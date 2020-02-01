Турция обещает мстить за гибель 4 своих бойцов в Идлибе. Россия метко бомбанула?

09:59 03.02.2020

Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе

3 февраля 2020, Дмитрий Зубарев



Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел военнослужащих страны в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать к ответу виновных.

"На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ. [...> виновные ответят за это", – передает ТАСС сообщение Калын в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии.