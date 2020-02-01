Турция массированно бомбит и утюжит из гаубиц позиции армии Асада.

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10:56 03.02.2020
Турция нанесла массированный удар по сирийской армии в Идлибе
Дмитрий Зубарев
Истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, в результате которого погибли четверо солдат, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев", – передает ТАСС слова турецкого лидера на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на Украину.
Эрдоган также отметил, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.
"Наши генералы находятся в постоянном контакте и проводят переговоры. Основываясь на этих переговорах, мы продолжаем наши операции. Мы направили России послание [с просьбой] не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим [президента Сирии Башара Асада]", – сообщил Эрдоган.
Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии.
Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе.