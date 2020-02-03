 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доказано: Путин отправляет наемников в Ливию, - пугалки от "Bild"
12:26 03.02.2020

3 февраля 2020 г.
Юлиан Репке | Bild

"Результаты конференции по Ливии в Берлине все больше превращаются в фарс: едва ли кто из подписавших итоговое заявление соблюдает его. Российский президент Владимир Путин также подписался под обязательством не вмешиваться в свирепствующую гражданскую войну. Но тому, что он это все же делает, теперь есть доказательства", - пишет немецкий таблоид Bild.

В среду на странице "Мемориал героев ДНР/ЛНР" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована фотография убитого бойца с подписью: "Воевал на Донбассе, погиб в Ливии в январе 2020 года".
"Вскоре на странице была опубликована дополнительная информация, - передает журналист Юлиан Репке. - Сообщается, что Владимир Скопинов, прозвище "Морпех", участвовал в боях за украинский город Дебальцево в феврале 2015 года. "После войны" он работал полицейским в народных республиках, чтобы "защищать Донбас от укрофашистов". Позже "он принял решение уехать домой в Петербург, в последующем работал в охране и после улетел добровольцем в Ливию, где и погиб".

"Добровольцем? Российские наблюдатели уверены, что он устроился в частную армию Путина "ЧВК Вагнера" и был отправлен в качестве наемника воевать за ливийского военачальника Халифу Хафтара, которого Россия поддерживает оружием и наилучшим образом обученными бойцами", - отмечает издание.

По информации "Радио Свобода", это уже второй подтвержденный случай гибели россиянина в Ливии за последние два месяца.
"Смерть Владимира Скопинова имеет и политический масштаб. На конференции по Ливии в Берлине президент Путин обязался прекратить "финансирование военного потенциала или вербовки наемников" и "воздержаться от любых действий, усугубляющих конфликт" (пункт 19 коммюнике)".

"О том, что происходит обратное, говорит не только ставшая известной смерть еще одного российского наемника в Ливии. В четверг войсковые части переходного правительства премьер-министра Фаиза Сараджа запустили к югу от столицы Триполи беспилотник росссийской армии типа "Орлан-10".

"Или Россия поставила его генералу Хафтару, чтобы вести разведку вражеских позиций, или - что более вероятно - его используют российские наемники и/или солдаты для планирования нового наступления на столицу Ливии Триполи", - заключает издание.

Источник: Bild

Источник - инопресса
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