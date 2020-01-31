Майсек и пашмак: Как приготовить 6 самых необычных десертов Центральной Азии

13:35 02.02.2020

Собрали для вас рецепты вкусняшек от наших соседей, приятного аппетита!



Подготовила Ширин РАХМАНОВА, Asia-Plus



1 февраля отмечается Международный день десерта. В мире огромное множество самых разных десертов: от французских круассанов до японского мороженого с кальмаром. Мы же решили сегодня вспомнить десерты стран центрально-азиатского региона.



У его народов региона они мало отличаются, более того, многое заимствовано у Турции и Кавказа. Это касается халвы, пахлавы и шербета. Но мы подобрали и оригинальные "изобретения".



Таджикистан



Нишолло - это яичные белки, взбитые с сахаром. По консистенции белая сладость немного гуще варенья. Основой блюда является сахарный сироп. Его варят из воды, сахара и лимонной кислоты.



Для приготовления нишолло мыльный корень варят и охлаждают, а отвар выливают в казан и взбалтывают сильными движениями. Затем добавляют белки и опять взбивают. Во время процесса взбивания ни в коем случае нельзя допустить попадания желтка, воды и масла, иначе десерт будет испорчен.



Масса должна увеличиться в объеме раза в 3, после этого добавляют сахарный сироп.



Нишолло готовится традиционно к священному месяцу Рамазан.



Халвайтар или жидкая мучная халва. По рецепту в разогретый бараний жир медленно высыпают муку и жарят до образования коричневого цвета. После добавляют сахарный сироп и перемешивают.



Подают халвайтар на тарелках остуженной и нарезанной. Отлично сочетается с орехами, миндалем или фисташками.



Казахстан



Майсок – очень сытный казахский десерт, который готовится из тары (обработанное вручную жареное просо).



Чтобы приготовить этот необычный десерт тары заливают горячей кипяченой водой и оставляют на некоторое время. Когда масса разбухает, оставшуюся воду надо слить. Затем тары либо обжаривают в масле, либо размешивают со сливочным маслом и по вкусу добавляют сахар.



Майсок можно есть как самостоятельный десерт, так и, добавив его в чай.









Узбекистан



Узбекский пашмак по виду напоминает паутину или толстый слой белых ниток. Получается он следующим образом: сахар и лимонную кислоту растворяют в теплой кипяченой воде, варят на маленьком огне, помешивая, пока она не начнет густеть.



Образовавшуюся карамельную массу выливают на лист и выбивают, пока она не побелеет. Затем ее распределяют равномерным слоем по горячей карамельной массе и быстро перемешивают, пока она не остыла. Полученную массу вытягивают в тонкие нити, режут небольшими кусочками и скручивают колбаски.



Пашмак лучше есть сразу, так как долго он вкусным быть не сможет и быстро испортится. В средневековые времена считался отличным лечебным средством для болезней бронхов и легких.



Туркменистан



Самым нестандартным туркменским национальным десертом является бекмес. Это натуральный сироп или сгущенный фруктовый сок. Его готовят без добавления сахара.



Существует два рецепта его приготовления: выпаривание на солнце или на огне. Ягоды можно использовать какие угодно повару, их можно даже смешать. Самые популярные – виноградные. Сок фильтруют, а после варят на водяной бане. Для этого на дно большой кастрюли кладут деревянные прокладки высотой до 2 см и заливают водой. На деревянное сооружение ставят кастрюлю поменьше с соком. Воду кипятят и по мере выкипания, добавляют горячую воду. Сок тоже доводят до кипения и уваривают, помешивая до 1/3 изначального объема.



Получившийся бекмес разливают в сухую горячую тару и укупоривают.



Бекмес, выпаренный на солнце, готовится гораздо дольше, зато этот рецепт считается наиболее естественным. Для этого отжатый сок ягод, доведенный до кипения, добавляют в обожженную белую глину из расчета 30 г. глины на 1 л сока. Потом бекмес мешают до прозрачности, отстаивают 10-12 часов и процеживают через марлю. По консистенции хорошо проваренный безмес должен быть схож с медом.









Кыргызстан



Здесь нашли другой способ употреблять айву – выпекать ее.



По рецепту из айвы удаляют семена, при этом, не очищая от шкурки. Образовавшееся отверстие заполняют сахаром, укладывают айву на противень с добавлением воды и ставят в духовку на полчаса.



После айву надо остудить и перед подачей на стол полить фруктово-ягодным вареньем.



Помимо сахара в качестве начинки в отверстие айвы кладут орешки.