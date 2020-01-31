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Трамп готовит Ближний Восток к развалу, - С.Тарасов
00:26 03.02.2020

Трамп готовит Ближний Восток к развалу

Американская "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию создает на Ближнем Востоке новой геополитическую реальность. Запускается новый процесс, последствия которого для региона, где уровень политического недоверия высок и готовность со способностью разных сторон идти на исторические компромиссы равна нулю, предсказать очень сложно.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на внеочередном заседании глав МИД стран - членов Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире продемонстрировал свою реакцию на предложенную США и горячо поддержанную Израилем "сделку века" по палестино - израильскому урегулированию. Аббас заявил, что прекращает все отношения с Израилем и США, в том числе и в сфере безопасности. Отметим, что ранее палестинцы сотрудничали с израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан, а также с ЦРУ.

Фраза палестинского лидера о том, что "Иерусалим не продается", претендует на то, чтобы войти в учебники истории. Напомним, что 28 января президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме озвучил план урегулирования ближневосточного конфликта. В частности, Трамп выступил за создание в рамках концепции двух государств полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, где Америка готова открыть посольство, хотя и назвал Иерусалим "неделимой столицей" Израиля. Эксперты считают, что столицей палестинского государства предлагается сделать город Шуафат, к северу от Иерусалима. Трамп упомянул также о 50 миллиардах долларов, ассигнуемых Вашингтоном на нужды будущего палестинского государства. Некоторые другие подробности обозначил Нетаньяху. По его словам, действие израильского права будет распространяться на часть Западного берега реки Иордан - Иорданскую долину и на все израильские поселения в Иудее и Самарии.

Согласно данным американского издания Politico, на реализацию "сделки века" отводится четыре года, в течение которых "в палестинском руководстве должны произойти перемены и такие политические изменения, которые подтолкнут его к принятию плана". Что касается нынешнего момента, то комбинация США шьется белыми нитками: максимально поддержать Нетаньяху на предстоящих в Израиле выборах, обозначить его прямую сопричастность к "творению истории". Остальное в конкретной ситуации вторично, но очень важно. Ведь Трамп демонстрирует готовность к переделу границ на Ближнем Востоке. Признание Иерусалима столицей Израиля, юрисдикции Израиля над Голанскими высотами можно считать только первыми шагами. Другие шаги фиксируются в "сделке века". Так что не правы те эксперты, которые считают, что "у Трампа нет идей или решений по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке". Они есть, только не являются "новыми".

Как пишет Deutsche Welle, летом нынешнего года Трамп и Нетаньяху обсуждали вариант передачи Египту управления сектором Газа, а Иордании - контроля над частью Западного берега реки Иордан, оставляя другую часть под контролем Израиля, причем живущие там палестинцы получили бы израильское гражданство. В феврале 2016 года Нетаньяху, король Иордании Абдалла II и тогдашний госсекретарь США Джон Керри в иорданском портовом городе Акаба обсуждали вопросы возможного переселения палестинцев, живущих на территории автономии, на север Синая. Ранее Израиль предлагал Египту уступить для этого 60 тысяч квадратных километров на севере Синая. Эти факты свидетельствуют о многом. Причем предлагаемые проекты имеют свои исторические корни. План "два государства для двух народов" появился еще в 1937 году при создании британскими властями комиссии Пиля. Было предложение историка Михаэля Вольффсона создать конфедеративную республику "Иордания - Палестина", включающую в качестве провинций Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Был также проект создания двунационального государства, предполагающий, что израильтяне и палестинцы будут вместе жить в одной стране.

Так что "сделка века" Трампа из череды проектов переделов границ. Не случаен и избранный момент для переведения его в плоскость активной политики. Ближний Восток впервые в своей новейшей истории оказался в эпицентре таких геополитических пертурбаций, когда ряд государств, к примеру Турция, стали обозначать свои имперские амбиции. Так, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз публично критиковал то, как после Первой мировой войны британские и французские чиновники осуществляли раздел Османской империи, создавая искусственные конструкции, уязвимые для процесса дробления. В этой связи он относит Палестину к зоне исторических интересов Турции. США отвечают: "Да, мы согласны и сейчас все приводим в соответствие, но по-своему". И самое главное в том, что появившиеся на развалинах Османской империи ряд арабских государств не проявляют решительности в торпедировании "сделки века".

Саудовская Аравия принимает активное участие в создании США так называемого палестинского фонда из 50 миллиардов долларов. Как не вспомнить сегодня то, как такая "помощь" была организована в двадцатые годы прошлого столетия при обмене населением между Турцией и Грецией, за что норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нансен получил в 1922 году Нобелевскую премию мира. Не исключено, что и Трамп обозначил для себя такую цель. Что же касается Палестинской автономии, то ее глава Аббас стремится обеспечить консолидацию внутриполитических сил, ведет переговоры с ХАМАС, Демократическим и Народным фронтами освобождения Палестины и другими политическими организациями, чтобы преодолеть раскол и принять практические шаги для противостояния "сделке века" всеми "законными способами". В то же время многие палестинцы опасаются, что реакция на американский проект будет слабой и ограничится заседаниями ООП и других фракций, не дав результатов, подобно маршам, которые приутихли через несколько дней после заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Также выражаются опасение, заметим, небезосновательные, что Трампу путем закулисной дипломатии удастся добиться согласия палестинцев на переговоры. Аббас заявил, что "мы приняли то, что было, согласились на 22%, но Трамп захотел взять 40% из 22%". Но ведь приняли. Тем более что существует опасность, что сложившейся ситуацией попытается воспользоваться ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой связи ливанское издание Al-Akhbar пишет, что в дальнейшем важно понимать, кто и как будет друг друга сдавать, - "арабы палестинцев или палестинцы арабов", ведь фактом является то, что Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман приняли участие в мероприятии в Вашингтоне по объявлению деталей "сделки века". Вот почему вопрос о возможном появлении на Ближнем Востоке новой геополитической реальности звучит уже не риторически. Запускается новый процесс, последствия которого для региона, где уровень политического недоверия высок и готовность со способностью разных сторон идти на исторические компромиссы равна нулю, предсказать очень сложно.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580678760
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