: "Командиру 61 КД приказываю 26.11.1942 года овладеть Котельниковским и удерживать его до подхода главных сил. Вести разведку в западном и юго-западном направлениях. Еременко. 25.11.42г.".



И, несмотря на то, что части и полки 61-й кавалерийской дивизии были измотаны в предыдущих боях, она немедленно пошла в наступление в направлении на Котельниково с юго-востока. По существу, 61-я кавалерийская дивизия вышла из подчинения корпуса и действовала самостоятельно по приказу командующего фронтом.



Оборонительные действия 51 армии, 12 - 22 декабря 1942 года.



А в это время 23 ноября командование немецкой 4 – й танковой армии, которая стала именоваться "армейской группой Гота" приняло на себя руководство боевыми действиями с задачей подтянуть свежие силы и развернуть наступление из района Котельниково.



Утром 25 ноября колонна 61 кавалерийской дивизии длинной извилистой лентой тронулась по ухабистой степной дороге. 27 ноября 61 кавалерийская дивизия вместе с 81-й смело нанесла удар на Котельниково с севера и северо-запада.



27 ноября 61-я кавалерийская дивизия, ворвалась на железнодорожную станцию Котельниково. А в Котельниково тем временем подходили новые резервы противника с большим количеством танков и пехоты в составе 3-х танковых дивизий. В 8 часов утра на вокзал уже находившийся под обстрелом артиллерийского дивизиона 61 к. д. прибыл первый состав, переброшенный с Кавказа 6 немецкой танковой дивизии. Два батальона 4-го моторизованного полка этой дивизии, усиленные танками прямо с поезда бросились в атаку на таджикских кавалеристов, вынудив их отступить из города.



30 ноября командующий 51-й армией Н.Н. Труфанов приостановил выполнение операции, приказав частям 4-го кавалерийского корпуса, в том числе и 61-й кавалерийской дивизии, встать в оборону и вести разведку на запад и на юг, имея целью пополнить части и соединения наступавших частей людьми, горючим и боеприпасами.



Начальник штаба 17-го армейского корпуса Вермахта генерал-майор Ганс Дерр в свое книге отмечает, что противник "продолжал проявлять активность. Его усиленные атаки 4-го декабря, несмотря на храбрые действия 3-х румынских батальонов, привели к потере населенных пунктов Шарнутовский и Дорганов. 61-я кавалерийская дивизия русских проникла через брешь в районе Крайняя Балка непосредственно до восточной окраины Котельниково.



"Разведка приносит сведения одно тревожнее другого, - вспоминает начальник оперативного отделения 61-й кавалерийской дивизии М.Г. Полешов. - В Котельниково и окрестностях полно танков, и они все прибывают. Наша разведка перехватила легковую машину с офицером, который дал показание о наступлении группировки немецких войск под командованием генерала Гота, назначенном на 12 декабря 1942 года. Срочно передав командованию эту важную новость, комдив созвал командиров в штабной автобус где предложил в качестве рубежа обороны использовать реку Аксай".



Забытый подвиг на Аксае



12 декабря 1942 года немецкие войска перешли в наступление, чтобы деблокировать 6-ю немецкую армию Паулюса. Командиру немецкой танковой группы, генералу Готу предстояло преодолеть 100 километров территории удерживаемой советскими войсками. Советские части оказались в тяжелейшем положении.



Генерал полковник Еременко позвонил Сталину и доложил о создавшемся положении. Сталин ответил жестко: "Вы будете держаться. Мы собираем для вас резервы. Я посылаю вам вторую гвардейскую армию".



Но до прибытия гвардейцев нужно было продержаться.



Войска 51-й армии, в составе которой находилась 61-я кавалерийская дивизия, с 14 на 15 декабря в соответствии с приказом отошли из района Котельниково на рубеж северного берега реки Аксай, где и развернулась тяжелая битва.



Немецкий танковый генерал Э. Раус серьезно оценивал угрозу со стороны 61-й кавалерийской дивизии. Он писал в своих мемуарах: "Также невозможно игнорировать 61-ю кавалерийскую дивизию 4-го кавалерийского корпуса, сосредоточенную в районе реки Аксай. По нашей оценке, эта спешенная дивизия усилена 14 танками".



Как видно из этой цитаты, немецкая разведка неплохо работала. А по данным нашей разведки, против 51-й армии наступали 3 танковые дивизии, усиленные мотопехотными полками. Авиация противника, представленная пикирующими бомбардировщиками, все время бомбила нашу оборону на реке Аксай.



Из мемуаров немецкого генерал-майора Ганса Дерра: "Уже 14 декабря стало ясно, что противник попытается задержать дальнейшее продвижение 57-го танкового корпуса за р. Аксай. Корпус в это время вел бои с 4-м кавалерийским и 13-м танковыми корпусами русских".



61-я кавалерийская дивизия оказалась на направлении главного удара противника. Видимо, немцы приняли это решение, учитывая данные разведки и посчитав, что 61-я кавалерийская дивизия танкам не противник.



Утром 15 декабря до 150 танков, основу которых составляли длинноствольные T-IV 6-й танковой дивизии немцев, и гренадеры 114-го мотопехотного полка на БТР "Гономаг" начали наступление на позиции 61-й кавалерийской дивизии. Открыли огонь танки 85-й бригады. Потом "заговорили" немногочисленные пушки артиллерийского дивизиона 61- й. Кавалеристы вместе с танкистами и собственным артдивизионом героически держали оборону в течение пяти дней, ровно столько, сколько понадобилось для развертывания 2-й гвардейской армии.



В этих ожесточенных боях в районе Верхне-Кумского погибли командир и почти весь штаб 213-го кавалерийского полка.



"До Сталинграда 48 километров". "61-ой стоять насмерть"



Уже 14 декабря стало ясно, что противник силами 57 танкового корпуса попытается прорваться за реку Аксай. На рубеже, которой держал оборону 4 кавалерийский корпус.



15 декабря офицер оперативного отдела 61 к. д. прибыл с докладом к командиру корпуса на хутор Червленный. Штаб корпуса грузится в машины. Генерал Шапкин прерывает его доклад, показывает рукой на недалекий пригорок: "Видите танки? Они прорвали оборону 81-й кавалерийской дивизии и движутся сюда. Возвращайтесь как можно быстрее. Все равно я ничего не могу вам выделить. Передайте комдиву: 61-й стоять насмерть, удерживать рубеж изо всех сил".



Из мемуаров немецкого танкиста обер-лейтенанта Хорста Шайберта: "Этот день атак – не очень-то успешный был, однако, весьма поучительным. Противник на Аксае держался так прочно, что лишь систематические атаки могли пробить брешь в его обороне. Совместное применение разных видов оружия не дало нужного эффекта против сильного, готового к обороне противника".



Из воспоминаний М.Г. Полешова:



"Мы с НП наблюдаем за действиями расчета маленькой 45-мм пушки на фланге полка. Командир дивизиона Никитин, с которым Ковель связался по телефону, сказал, что это артиллерийский расчет сержанта Вахоба Абдуллаева. Сержант у панорамы наводит, а наводчик Павел Трегубенко и заряжающий Илья Пупыгин ведут огонь по немецким танкам. В течение нескольких минут они уничтожают два танка, но вот выскакивает третий танк, налетает на пушку и раздавливает ее.



Артиллеристы успевают спрыгнуть в окоп. Танк утюжит огневую позицию… Из окопа высовывается Вахоб Абдуллаев, бросает гранату. Танк завертелся с разорванной гусеницей. Недалеко сражается группа истребителей танков Садыка Ибрагимова. Его товарищи Сулаймон Хаджакулов и Валихон Темиров вырыли глубокий окоп впереди позиций эскадрона. Пропуская над собой танк, храбрецы автоматным огнем встречают вражескую пехоту. Танк без пехоты далеко не уйдет, сейчас же назад поворачивает. Для противника этот окопчик стал камнем преткновения. И немцы послали к нему тяжелый танк с автоматчиками на броне. Садык Ибрагимов и его товарищи дрались до последней гранаты, до последнего патрона. Когда наши бойцы отбили очередную атаку, тройки храбрецов уже не было в живых. И только тогда мы увидели: все они забинтованы. Оказалось, что все трое были ранены еще в начале боя, но никто из них не выпустил из рук оружия".



Вот что пишет в своих мемуарах бывший немецкий генерал Меллентин: "В этот период произошли полные трагизма события, историческое значение которых трудно переоценить. Не будет преувеличения сказать, что битва на берегах этой безвестной речки (Аксай) привела к кризису 3-го Рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание Империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии".



Итоги



В боях с немецко-фашистскими войсками 61-й кавалерийской дивизией были нанесены большие потери 114-му мотопехотному полку, 11-му танковому полку 6-й танковой дивизии немцев. Нанесены тяжелые потери и разгромлены 2-й, 3-й, 4-й кавалерийские и 3-й артиллерийский полки румын. Зарублено и уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров, взято в плен более 2000 человек. Подбито, сожжено и захвачено более 40 танков, свыше 150 автомашин, более 100 орудий различных калибров и других видов вооружения, боеприпасов, имущества и амуниции.



P.S. В данной статье автор не делает сносок на исторические источники, но подчеркивает, что каждая упоминаемая личность реальна, каждый факт и описание боев основаны на достоверных исторических свидетельствах. Источник - ASIA-Plus

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580639160

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