Гигант нанотехнологий - уханьский шпион? В США активизировали борьбу с учеными, получающими гранты от Китая

00:02 03.02.2020 Его должность - глава департамента химии Гарвардского университета. Его положение в научных кругах - один самых влиятельных специалистов в области химии и нанохимии. Его достижения - 11 престижных премий, членство или почетное членство в 18 американских, иностранных и международных академиях и научных организациях. Тем не менее для ФБР Министерства юстиции США профессор Чарльз Либер - арестант, обвиняемый в преступных контактах с китайскими властями.



Великий ученый



Чарльзу Либеру 61 год. Из них 30 лет он посвятил науке и стал едва ли не самым известным и успешным ученым в своей сфере - нанохимии и нанотехнологиях. Более того, многие собратья-ученые считают его и вовсе отцом нескольких направлений в этой области. Люди, работавшие с ним, говорят, что он был и остается самым ответственным ученым, которого они знали.



Ему можно было отправить сообщение в два часа ночи, в четыре часа утра. Он немедленно отвечал. Он был совершенно доступен и открыт. Того же он ожидал и от всех своих сотрудников",- вспоминает один из бывших сотрудников его лаборатории в Гарварде.



Еще в 2011 году исследование Thomson Reuters называло его самым важным ученым-химиком десятилетия, основываясь на его научных статьях и достижениях. Дважды его называли главным претендентом на Нобелевскую премию и то, что он ее не получил, казалось ошибкой или даже проявлением косности Нобелевского комитета. Слишком передовыми были его исследования.

Он, например, придумал провода, диаметр которых всего несколько сот атомов. Тем не менее они способны проводить электричество. В потенциале они могут совершенно преобразовать электронику. Одна из ведущих научных благотворительных организаций мира - Welch Foundation - отметила его работу по "созданию бионаноэлектронных сенсоров, способных обнаруживать заболевания на уровне одной зараженной вирусом частицы". В недавнем интервью The Harvard Gazette он рассказывал, что разрабатывает особый ячеистый материал, который можно было бы при помощи обыкновенного шприца встраивать в разные части человеческого мозга для того, чтобы "лучше понимать работу самого мозга и иметь возможность лечить болезни и травмы мозга".



Лаборатория профессора Либера регулярно получала гранты Министерства здравоохранения США, а также научно-исследовательских управлений американских ВВС и ВМС. Список его спонсоров велик. Тем не менее, как утверждают представители Министерства юстиции и Федерального бюро расследования, этот список преступно неполон.



Агент Поднебесной



Профессора Либера арестовали в середине прошлой недели. Тогда же в его доме и в лаборатории провели обыск. В опубликованном ФБР обвинении только один пункт - предоставление лживой информации о своих взаимоотношениях с Уханьским технологическим университетом и китайской государственной программой "План тысячи талантов". В рамках последней китайское правительство оплачивает визиты ведущих иностранных специалистов.



Как следует из официального обвинения и объяснений специального агента ФБР Джозефа Бонаволанты, Уханьский технологический университет передал профессору Либеру более $1,5 млн на открытие лаборатории в Китае.

Помимо этого с 2011 по 2017 год ежемесячно университет выплачивал американскому ученому $50 тыс. и выделил $150 тыс. в качестве своего рода суточных на время пребывания в Китае.

Ничто из этого не было бы проблемой, если бы лаборатория Либера в то же самое время не получала бы средств от военного ведомства США. Налицо, как заявил спецагент Бонаволанта, "конфликт интересов", о котором профессор не только не сообщил своим заказчикам и работодателям в Гарварде, но и откровенно лгал, когда те задавали ему какие-то вопросы по этому поводу.



Не вовремя попавшийся



Новость об аресте профессора Либера в ученых кругах вызвала скандал. Уж слишком крупный ученый, и уж слишком удивительно обвинение, которое ему предъявлено. О связях профессора Либера с Китаем было хорошо известно: он - иностранный член Академии наук и по совместительству член нескольких китайских научных обществ. А то, что получатель миллионных грантов от Министерства обороны будет этими грантами (не говоря уже о репутации) рисковать ради каких-то $50 тыс., многим представляется совершенно невозможным.



Зато им представляется не только возможным, но и вполне вероятным, что профессор Либер стал жертвой кампании по выявлению китайских шпионов и их пособников в США. На это указывают многие обстоятельства. Ведь даже заявление спецагента Бонаволанты начиналось со слов о том, что ни одна страна мира не представляет более серьезной и более долгосрочной угрозы национальной безопасности и экономическому благополучию США, чем Китай.

"Если по-простому, то Китай хочет занять место Соединенных Штатов в качестве ведущей сверхдержавы мира и ради этой цели идет на преступления", - заявил агент.

Объявляя об аресте профессора Либера, ФБР сообщило о выдвинутых обвинениях и в отношении двух граждан Китая. Их преступная деятельность была очевиднее профессорской.



Лейтенант Яньцин Е, военнослужащая Народно-освободительной армии Китая, прибыла в США под видом гражданской студентки и несколько лет училась в Бостонском университете. Она, кроме всего прочего, занималась сбором информации о профессуре университета, военных, о грантах, предоставляемых военными различным лабораториям университета. По только их списку можно было получить довольно точную информацию о том, что заботит американских военных и над чем они работают.



Ее задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Китай. ФБР, впрочем, не объяснило, почему ей дали улететь из страны.

Зато арестовали некоего Чжэна Цзаосона. Он тоже учился в Бостоне и был задержан чуть ли не на борту самолета с украденными данными исследований и несколькими пробирками с образцами материала для исследований, которые спрятал в белье.



Выдающийся, но не единственный

Впрочем, не только сторонники профессора считают, что он пусть и самый значимый, но тем не менее лишь один из множества американских ученых, работающих на Китай. Как отмечает The Wall Street Journal, когда один из техасских университетов решил выяснить количество сотрудников, получающих гранты из Китая, то оказалось, что таких ученых в университете около ста. Но официально о своих связях с Китаем уведомили только пятеро.



Как следует из расследования газеты, схема взаимоотношений китайских властей с американскими учеными примерно одинакова во всех случаях: зарплата как минимум на $100 тыс. в год выше, чем получаемая по основному месту работы, $1 млн на открытие лаборатории и прочие бонусы, естественно, не облагаемые американскими налогами.



Как санкции США повлияли на китайских ученых

Получение иностранных грантов само по себе не является преступлением. Преступлением, за которое профессору Либеру, к примеру, грозит пять лет тюрьмы, является утаивание факта получения гранта. В 2018 году китайские власти удалили практически всю информацию о "Плане тысячи талантов" из интернета. Тогда же этим планом заинтересовались в федеральных министерствах США и в Конгрессе. А профильный подкомитет Сената США даже выпустил специальный доклад на эту тему (.pdf). Следствием этой заинтересованности стала активизация ФБР в выявлении связей американских ученых с Китаем, самой влиятельной жертвой которой и стал профессор Чарльз Либер.



Филипп Ночевка

от 02.02.2020, Источник - "Коммерсантъ"

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