Полсумки человеческих костей. В Ташкенте набирает обороты скандал с вандализмом на мусульманском кладбище

11:38 03.02.2020 В ТАШКЕНТЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ СКАНДАЛ С ВАНДАЛИЗМОМ НА МУСУЛЬМАНСКОМ КЛАДБИЩЕ



В последние два-три дня в Ташкенте не утихает грандиозный скандал, связанный с вандализмом госчиновников на территории старого мусульманского кладбища, в советское время названном в честь теоретика марксизма Поля Лафарга, в Мирзо-Улугбекском районе столицы, на котором, как сообщают, несколько месяцев назад, после многолетнего перерыва, вновь разрешили хоронить покойных. Речь идет о сносе ряда захоронений ради освобождения земли под строительство новой мечети.



В ответ на не особо убедительную попытку чиновников отовраться: мол, вам привиделось - в грунте ничего не обнаружено, гражданские активисты предоставили свои новые улики. Кости и их фрагменты, обнаруженные в привезенном в конце января земляном вале с места строительства новой мечети, могут принадлежать останкам покойников. Эту землю, вместе с костями, выгрузили аккурат около детского садика №451 и ряда жилых домов - в ожидании весенне-летнего "облагораживания" махаллинской территории.



Реплики возмущенных интернет-пользователей едины во мнении - окончательно распоясавшаяся власть, выгоняющая людей из собственного жилья и доводящая их до суицида, добралась и до усопших.



ЕЩЕ "ПОЛСУМКИ" ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОСТЕЙ?



1 февраля группа столичных гражданских активистов выложила в соцсетях обращение к городской администрации, указывая на необходимость проведения тщательной судебно-медицинской экспертизы по обнаруженным в завезенной в местную махаллю земляной насыпи предположительным человеческим останкам.



"Вчера вечером от жителей махалли "Элобод" поступила информация, что позади девятиэтажки (бывший "Фотоцвет") в куче земли, которую, видимо, привезли из-под бывшей мечети на кладбище "Лафарга", дети обнаружили кости. Сегодня я вместе с Саодат Абдузакировой и Baruh Aba выехали на место, и совместно с жителями махалли при поверхностных раскопках нами действительно были обнаружены кости ребер, кость лопатки и кость, которая может быть бедренной, берцовой, плечевой или локтевой (…). Не хочу сейчас поднимать вопрос, была ли снесена могила, или это неизвестное старое захоронение, которое могло находиться под старой мечетью, но факт остается фактом - кости есть", - написал администратор популярной в Узбекистане группы в Фейсбуке "ТЧСЖ и как с ним жить?" Максим Черников.



Обнаруженные кости



По его мнению, необходимо провести экспертизу, хотя, не особо верится в объективность ее выводов, так как затронут очень щекотливый вопрос. В случае подтверждения, что это человеческие кости, необходимо их захоронить на кладбище "Лафарга", по всем обычаям ислама. "Со своей стороны, мы готовы передать эти останки", - отмечает автор поста-обращения.



Активисты также настаивают, что весь грунт, завезенный в махаллю "Элобод", необходимо срочно вывезти обратно (участок обеззараживать), так как запрещено брать грунт с кладбища с целью благоустроительных мероприятий. Тем более, если он выгружен в непосредственной близости от детского дошкольного учреждения, где играют дети…



А разве не странно, что уже после того, как функционерами власти разного уровня был "тщательно обследован" земельный грунт ("сначала лопатами, потом экскаватором"), но "ничего обнаружено не было" (о чем отчитался на своей официальной странице столичный хокимият, крохотной группе активистов удалось отыскать там же еще "полсумки" костей?



"СКАНДАЛЬНЫЙ" ГРУНТ ВЫВЕЗЛИ ОБРАТНО, А НА КЛАДБИЩЕ УСТРОИЛИ ПОГРОМ



Не успели активисты, что называется, озвучить свои требования, как "землю раздора", по их же словам, к вечеру 1 февраля стали экстренно вывозить обратно (чтобы спрятать концы неблагожелательных поступков).



Накануне, 30 января, на официальном сайте хокимията Ташкента был размещен пост-отчет (после посещения сотрудниками соответствующих мест событий), согласно которому, "во время выборочных раскопок горок с землей кости найдены не были", как и "при разравнивании горок с помощью экскаватора".



Как утверждает председатель махалли "Элобод" Шухрат Газиев, завезти землю "из строительного карьера" в благих целях было его решением, но он категорически отрицает наличие в ней костей. То есть, по нему, грунт, привезенный с целью разровнять территорию, оставшуюся от демонтированных гаражей, "не имеет никакого отношения к грунту на территории бывшей мечети".



В видео, опубликованном под постом, ему вторит и работник кладбища Азимжон Муминов, клятвенно заверяя, что "никаких захоронений на участке старой мечети никогда не было". По словам же смотрителя старой мечети Зокира-бобо, и вовсе "кости кем-то подброшены, мы не знаем - кем". Тем не менее, он признал, что председатель махалли Газиев взял "немного земли" для выравнивания территории на месте снесенных гаражей.



Со слов корреспондента Газета.уз, который проводил собственное расследование, "некоторые граждане сообщили, что на расчищенной территории, где планируется возведение новой мечети, ранее были могилы". Другие утверждали, что захоронений не было". Поскольку кости не имеют свойство перелетать на расстояние, остается придерживаться первой версии - значит, захоронения здесь действительно были.



Несмотря на заверения районного и городского хокимиятов, а также Управления мусульман, что "работы не затронут кладбище", несложно убедиться в обратном. Это, кстати, хорошо видно по видеорепортажу, снятому на участке будущего строительства мечети местным блогером-активисткой Саодат Абдузакировой



Видео с более чем 321 тысячей просмотров (поделились почти 6.500 человек) на данный момент с трудом открывается, но достаточно взглянуть на глубокий котлован по периметру раскопанной территории, чтобы сделать печальный вывод: скорее всего, места погребений неминуемо "поплывут" с весенними буйными ливнями, как только земля оттает и смягчится.



"НАС ПЫТАЮТСЯ ОБВИНИТЬ В РАЗЖИГАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ, ТРЕБУЮТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ У ПСИХИАТРА…"



По словам активистов, пока шло начатое ими расследование инцидента с костями, им пришлось пройти через множество абсурдных обвинений со стороны как религиозных деятелей, так и участников "бизнес-проекта" (строителей новой мечети).



Определенное давление на них продолжается и сейчас.



"Видимо, не без вмешательства райхокимията нас пытались обвинить даже в разжигании национальной розни (за то, что открыто говорим о существующих проблемах и требуем их решения), нам при встречах кричали в лицо, что специально поднимаем шумиху, чтобы заработать в обществе очки и поднять рейтинги. А некоторые правоверные из Управления мусульман "порекомендовали" [местным властям] проверить нас на предмет адекватности", - рассказывает в беседе с AsiaTerra один из них.



А все из-за того, что мы указали на ошибки и недочеты безответственных и безграмотных чиновников, как обычно, сначала делающих, потом думающих.



Вот и на видеозаписи от 28 октября 2019 года, предоставленной администрацией сносимой мечети редакции Газета.уз, продемонстрированы кадры до начала строительства нового религиозного сооружения. Судя по ним, хоть работы и не затрагивают территорию кладбища, но проводятся очень близко к захоронениям. В частности, могилы солдат, погибших в боевых действиях в Афганистане, очень скоро рискуют оказаться разрушенными.



Хотя и говорят, что на Востоке нельзя трогать базары и мазары (погосты), в Узбекистане с некоторых пор это стало некой тенденцией дня. По словам начальника отдела мечетей УМУ Мухаммадназара Каюмова, в настоящее время работы, связанные с реконструкцией и строительством, ведутся в 13 мечетях Ташкента, а по всей республике - в 151 мечети. Остается лишь надеяться, что катастрофическая ситуация, сложившаяся на территории "Лафарга", - скорее исключение, нежели правило.



ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ



Одной из первых об этом шокирующем случае за гранью 28 января на своей ФБ-странице сообщила местная жительница-активистка (домком) Ольга Медведева, которая заметила земляную кучу со странными костями, высыпанную в районе ДОО №451 и соседних домов, во время прогулки с сыном.



В ее публикации также содержались фотографии, на которых видно, как рядом с кладбищем "Лафарга" в махалле "Буз" (рядом с детской хирургической больницей №2) работает большое количество техники. Вскоре стало известно, что на месте старой мечети "Мулла Косим" там же начато строительство новой, площадью 0.55 га, вместимостью в 2.500 человек.



Как сказала председатель местного товарищества (ТЧСЖ) "Мактуб Таббасум" Стелла Нигматулина Газете.uz, "кости (две кости - ред.) после обнаружения были спрятаны под грудой шифера неподалеку, однако, когда место посетили представители хокимията, их там уже не было".



"У нас был резерв - третья косточка. Мы ее не запостили (не опубликовали - ред.), потому что знали, что, скорее всего, так и случится", - цитирует издание Ольгу Медведеву.



Стелла и Ольга передали имеющийся у них экспонат для экспертизы в ОВД Мирзо-Улугбекского района, затем вместе со следователями снова отправились на место происшествия, чтобы взять образцы земли из двух мест - у той, что рядом с садиком, и с территории кладбища.



Они намерены также участвовать в предстоящей экспертизе и надеются на ее беспристрастность. Хотя и без официальной процедуры у женщин не было сомнения, что кости, найденные в грунте у детского садика, - часть человеческих останков…



"Чему тут удивляться? Вспомните, когда спешно готовили место для захоронения президента Каримова, то же самое сделали со старинным кладбищем позади мечети "Хазрет-Хызр": за ночь зачистили место большому ненавистнику ислама, от могил, где, вероятнее всего, были похоронены мусульмане-праведники. Да и позже, когда возводили ему мавзолей, тоже освободили приличную территорию кладбища…", - резюмирует интернет-пользователь Mona Dhat.



Соб. инф Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580719080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Аскар Мамин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2020 года №13

- Рейтинг управленческой элиты РК за 4 квартал 2019 года

- В Алматы обсудили вопросы дальнейшего развития ЕАЭС

- Кадровые перестановки

- К 100-летию Казахской Республики

- Верховный Суд провел расширенное совещание судей республики по итогам работы за 2019 год

