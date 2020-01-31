Где находилась прародина тюрок?

13:30 02.02.2020

Исходя из анализа тюркской лексики большинство специалистов по данному вопросу локализует прародину тюркоязычных народов в относительно южных широтах. Предполагается, что хозяйство пратюрок на их прародине было в большей степени связано с земледелием, чем со скотоводством. Интересно, что почти вся тюркская скотоводческая лексика была заимствована из индоевропейских языков, прежде всего иранского.



Тюрк, окуз (вол), тохарск. - оксо (ср. нем - оchse, англ. ох);

Тюрк. дана (телка), древнеинд. даена (самка), авест - даэну (самка).

праиндоевропейск. *кок (коза) тюрк - кечи/экчи (коза), коч (баран), кузу (ягненок), кой/юн (овца).

Тюрк. - теке (козел) связано с армянским - тик (бурдюк).

Тюрк. - эшек/эшкек (осел) коррелирует с армянским эш (осел), англ. ass, нем. esel, латинским asinus.

Тюрк. - сут (молоко), древнеиндийский - сута (выжатый), древнеирландский сутх (молокo, сок).

Тюрк. - *dorak (сыр), заимствование из ср.-иран. *tura-ka, ср. авест. tuiri- (створоженное молоко).



Как я писал ранее, само слово тюрк/турк происходило от имен древних богов Малой Азии - хеттских Тархунта, Тарку/Тургу, армянского Турка/Торка.



Исконно тюркские слова для злаковых, а также многих фруктовых деревьев, свидетельствует о развитом земледелии в регионе тюркской прародины. Например, bugdaj - пшеница, üzüm - изюм, виноград, ajva - айва, (erik, yryk) - урюк, абрикос, слива.

"Получившие общетюркские обозначения растения и их части, вероятно, входили в ту ботаническую среду, которая окружала древних тюрков на их прародине. Они жили в районах с преобладанием деревьев (а именно березы, яблони), злаковых и трав, диких-гороха и лука, где могли произрастать просо, пшеница, ячмень".(Дмитриева Л. В. Из этимологии названий растений в тюркских монгольских и тунгусо-маньчжурских языках // Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979. С.135-191.)



При этом нельзя не отметить откровенно юмористические попытки некоторых современных лингвистов определить по названиям фруктовых деревьев прародину тюркских народов в пустынях северного Китая. Особенно пострадал тут Ордос - пустынное плато на юге автономного региона Внутренняя Монголия, где ряд российских лингвистов (Норманская Ю.В., А.В.Дыбо) пытаются обнаружить родину всех тюрок.



Например, вот основной вывод из статьи Норманской Ю.В.

"Таким образом, на основании того, что очень надежно для пратюркского языка реконструируются названия деревьев: дуб, клен, виноград, ясень и слива/абрикос, которые не растут в саяно-алтайском регионе, но встречаются в китайской провинции Шаньси, мы предполагаем, что какое-то весьма продолжительное время тюрки жили на Ордосе"

(Норманская Ю.В. Растительный мир. Деревья и кустарники. Географическая локализация прародины тюрок по данным флористической лексики.)



Нет, конечно можно предположить, что в древности на плато Ордос климат не был столь засушливым как сейчас, но все же, думается, что северокитайские пустыни, это не лучшее место для выращивания того же винограда) Это не говоря о том, что виноград стал известен в Китае только во II веке до н.э. Его семена китайцам приходилось специально завозить из Средней Азии, как об этом с некоторой завистью писал Сыма Цянь.



Сыма Цянь

Исторические записки

В [Дай]юани (Согдиане) и окрестностях из винограда делают вино; у богатых людей запасы вина достигают десяти тысяч даней. Десятки лет вино не портится. Обычаи [их] таковы: [люди] питают пристрастие к вину, кони любят мусу (люцерну). [Когда] ханьский посол привез семена, Сын Неба начал посадку мусу и винограда на плодородных землях. Когда "небесных скакунов" стало много, а иноземные послы прибывали во множестве, то повсюду вокруг походных дворцов можно было увидеть высаженный виноград и растущую мусу.



Каким же образом изюм мог стать общетюркским словом, если в самом Китае он (изюм, виноград) стал культивироваться только к рубежу н.э.? В то время как пратюркский язык должен быть старше рубежа н.э., потому как в это время предполагается уже выделение из пратюркского чувашского языка. И почему это слово у всех тюркских народов свое, а не заимствованное у тех же китайцев, если мы предполагаем, что виноградарством в регионе первыми стали заниматься именно они?



Естественно, не может не настораживать тот факт, что в тюркских языках своими являются названия растений характерных прежде всего для Передней Азии и в частности Закавказья. Тот же абрикос обыкновенный (лат. Prúnus armeníaca) имеет слово Армения (armeníaca) даже в своем латинском названии. При этом и урюк, и курага, и изюм - это все исконные (пратюркские) слова. И как хорошо известно, ни виноград, ни абрикосы на Алтае не растут и никогда не росли.