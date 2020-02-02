 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.02.2020
00:26  Трамп готовит Ближний Восток к развалу, - С.Тарасов
00:17  Новый премьер-министр Ирака Тауфик Аляуи устроил и США, и Иран
00:16  Новый Ташкентский пакт. Госсекретарь Помпео заявил о претензиях США на постсоветское пространство, - "Къ"
00:14  Узбекистан, где народ в нуле и нет государства, зато есть глубинная власть. Надолго ли она? - Б.Мусаев
00:12  Китай, вероятно, что-то недоговаривает относительно вспышки "Уханьской пневмонии", - "НГ"
00:10  Ставка на "сильную личность" не срабатывает. Ливийский конфликт не может быть разрешен военным путем, - А.Шумилин
00:08  Эпидемия пневмонии погружает мир в глобальную рецессию, - О.Соловьева

00:05  О влиянии коронавируса на экономику и отношения Китай – США
00:03  Доллар США проигрывает золоту, - В.Катасонов
00:02  Гигант нанотехнологий - уханьский шпион? В США активизировали борьбу с учеными, получающими гранты от Китая
00:01  Надо молиться за этноармию казахских врачей, полицейских и спасателей, - Н.Нуртазина
Воскресенье, 02.02.2020
13:37  1257 год. Битва на Туговой горе: восстание обреченных против Орды (история)
13:35  Майсек и пашмак: Как приготовить 6 самых необычных десертов Центральной Азии
13:30  Где находилась прародина тюрок?
13:26  Как таджикистанские кавалеристы громили гитлеровские танки под Сталинградом, - Г.Шерматов
13:17  Рахмон объявил 2020-2040 годы "двадцатилетием точных наук в Таджикистане"
13:03  Балканы могут взорваться вулканом войн, - А.Манчук
13:01  В Китае зафиксирована также вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Ну все напасти...
10:30  Шашлык по-американски: США начинают обработку ближнего российского зарубежья, - "СП"
10:24  Помпео подстрекает спасать казахов из синьцзянских концлагерей
08:26  Казахстан эвакуировал своих граждан (а заодно и кыргызов) из Уханя
08:07  Дело Иссахар. Путин подрабатывает пиарщиком у еврейских олигархов? - Libеration
06:37  Эмигрантка из России С.Кенин неожиданно выиграла теннисный мега-турнир Australian Open
01:56  Чокан Валиханов об этногенезе и истории кыргызского народа, - Чолпон Турдалиева
00:54  В тюрьмы Кыргызстана требуются врачи и контролеры. Есть желающие?
Суббота, 01.02.2020
22:30  Почта из Китая: не подстерегает ли в посылке коронавирус? - истерит Die Welt
20:44  Вляпался в историю. Холокост Зеленского, - И.Кармазин
20:43  Индия: дурман национализма и цепь из 7 миллионов человек, - С.Кожемякин
19:27  Палестина официально объявила о разрыве дипотношений с Израилем и США
17:00  Писатель-патриот Захар Прилепин учредил новую российскую полит-партию - "За Правду!"
16:46  Китай завершил строительство Дангаринского НПЗ на родине Э.Рахмона
16:23  Депутаты Кыргызстана озадачены покупкой их грецкого ореха Казахстаном
12:09  Все это Russia, и все мы Russians, - Герман Садуллаев
11:49  The Hill: США не могут позволить себе войну на два торговых фронта
10:27  В Бишкеке арестован экс-директор Судебного департамента при Верховном суде Ибраимов
08:31  Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом, - "Взгляд"
07:50  Как импичмент Трампа отразился на Украине?
00:54  Герой штурма Ходжента, Семиреченский воинский начальник генерал Петр Фовицкий. Забытые солдаты Империи-14
00:44  За скоростным строительством больниц в Китае можно следить в режиме реального времени
Пятница, 31.01.2020
23:48  Массовое заражение СПИДом в карагандинской колонии расследует полиция
22:59  Новым министром ЕЭК по внутренним рынкам и информатизации назначен армянин Гегам Варданян
22:52  Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах
21:43  Уволен глава Госэкотехинспекции Киргизии Джолдошбек Джунушев. За бардак в ведомстве
20:13  Бишкекский суд не разрешает россиянину-"мемориальцу" В.Пономареву въезжать в Киргизию
18:13  Индуса Батхама, взявшего в заложники 20 детей, убил спецназ, а жену Батхама тут же растерзала толпа
17:38  Борьба за права меньшинств маскирует упадок Запада, - В.Никифорова
17:29  Группа российских депутатов отказалась ехать в Китай из-за коронавируса. Зараза к заразе...
16:00  Коронавирус добрался до России - двое больны, оба - приезжие китайцы
15:45  Коронавирус подрывает планы Китая на мировое господство
15:43  Трамп: иранский полет на одном крыле, - С.Тарасов
15:36  Зима все ближе. Наступает мировой глобальный кризис, - Дж.Роджерс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Новый премьер-министр Ирака Тауфик Аляуи устроил и США, и Иран
00:17 03.02.2020

Но иракские граждане не согласны с выбором правящих элит

Два месяца понадобилось иракским политикам, чтобы согласовать кандидатуру нового премьера. Им стал бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи. Ему предстоит не только как можно скорее сформировать правительство, но и решить судьбу американского военного присутствия в Ираке. Однако самая главная задача иракской верхушки - положить конец длящимся уже больше четырех месяцев протестам в стране. Несмотря на компромисс, достигнутый политическими партиями и одобренный США и Ираном - главными центрами влияния в Ираке,- новый премьер не нашел поддержки улицы. Сотни демонстрантов вышли в воскресенье на акции протеста с перечеркнутыми портретами господина Аляуи.

О назначении нового премьер-министра Ирака стало известно в субботу вечером, причем с его собственных слов. Правительственная пресс-служба распространила видеообращение Мухаммада Тауфика Аляуи к нации. "Призываю немедленно начать диалог с мирными протестующими для работы над выполнением их законных требований в соответствии с конституцией. Я лично буду курировать этот диалог",- заявил он. Глава правительства подчеркнул необходимость продолжения мирных демонстраций до тех пор, пока не будут выполнены законные требования народа.

Он пообещал защитить "мирных иракцев, освободить ни в чем не повинных заключенных, координировать свои действия с судебными органами, воздерживаться от использования боевых патронов и запретить использование нелетального оружия, такого как канистры со слезоточивым газом", а также разобраться с виновными в убийствах граждан, защищать Ирак от любого внешнего вмешательства, "усердно работать" над проведением досрочных выборов в парламент и назначить правительство, "не руководствуясь узкими интересами отдельно взятых политических группировок".

При этом пригрозил уйти со своей должности, если на него будет оказываться давление при назначении министров.

Протесты в Ираке вспыхнули в начале октября в Багдаде и распространились практически по всей стране. После того как одна из первых протестных акций была жестко разогнана силами правопорядка, требования борьбы с коррупцией и безработицей сменились призывами к отставке правительства, роспуску парламента и наказанию виновных в гибели демонстрантов. По данным иракских властей, с октября в ходе протестов погибло свыше 650 человек, около 50 тыс. пострадали. Это самые масштабные протесты в стране с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.

1 декабря на волне протестов парламент утвердил отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди, который пробыл на своем посту всего чуть более года. Новый глава правительства должен был быть назначен в течение двух недель, но на то, чтобы согласовать новую кандидатуру, ушло два месяца. 20 января иракские СМИ сообщили, что устраивающий всех Мухаммад Тауфик Аляуи отказался от предлагаемой ему должности, хотя уже была назначена его встреча с президентом. Согласно публикациям, господина Аляуи не устроили условия, выдвигаемые ему различными политическими блоками. Однако он опроверг эти сообщения, написав на своей странице в Facebook, что никаких условий ему никто не ставил. "Обратите внимание: я подтвердил, что не приму своего назначения, если оно будет сделано на основе политических квот (внутри парламента.- "Ъ") по примеру предыдущих правительств, которые потерпели неудачу и привели страну в это жалкое состояние",- подчеркнул он.

Что заставило Мухаммада Тауфика Аляуи согласиться на пост премьер-министра, пока неизвестно.
55-летний политик, по образованию инженер, дважды входил в состав парламента, а с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 год также занимал пост министра связи. В последний раз ушел в отставку из-за несогласия с вмешательством в дела своего министерства со стороны премьер-министра Нури аль-Малики.
Один из самых влиятельных политиков, шиитский имам Муктада ас-Садр, который еще в октябре поддержал народные протесты, приветствовал назначение господина Аляуи на пост премьера, назвав это "хорошим шагом" и "выбором народа". Он призвал разблокировать дороги, навести порядок и вернуться к нормальной жизни. Его слова вызвали гнев значительной части протестующих - как на улице, так и в соцсетях.
Мы и не заметили, что это мы выбрали премьера",- горько шутят иракцы.

В субботу вечером и в воскресенье сотни человек вышли на акции протеста в Багдаде и городах на юге Ирака, неся перечеркнутые портреты Мухаммада Тауфика Аляуи и лозунги со словами "Это не наш выбор".
"Мы предполагали, что назначение премьер-министра не станет ключом к решению конфликта между политической элитой и улицей и лишь еще больше накалит ситуацию",- сказал "Ъ" глава иракской Обсерватории по правам человека Мустафа Саадун. По его словам, если бы политики не тянули время с отставкой предыдущего премьера и назначением нового, улица, возможно, могла бы принять кандидатуру господина Аляуи. "Теперь любой кандидат, предложенный от имени политических сил, виновных в гибели людей, будет отвергнут",- подчеркнул он, добавив, что демонстранты настаивают на досрочных парламентских выборах, которые приведут к власти новые силы. Кроме того, по мнению правозащитника, демонстранты не услышали от нового премьера убедительных слов, что он сделает все возможное для наказания виновных в гибели людей.
Тем не менее политические элиты Ирака все же надеются на разрешение кризиса.
В течение месяца Мухаммад Тауфик Аляуи должен сформировать новое правительство и после начать подготовку к парламентским выборам. Кроме того, на его плечи ложится непростая задача - найти компромисс с США о пребывании американских военных в Ираке.
Напомним, что 5 января иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны. Это произошло после удара США по аэропорту Багдада, в результате которого были убиты командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Однако США уходить из Ирака, а также из Сирии не собираются. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри аргументировал это необходимостью борьбы с терроризмом. По его словам, в Сирии и Ираке насчитывается около 14–18 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Что касается решения парламента Ирака, призвавшего к выводу американских войск, то мы работаем над этим вопросом с Ираком и партнерами по коалиции",- рассказал он на брифинге в конце января. Среди возможных компромиссов - снижение численности американских военных в Ираке. Сейчас их там около 5 тыс. человек. Одновременно председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил на совместном с американским министром обороны Марком Эспером брифинге, что Вашингтон обратился к Багдаду с просьбой разрешить размещение на иракской территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от потенциальных атак.
О необходимости диалога говорил и президент Ирака Бархам Салех на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе 22 января. Однако окончательные решения зависят в Ираке от премьер-министра. Предшественник господина Аляуи пытался лавировать между Вашингтоном и Ираном. Но на фоне практически прямого военного противостояния между этими странами (ликвидация генерала Сулеймани и обстрелы позиций американских военных в Ираке) придерживаться такой же тактики будет труднее. Тегеран дает понять, что сделает все возможное для ухода американских военных из Ирака и Сирии. Пока же Иран и США настороженно наблюдают за событиями в Багдаде.
Посольство США в Ираке выразило надежду, что назначение господина Аляуи на пост премьера приведет к формированию "независимого и честного правительства", которое ответит на требования иракского народа. Тегеран оказался менее сдержан, поприветствовав назначение нового премьера. "Иран готов в текущих особо важных условиях, в которых находятся дружественное и братское правительство и иракская нация, предоставить все возможности властям и народу этой страны для преодоления проблем и достижения высоких целей",- говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 02.02.2020,

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580678220
Новости Казахстана
- Рейтинг управленческой элиты РК за 4 квартал 2019 года
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин провел встречи с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации
- Мажилисмены держат на постоянном контроле решение проблем населения в регионах
- Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 21 января 2020 года №1
- Наказы Токаева: исполнят ли поручения президента в срок?
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам государственной службы
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве культуры и спорта РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  