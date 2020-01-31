1257 год. Битва на Туговой горе: восстание обреченных против Орды (история)

13:37 02.02.2020

Через 20 лет после нашествия хана Батыя на княжества Северо-Восточной Руси на Ярославской земле произошло событие, которое вызывает споры историков: было или нет. Впрочем, настоящих, масштабных археологических исследований никогда не проводилось.



"Число"



В 1257 году по приказу монгольского хана Мунке, на завоеванных территориях Северо-Восточной Руси была организована первая своеобразная перепись населения. Завоеватели хотели знать, сколько дани могут платить покоренные княжества.



Считали дворы, считали работников, а в соответствии с полученными данными устанавливали "ордынский выход" - так называлась дань. Ее платили в основном серебром, хотя допускалась выплата "выхода" мехом, оружием, даже "живым товаром"- рекрутами на завоевательные войны монголов.



Баскаки вели себя нагло, зачастую переписчики при проведении "числа", как называли учет всего и вся, просто отбирали у населения добро: угоняли скот, разоряли хозяйство, творили насилие и бесчинства.



И люди почти не сопротивлялись, так как живы еще были в памяти и само нашествие, и "Неврюева рать" 1252-го года.



Ярославские князья



Ярославское княжество стало самостоятельным, выделенным из Ростовского княжества, в 1218 году. Оно считалось удельным, то есть князья признавали власть великого князя Владимиро-Суздальской земли.



Первым князем Ярославля был внук Всеволода Большое Гнездо по имени Всеволод Константинович, который погиб в 1238 году, когда до Ярославля докатилось войско Батыя. Сам город был разграблен и предан огню.



У погибшего князя были сыновья Василий и Константин. Последний не упомянут в летописях, он фигурирует только в местных легендах и житиях святых. Но летописание в течение нескольких десятилетий после нашествия было в упадке, особенно в удельных княжествах.



Брат Василий правил до 1249 года, а потом, вероятно, на княжеский стол сел Константин. При нем и случилось злополучное "число".



Тугова гора



Неизвестно, что послужило толчком, но неожиданно, в Ярославском княжестве против ордынцев вспыхнуло настоящее восстание. Ярославцы то ли выгнали монголов из города, то ли вообще не впустили ордынцев в Ярославль.



На захватчиков поднялись все: от мала до велика. А руководил людьми сам князь Константин Всеволодович. На стороне монголов было регулярное войско, закаленное в боях, на стороне восставших - право свободно жить на своей земле.



Решающее сражение произошло в местечке, которое носит сейчас название Тугова гора и располагается на правом берегу реки Которосль. Ярославцы битву проиграли, погибли почти все, во главе с самим князем.



Местное предание говорит, что скорбь жен, матерей и детей погибших была велика, как говорили тогда в Ярославле - "туга скорбь" охватила город, отсюда и название места - Тугова гора.



Итоги



Восстание было обречено с самого начала, скорее всего и князь и его воины прекрасно это понимали, но предпочли гибель в бою, нежели жизнь в рабстве.



Они и покоятся на Туговой горе, которая стала частью города Ярославля. В 1501 году князь Константин и его старший брат Василий были канонизированы, были обретены их мощи после пожара в Успенской церкви Ярославля.



На месте сражения на Туговой горе была в 1691 году выстроена каменная церковь Параскевы Пятницы, вероятно, на месте более ранней - деревянной.



А княжество после 1257 года досталось Федору Ростиславовичу Чермному, женившемуся на племяннице погибшего Константина Анастасии Васильевне. Об этой истории можно прочитать в отдельной статье.