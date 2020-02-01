Китайские биржи с утра обвалились на 8%. Спад продолжается

10:25 03.02.2020

Биржи в Китае открылись обвалом более чем на 8%



3 февраля 2020 : Антон Антонов



Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок более чем на 8%, свидетельствуют данные торгов.

Соответствующая динамика отражена на сайтах площадок, передает ТАСС.

Shanghai Composite снизился на 8,07%, Shenzhen Component на 8,54%. К 09.37 (4.37 мск) шанхайский индекс достиг отметки в 2736,28 пункта, шэньчжэньский – 9769,91 пункта, передает РИА "Новости".



При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% (26428,05 пункта).

Торги на биржах материкового Китая не проводились с 23 января – биржи были закрыты в связи с китайским новым годом.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

Обвал произошел на фоне вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.