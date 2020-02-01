Слабость ЕАЭС. Визит Помпео еще раз показал - у России нет "союзников"

09:55 03.02.2020 Слабость ЕАЭС: Эксперты прокомментировали визиты Помпео в Белоруссию и Казахстан

Союзники России не поддерживают ее в конфликте с Западом



Госсекретарь США Майк Помпео после Украины посетил Минск и Казахстан, а следующим его пунктом станет Узбекистан. В России никто не в восторге от того, что Вашингтон забрался на "задний двор", но сделать с этим ничего не получается. Тем временем Помпео не стесняясь обещает ближайшим партнерам Кремля невероятные инвестиции, экономический рост и защиту их суверенитета, а те принимают его как дорого гостя.



Первым свои объятия перед госсекретарем США распростер Минск. Белоруссия с 2004 года находится под американскими санкциями, поэтому ее стремление наладить отношения с Вашингтоном не удивительно. Прорыв в этом направлении наметился еще в 2014 году, когда президент республики Александр Лукашенко сделал Минск основной площадкой для урегулирования конфликта на Донбассе. С тех пор он всячески подчеркивал мирные намерения своей страны, нежелание участвовать в каких бы то ни было конфликтах и так далее. Параллельно с этим между Минском и Москвой начались скандалы из-за цены на энергоресурсы, поставки в России санкционных европейских продуктов под видом белорусских и так далее. Учитывая, что Белоруссия фактически последний союзник России на западных рубежах и активный участник ЕАЭС и ОДКБ, для США такие споры оказались очень интересными.



В последний раз глава Госдепа США прилетал в Минск в 2010 году, тогда стороны договорились о совместной борьбе с терроризмом, помощи в ядерном разоружении и так далее. Спустя 10 лет Вашингтон пообещал Лукашенко полностью обеспечить его энергоресурсами по конкурентной цене и привлечь инвестиции. Правда, есть одно условие, Минск должен увеличить роль частного сектора экономики, сделать Белоруссию членом ВТО и продолжить движение в сторону расширения демократических свобод. Лукашенко пошутил, что в его стране диктатура, в которой по выходным отдыхают все, кроме президента, но красноречие едва ли позволит ему сохранить режим личной власти, если он всерьез возьмет курс на сближение с Вашингтоном. Зато США обещают соблюдать право Белоруссии на независимость, в том числе от России - как раз последние несколько месяцев в Минске об этом переживают. Впрочем, все это если и случится, то в относительно далеком будущем, а в ближайшее время Помпео пообещал назначить посла США в Белоруссии.

Следом госсекретарь США отправился в Нур-Султан. Несмотря на внешнее спокойствие информационного фона накануне визита, власти Казахстана наверняка нервничали гораздо больше, чем их белорусские коллеги. А все из-за того, что накануне турне Помпео назвал Коммунистическую партию Китая угрозой миру. КНР - один из основных партнеров Китая. Если Минск балансирует между Россией и Западом, то Нур-Султану приходится сидеть сразу на трех стульях.

Опасения оправдались. В ходе визита в Казахстан Помпео заявил, что обсудил с главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди тяжелое положение этнических казхов в Китае. В частности, он призвал Нур-Султан и остальные страны мира потребовать от китайцев остановить репрессии. Между тем, в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прямо заявлял, что не верит в подобные обвинения в адрес Пекина и считает их частью информационной войны, которую Вашингтон развязал против Поднебесной.

Тем не менее, встреча Помпео с Токаевым прошла в наилучшей обстановке. Президент Казахстана нарушил протокол и заговорил с американцем на его родном языке. Госсекретарь США буквально начал светиться от радости и казалось, что ему хочется даже подпрыгнуть.



В итоге он заявил, что Казахстан вправе дружить с кем угодно, но лучше всего делать это с США. Как и в случае с Белоруссией, он напомнил о привлечении американский инвестиции и самых честных в мире американских бизнесменах, которые, видимо, как магнитом притягивают к себе процветание и благополучие. Что касается политической составляющей, то Помпео признался - Вашингтон следит за трансфертом власти в Казахстане. Кроме того, США ждут проведения Токаевым амбициозных реформ, направленных на развитие экономики и демократии.



Следующей страной для Помпео станет Узбекистан. Если первые две бывшие советские республики состоят в ЕАЭС, то эта страна последний год раздумывает, вступать в него или стать наблюдателем. Возможно, Вашингтон пытается проанализировать ситуацию в ЕАЭС, узнать, крепки ли в нем позиции России и насколько он в принципе может быть привлекателен.



Так ли это, или США преследуют иную цель, "МК" выяснил у экспертов:

Константин Затулин, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, глава Института стран СНГ:

- Для России ничего хорошего в этом турне нет, но Москва не может запретить кому-либо из своих соседей и союзников встречаться с представителями США. Тем не менее, нужно внимательно следить за подобными вояжами и по достоинству оценивать происходящее. Причем оценивать нужно не только с точки зрения развития или замедления российско-американских отношений, но и, прежде всего, верности и лояльности наших союзников.



Ранее Вашингтон воспользовался украинским вопросом, чтобы найти уязвимое место России. Американцы вдохновлеляись формулой Бзжезинского: "Россия без Украины не империя". Сегодня они продолжают эту политику, стремясь помешать Москве подняться и создать противовесы в ее ближайшем окружении. В силу непростых отношений с Белоруссией, которые подошли к определенной развилке, США решили акцентировать свое внимание на Минске и давли возможность сомнительному союзнику России Александру Лукашенко в очередной раз продемонстрировать свою любовь к играм, которые признаны научить соседа вести себя уступчиво. Осталось только выяснить, готовы ли американцы снабжать Минск нефтью себе в убыток.



Кроме того, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди с гордостью заявил, что США оказывается ищут возможность сделать так, чтобы его страна не пострадал от антироссийских санкций... Мы не должны обольщаться по поводу наших союзников. Они ни в одном конфликтном вопросе с Западом нас не поддерживают.

Станислав Притчин, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН:



- Этим турне президент США Дональд Трамп обозначил ключевые страны на пространстве бывшего Советского Союза. Встреча с Александром Лукашенко выглядит наиболее важной. Долгое время он считался нерукопожатым на Западе, а теперь глава Госдепа США обсуждает с ним широкий круг вопросов, включая экономические. Их встреча наиболее опасна для долгосрочных интересов России, потому что Запад стремительно восстанавливает контакты с Минском по всем направлениям.



Что касается Центральной Азии, то визит по сути является традиционным. Американские дипломаты летают туда в среднем раз в пять лет. Казахстан и Узбекистан наиболее крупные государства в регионе и потому наиболее интересные для США. Несмотря на это, ничего нового не обсуждается. Американцы пытаются обозначит себя как глобальную державу, поэтому им нужно присутствовать в регионе, но у них нет коренных интересов в Центральной Азии.



Артур Аваков Источник - московский комсомолец

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