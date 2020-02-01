Эпидемия пневмонии погружает мир в глобальную рецессию, - О.Соловьева

00:08 03.02.2020 Китайский вирус будут лечить американскими долларами



Ольга Соловьева

1.02.2020



Китайский коронавирус становится новым "черным лебедем" (труднопрогнозируемым событием в экономике с потенциально значительными негативными последствиями) для мировой экономики и грозит миру, возможно, даже более страшным кризисом, чем ипотечная встряска 2008–2009 годов. Такой вывод делают аналитики рейтингового агентства Moody’s. Выход эпидемии из-под контроля грозит значимым ущербом и для экономики РФ. Участники рынков с опаской готовятся к открытию в понедельник фондовых бирж материкового Китая.

Народный банк Китая (НБК) обещает увеличить вливания ликвидности в финансовые рынки на фоне набирающей обороты эпидемии коронавируса и борьбы с паникой инвесторов. В понедельник, когда китайский фондовый, валютный, фьючерсный и денежный рынки откроются после новогодних каникул, НБК предоставит банкам 1,2 трлн юаней (или 174 млрд долл.) через операции обратного репо.

Опасения инвесторов понятны. Вирус уже расползается по всей планете. В конце прошлой недели вирус из Ухани добрался и до России. В пятницу о первых двух заболевших на территории РФ объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Россия спешно сокращала авиасообщение с Китаем. Так, с 1 февраля были отменены почти все рейсы российских авиакомпаний в КНР.

Свыше 300 граждан РФ были эвакуированы из Китая. Правительство России также готовит постановление о запрете на выдачу гражданам КНР российских рабочих виз. Российские власти также приостановили въезд в страну безвизовых туристических групп из Китая. Сухопутная граница с Китаем была закрыта еще в четверг.

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в декабре 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии лишь 31 декабря 2019 года. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. В воскресенье скончался первый заболевший за пределами Китая. По данным на 2 февраля, общее число заболевших в мире превысило 14 тыс. человек. Еще 137 тыс. китайцев находятся под наблюдением с подозрением на вирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Непредсказуемость и быстрота распространения по миру нового коронавируса внушают опасения в том числе и многим видным экономистам. Аналитики агентства Moody’s, к примеру, полагают, что пневмония из Ухани может иметь очень тяжелые последствия для мировой экономики. "Пандемия коронавируса может оказаться более существенным "черным лебедем", чем финансовый кризис 2008–2009 годов", – говорится в докладе.

Эксперты агентства отмечают: в отличие от обвала на ипотечном рынке США в начале 2020 года никто не ожидал появления потенциально опустошительной пандемии. Кроме того, в отличие от финансового кризиса чиновники могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, подобной испанскому гриппу 1918 года, продолжают экономисты.

В агентстве отметили, что распространение вируса уже привело к резкому снижению индекса мировых цен на промышленные металлы, что обычно имеет четкую корреляцию с экономическим ростом в мире. Так, цены на медь рухнули на 10,4%, никель подешевел почти на 9%, олово – на 8,2%, алюминий – на 3,5%.

В Moody’s также обращают внимание на падение индекса Baltic Dry, отражающего стоимость фрахтовых перевозок и, следовательно, спрос на промышленный грузооборот. С начала года он упал почти вдвое, а относительно сентября-2019 обвалился в пять раз. Цены на нефть упали на 12% за январь, что стало худшим началом года для рынка с 1991 года.

Эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на мировую экономику в первом квартале этого года, соглашается глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она также предлагает оценивать ситуацию, основываясь на опыте 2002–2003 годов. Тогда в результате вспышки атипичной пневмонии мировая экономика замедлила темпы роста. "Было бы безответственно заниматься спекуляциями теперь. Непосредственное влияние на экономику очевидно. Последствия могут на себе ощутить такие отрасли, как транспорт, туризм, промышленность в Китае и в меньшей степени за его пределами", – уверена Георгиева.

Напомним, в январском докладе МВФ прогнозировал увеличение мирового ВВП в 2020 году на 3,3% по сравнению с 2,9% в 2019-м. Улучшение ожиданий связывали, в частности, с заключением первой фазы торгового соглашения между Китаем и США. При этом многие эксперты ставили под сомнение возможности Поднебесной выполнить условия сделки теперь, под влиянием коронавируса (см. "НГ" от 29.01.20).

Если вирус удастся нейтрализовать в ближайшее время, то последствия распространения вируса будет небольшими и в первую очередь коснутся ВВП Китая и взаимодействующих с ним стран. Если же борьба с ним затянется, то это может привести к началу мировой рецессии, считают эксперты.

Коронавирус действительно может стать "черным лебедем" для мировой экономики, продолжает старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Многое будет зависеть от дальнейшего развития событий. Но удар по китайской экономике может быть довольно разрушительным. Уже есть прямой негативный эффект на торговые отношения с КНР. Страдают мировые перевозки и отельеры, сокращается туристический бизнес", – сообщил он "НГ".

От китайского коронавируса уже страдает и отечественный турбизнес. По оценкам российских туроператоров, потеря турпотока из Китая может лишить отечественный турсектор 100 млн долл. дохода в текущем году. Ущерб для операторов, занимающихся выездным туризмом в Китай, может составить 500–700 млн руб., сообщали в Ассоциации туроператоров России.

Российские резервы также могут "похудеть" из-за продолжающейся в связи с пандемией девальвации юаня. Так, на офшорном рынке китайская валюта дешевела с рекордной скоростью. С отметки 6,86 юаня за доллар 20 января курс спикировал до уровней ниже 7 юаней в четверг, а на торгах в пятницу обновил минимум за шесть недель – 7,003 юаня за долл.

Распространение вируса не может не сказаться на РФ. На Китай приходится около 12% всего российского экспорта. Кроме того, Китай – один из крупнейших потребителей сырья в мире. Котировки нефти также находятся под давлением из-за ситуации в КНР: только в январе Brent потеряла 12,6% стоимости.

Угроза возможного снижения спроса на черное золото заставляет страны – производители нефти пересматривать соглашения по добыче сырья. В ОПЕК планируют собрать экстренное заседание по вопросу о коронавирусе. Глава Минэнерго РФ Александр Новак также не исключает, что распространение нового вируса может привести к снижению мирового спроса на нефть. И Россия готова реагировать совместно с другими нефтедобывающими странами ОПЕК+ в случае последствий для рынка нефти, заявлял он.

Коронавирус действительно может стать тем последним толчком, после которого мировая экономика может скатиться в рецессию, не исключает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. "По оценке Bloomberg Economics, рост экономики КНР в первом квартале этого года снизится на 1,4%. Эпидемия в Китае уже сейчас негативно отражается на производственном секторе. В итоге рост ВВП Китая по итогам года может составить около 4,5% – это минимальное значение за последние несколько десятков лет", – говорит эксперт.

И если в ближайшие недели распространение вируса не удастся остановить, эпидемия станет спусковым крючком для запуска глобального экономического кризиса, не исключает аналитик.

"Индикаторы глобальной экономики наглядно показывают, что производство ключевых стран и планеты в целом, а также динамика международной торговли – все замедляется, сокращается, рост практически отсутствует, а местами есть существенное падение", – продолжает Деев.



И если в ближайшие недели распространение вируса не удастся остановить, эпидемия станет спусковым крючком для запуска глобального экономического кризиса, не исключает аналитик. "Мировая экономика скатывается в рецессию постепенно и уже давно, просто для резкого обрушения не было повода. Коронавирус вполне может стать такой причиной", – рассуждает он.



Впрочем, не все столь пессимистичны. "Возможны некоторые проблемы у Китая, удар по экспорту, снижение экономического роста. Возможно, некоторые ценные бумаги китайских компаний будут токсичными", – говорит руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.



Экономический кризис эпидемия коронавируса запустить не способна, но будет хорошей встряской для индексов Китая, которые просядут на 5-10%, и для санэпидемологических служб, которые смогут вывести свою готовность к глобальным пандемиям на новый уровень, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.



Если верить Moody"s, то пострадают туризм и мировая торговля. "В этом случае РФ окажется в сложной ситуации: резко вырастут затраты на здравоохранение на фоне дешевой нефти. Но текущие резервы обеспечивают России вполне комфортные условия для жизни и небольших стрессов", – уверен Разуваев. "В настоящее время прогнозы на снижение роста мирового ВВП основаны на предполагаемой точке "пика" вируса - середине февраля текущего года. И пока - это только прогнозы на снижение на 0,1% относительно результатов 2019 года (3,3%), одну из ключевых составляющих в которых занимает экономика самого Китая, снижение ВВП которого только в 1ом квартале текущего года оценивается в 0,2%. Однако самую главную угрозу экономике представляет отсутствие определенности в развитии вируса", - сообщает доцент Российского экономического университета им Плеханова Олег Чередниченко.



Если существующую динамику распространения вируса не удастся кардинально снизить, то можно будет говорить о начале глобального экономического кризиса, подтверждает он. "При этом уже в текущей ситуации сбивается (а в некоторых случаях - блокируется) график поставок как конечных товаров, так и компонентов из Китая, а это затрагивает практически весь перечень отраслей, что влечет за собой повсеместное снижение объемов выпуска", - указывает эксперт.

Продолжение темы Источник - ng.ru

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