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Избиения и угрозы. "Правозащиту" в Каракалпакии перевоспитывают как умеют
11:36 03.02.2020

ИЗБИЕНИЯ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

28 января узбекские военные избили Мэлса Реймова, брата каракалпакского правозащитника Саадатдина Реймова, сообщает ИЦ "Шырак", сетевое издание каракалпакских сепаратистов.

В распространенном тексте, со ссылкой на самого Мэлса Реймова, рассказывается, что служащие воинской части 9202U держали его на гауптвахте, раздев догола, избивали в присутствии командира, в том числе били по почкам; в результате он получил сотрясение мозга. Пострадавший - брат правозащитника Саадатдина Реймова, который выступил на конференции ОБСЕ по правам человека в сентябре 2019 года и сообщил о жестокостях правящего в Узбекистане режима по отношению к населению Республики Каракалпакстан.

28 января Мэлсу Реймову позвонили младшие братья и попросили срочно защитить их от военнослужащих, которые находясь в нетрезвом состоянии начали к ним приставать и вымогать деньги. Мэлс со своим другом Азаматом Сержановым прибежали на помощь к магазину, который находился буквально в 30 метрах от их дома. Солдаты в гражданской одежде, находясь в нетрезвом состоянии, избивали граждан Республики Каракалпакстан. Когда Мэлс Реймов начал заступаться за младших братьев, военные набросились на него и его избили, разорвав его одежду, ругая нецензурными словами и обзывая его "колпаком".

После того как местное население стало стекаться к месту происшествия, солдаты попытались сбежать и скрыться. Мэлс Реймов отправил младших братьев домой, а сам поехал в воинскую часть, чтобы поставить в известность начальство о беспределе со стороны военнослужащих. Прибыв к части, Мэлс попросил вызвать дежурного офицера. Дежурный проходной службы отказался вызывать дежурного офицера, и стал бранить Реимова нецензурными словами. Мэлс Реймов позвонил в милицию и сообщил о случившемся.

В то время, когда он рассказывал подъехавшим милиционерам о произошедшем избиении, десять военных в масках подбежали к Мэлсу и стали избивать его прямо на глазах у сотрудников милиции, те же просто наблюдали за этим.

После избиения военные, придушив Мэлса, затащили его в воинскую часть и посадили на гауптвахту, помещение для заключения военных. Это произошло около 23 часов вечера. Через час военные приехали и без всяких бумаг или оформлений набросились на Азамата Сержанова и двух младших братьев Мэлса прямо в их доме, вытащили на улицу и тоже забрали.

Около 24:30 под руководством командира войсковой части Мэлса Реймова притащили в бокс для военных машин, командир приказал раздеть Мэлса и хорошенько избить, чтобы он понял с кем имеет дело. Четверо подготовленных военных избили Мэлса до потери сознания. Когда Мэлс пришел в себя, к нему подошел один из избивавших, и спросил, не хочет ли он сразиться с ним один на один. Полуживой Мэлс спросил, кто он такой, и получил ответ - командир спецподразделения.

Затем командир части вернулся и приказал снова посадить его на гауптвахту. На следующий день, около 17 часов, Мэлса Реймова выпустили, после того как его брат, правозащитник Саадатдин Реймов, а также правозащитник Коныратбай Реджепов стали сообщать о случившемся всем посольствам иностранных государств в Узбекистане, в комитет по пыткам ООН, и правозащитным организациям, в том числе Елене Урлаевой.

Сотрудник госбезопасности по имени "Коля" отобрал у Мэлса Реймова совершенно новый телефон и каблуком раскрошил его, чтобы Мэлс не смог передать аудио и видеозаписи правозащитникам.

ИЦ "Шырак" напоминает, что ранее был избит и попал в реанимацию Абылкасым Жарылкасынов, житель поселка Ак-Мангыт в Нукусском районе Каракалпакстана. Очевидно, имеется в виду - представителями силовых структур.

По сообщению сетевого издания, в период с 15 декабря по 17 декабря 2019 года военными и сотрудниками госбезопасности были избиты правозащитник Ерман Искендеров, Бахтияр Ниетуллаев и гражданская активистка Зийуар Мирманбетова. Их арестовали и подвергли запугиванию и пыткам, в результате у Ермана Искендерова отказали почки, и он мочился кровью, а пенсионеру-правозащитнику Бахтияру Нийетуллаеву пришлось приостановить правозащитную деятельность из-за угроз его детям и родным; также сотрудники госбезопасности выгнали квартирантов из дома Бахтияра Ниетуллаева и оставили его без средств к существованию.

30 декабря сотрудниками госбезопасности был избит гражданский активист Рустем Реймбаев.

При этом прокуратура и сотрудники МВД отказываются принимать заявления и проводить расследования подобных избиений и пыток, отмечают авторы сообщения.

В тексте приводятся примеры преследований, которым за последние пять месяцев подверглись каракалпакские активисты. Правозащитник Бахтияр Ниетуллаев находится под домашним арестом. Бийбихан Бердимуратову и Тлеубике Юлдашеву раздели догола и снимали на видео. Садатдина Реймова и Ермана Искендерова арестовывали и избивали, Омирбека Курбанова арестовывали, несколько раз судили и штрафовали, Айымгул Худайназарова помещена под домашний арест, Зухре Бекбосыновой угрожали, что снимут ее на видео голой и сделают проституткой, Рахатой Атабаева подвергли аресту и угрозам.

В настоящее время правозащитники Каракалпакстана сами нуждаются в защите. Их дети, члены семей и родственники тоже стали оружием шантажа для сотрудников госбезопасности. Суды, прокуратура, МВД и медучреждения игнорируют их законные требования. Их просто судят, штрафуют и ограничивают в передвижении по регионам Каракалпакстана. Они не имеют работы, не получают соцпособий и не в силах оплатить даже минимальный штраф, говорится в сообщении.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580718960
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