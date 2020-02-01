КазКНБ вскрыл и зачистил 2 ячейки джихадистов - готовили теракты в Таразе и Караганде

12:23 03.02.2020

Пять подозреваемых в подготовке терактов арестованы в Казахстане



Спецслужбы Казахстана арестовали пятерых человек по подозрению в подготовке терактов в местах массового скопления людей в Караганде и Таразе. Об этом сообщили на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в понедельник, 3 февраля.



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Срок ареста задержанных - два месяца. Отмечается, что все пятеро были ранее судимы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

КНБ Казахстана возбудил уголовные дела по фактам создания и руководства террористической группой, участия в ее деятельности, а также за пропаганду терроризма.



Ранее, 17 января Росгвардия заявила, что за 2019 год смогла нейтрализовать 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе. Еще они нашли и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандитских формирований.

14 января КНБ задержали группу иностранцев, которые готовили в Алма-Ате террористические акты по заданию ДАИШ ("Исламское государство", запрещено в РФ).