Новый премьер-министр Ирака Тауфик Аляуи устроил и США, и Иран

00:17 03.02.2020

Но иракские граждане не согласны с выбором правящих элит



Два месяца понадобилось иракским политикам, чтобы согласовать кандидатуру нового премьера. Им стал бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи. Ему предстоит не только как можно скорее сформировать правительство, но и решить судьбу американского военного присутствия в Ираке. Однако самая главная задача иракской верхушки - положить конец длящимся уже больше четырех месяцев протестам в стране. Несмотря на компромисс, достигнутый политическими партиями и одобренный США и Ираном - главными центрами влияния в Ираке,- новый премьер не нашел поддержки улицы. Сотни демонстрантов вышли в воскресенье на акции протеста с перечеркнутыми портретами господина Аляуи.



О назначении нового премьер-министра Ирака стало известно в субботу вечером, причем с его собственных слов. Правительственная пресс-служба распространила видеообращение Мухаммада Тауфика Аляуи к нации. "Призываю немедленно начать диалог с мирными протестующими для работы над выполнением их законных требований в соответствии с конституцией. Я лично буду курировать этот диалог",- заявил он. Глава правительства подчеркнул необходимость продолжения мирных демонстраций до тех пор, пока не будут выполнены законные требования народа.



Он пообещал защитить "мирных иракцев, освободить ни в чем не повинных заключенных, координировать свои действия с судебными органами, воздерживаться от использования боевых патронов и запретить использование нелетального оружия, такого как канистры со слезоточивым газом", а также разобраться с виновными в убийствах граждан, защищать Ирак от любого внешнего вмешательства, "усердно работать" над проведением досрочных выборов в парламент и назначить правительство, "не руководствуясь узкими интересами отдельно взятых политических группировок".



При этом пригрозил уйти со своей должности, если на него будет оказываться давление при назначении министров.



Протесты в Ираке вспыхнули в начале октября в Багдаде и распространились практически по всей стране. После того как одна из первых протестных акций была жестко разогнана силами правопорядка, требования борьбы с коррупцией и безработицей сменились призывами к отставке правительства, роспуску парламента и наказанию виновных в гибели демонстрантов. По данным иракских властей, с октября в ходе протестов погибло свыше 650 человек, около 50 тыс. пострадали. Это самые масштабные протесты в стране с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.



1 декабря на волне протестов парламент утвердил отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди, который пробыл на своем посту всего чуть более года. Новый глава правительства должен был быть назначен в течение двух недель, но на то, чтобы согласовать новую кандидатуру, ушло два месяца. 20 января иракские СМИ сообщили, что устраивающий всех Мухаммад Тауфик Аляуи отказался от предлагаемой ему должности, хотя уже была назначена его встреча с президентом. Согласно публикациям, господина Аляуи не устроили условия, выдвигаемые ему различными политическими блоками. Однако он опроверг эти сообщения, написав на своей странице в Facebook, что никаких условий ему никто не ставил. "Обратите внимание: я подтвердил, что не приму своего назначения, если оно будет сделано на основе политических квот (внутри парламента.- "Ъ") по примеру предыдущих правительств, которые потерпели неудачу и привели страну в это жалкое состояние",- подчеркнул он.



Что заставило Мухаммада Тауфика Аляуи согласиться на пост премьер-министра, пока неизвестно.

55-летний политик, по образованию инженер, дважды входил в состав парламента, а с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 год также занимал пост министра связи. В последний раз ушел в отставку из-за несогласия с вмешательством в дела своего министерства со стороны премьер-министра Нури аль-Малики.

Один из самых влиятельных политиков, шиитский имам Муктада ас-Садр, который еще в октябре поддержал народные протесты, приветствовал назначение господина Аляуи на пост премьера, назвав это "хорошим шагом" и "выбором народа". Он призвал разблокировать дороги, навести порядок и вернуться к нормальной жизни. Его слова вызвали гнев значительной части протестующих - как на улице, так и в соцсетях.

Мы и не заметили, что это мы выбрали премьера",- горько шутят иракцы.



В субботу вечером и в воскресенье сотни человек вышли на акции протеста в Багдаде и городах на юге Ирака, неся перечеркнутые портреты Мухаммада Тауфика Аляуи и лозунги со словами "Это не наш выбор".

"Мы предполагали, что назначение премьер-министра не станет ключом к решению конфликта между политической элитой и улицей и лишь еще больше накалит ситуацию",- сказал "Ъ" глава иракской Обсерватории по правам человека Мустафа Саадун. По его словам, если бы политики не тянули время с отставкой предыдущего премьера и назначением нового, улица, возможно, могла бы принять кандидатуру господина Аляуи. "Теперь любой кандидат, предложенный от имени политических сил, виновных в гибели людей, будет отвергнут",- подчеркнул он, добавив, что демонстранты настаивают на досрочных парламентских выборах, которые приведут к власти новые силы. Кроме того, по мнению правозащитника, демонстранты не услышали от нового премьера убедительных слов, что он сделает все возможное для наказания виновных в гибели людей.

Тем не менее политические элиты Ирака все же надеются на разрешение кризиса.

В течение месяца Мухаммад Тауфик Аляуи должен сформировать новое правительство и после начать подготовку к парламентским выборам. Кроме того, на его плечи ложится непростая задача - найти компромисс с США о пребывании американских военных в Ираке.

Напомним, что 5 января иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны. Это произошло после удара США по аэропорту Багдада, в результате которого были убиты командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Однако США уходить из Ирака, а также из Сирии не собираются. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри аргументировал это необходимостью борьбы с терроризмом. По его словам, в Сирии и Ираке насчитывается около 14–18 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Что касается решения парламента Ирака, призвавшего к выводу американских войск, то мы работаем над этим вопросом с Ираком и партнерами по коалиции",- рассказал он на брифинге в конце января. Среди возможных компромиссов - снижение численности американских военных в Ираке. Сейчас их там около 5 тыс. человек. Одновременно председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил на совместном с американским министром обороны Марком Эспером брифинге, что Вашингтон обратился к Багдаду с просьбой разрешить размещение на иракской территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от потенциальных атак.

О необходимости диалога говорил и президент Ирака Бархам Салех на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе 22 января. Однако окончательные решения зависят в Ираке от премьер-министра. Предшественник господина Аляуи пытался лавировать между Вашингтоном и Ираном. Но на фоне практически прямого военного противостояния между этими странами (ликвидация генерала Сулеймани и обстрелы позиций американских военных в Ираке) придерживаться такой же тактики будет труднее. Тегеран дает понять, что сделает все возможное для ухода американских военных из Ирака и Сирии. Пока же Иран и США настороженно наблюдают за событиями в Багдаде.

Посольство США в Ираке выразило надежду, что назначение господина Аляуи на пост премьера приведет к формированию "независимого и честного правительства", которое ответит на требования иракского народа. Тегеран оказался менее сдержан, поприветствовав назначение нового премьера. "Иран готов в текущих особо важных условиях, в которых находятся дружественное и братское правительство и иракская нация, предоставить все возможности властям и народу этой страны для преодоления проблем и достижения высоких целей",- говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.



Марианна Беленькая



"Коммерсантъ" от 02.02.2020,