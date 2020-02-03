ТрампоПад. Почему нынешний президент США проиграет следующие выборы, - Э.Лимонов

13:14 03.02.2020

Ошибки американского Трампа

Эдуард Лимонов о том, почему нынешний президент США проиграет следующие выборы



В своем Капитолии в Вашингтоне американские сенаторы проголосовали. За вызов свидетелей в Сенат проголосовали 49 сенаторов, а против - аж 51 (я тут конечно же иронизирую, ибо перевес в да голоса незначительно смехотворен!). 51 сенатор выразил желание рассмотреть дело Трампа по-быстрому и вот-вот на днях примут окончательное решение.



Демократам удалось переманить при этом голосовании на свою сторону аж двоих однопартийцев президента Трампа. Это Сьюзэн Коллинз из штата Мэн (вообще-то вернее говорить Мэйн) и бывший кандидат в президенты от республиканцев - Митт Ромни, но существа дела это не изменило, республиканцы главенствуют в Сенате.

Что такое американский сенатор?



Я был знаком с двумя когда-то, и, по-видимому, из их образов создал себе архетип американского сенатора. С тех самых пор для меня это улыбчивый животастый седой человек в сером костюме. Не особо умный, но прожженный. У нас теперь свои такие есть в России. В России Сенат это обиталище политических трупов, в Соединенных Штатах это не совсем так.



Представители Палаты общин обычно люди попроще, но обязательно опытные бюрократы. Депутаты-демократы, у которых большинство в нижней палате Конгресса (так, Ненси Пелоси, спикер нижней палаты парламента, сидит в нижней палате с 1987 года, конечно, же опытные) они ведь не импичмента хотели добиться. Но вытащив во время импичмента все грязное белье президента на публику, сделать его непривлекательным для избирателя в ноябре 2020 года.



Они своей цели, похоже, добились.

Импичмента Трамп, скорее всего, избежит.

Но вот со своим наивным предложением по урегулированию израильско-палестинского конфликта, со своей "сделкой века" Трамп сунулся не туда. Выяснилось, что он мало чего понимает в отношениях Палестины и Израиля. И его родственник Джаред Кушнер, якобы специалист в израильско-палестинских отношениях, оказался в этом случае Трампу не подмогой, он же стоит на позиции Израиля. Посему в пресловутой "сделке" учтена позиция Израиля, но совсем не учтена позиция Палестины.

Хочу, кстати, обратить ваше внимание на то, что в применении к серьезнейшему конфликту на Ближнем Востоке выражение "сделка" звучит страшно вульгарно. "Сделка" пришла из словаря мелких американских бизнесменов, продавцов подержанных авто и холодильников. В политике принято именовать договора между государствами "соглашениями".

Палестина уже разорвала отношения с США и Израилем, не выдержав этой похабной терминологии "сделки" и того, что малограмотный президент-торгаш трогает руками их национальную трагедию.



Теперь о самом Израиле. Я бы им посоветовал для блага своего народа пересмотреть свою внешнюю политику, понять, что США Израиль больше не защитит, их, по сути европейцев, среди арабского мира. Израиль ведь только прикрывается сионизмом. На самом деле это space-колония Европы, собственно, как и США.



Сионизма в Израиле все меньше, дух кибуцников, по сути, социалистический, смят давным-давно торгашеским и воинственным капитализмом. Религиозные евреи также недовольны еврейским государством, где они не на лучшем счету.

К тому же Израиль привык легко колоть арабские армии одну за другой. Но арабские армии уже не те, что были, со времени войны Судного дня прошло 46 лет! Бездна времени. Израилю нужно меняться.



Израилю пора понять, что надеяться все время на дядю Сэма, который защитит от тучи неприветливых соседей, невозможно. Израиль догадывается о том что нужно налаживать отношения с соседями, но пока наладил отношения с трещащей по швам полукриминальной Саудовской монархией. Саудовцы сами вызывают раздражение своей доисторичностью среди соседей-арабов и, видимо, вряд ли долго проживут как государство.

Израиль не хочет меняться. Он управляем самодовольной политической кликой (ну, не элитой же ее называть), и не сменяющейся военной кастой. Израиль служит подручным Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и напрасно он эту роль продолжает играть.



Древняя надежда на то, что США заинтересованы в Израиле просто потому, что многочисленное еврейское сообщество в самих Соединенных Штатах всегда поддерживает произраильские американские акции, должна быть забыта. Просто потому, что на американских выборах уже давно самым крупной электоральной группой евреи не являются. Самая крупная электоральная группа - даже не чернокожие, но испаноязычные.



Короче, мы видим что принеся в американскую политику более вульгарные категории, говоря обывательским языком с американским обывателем, Трамп далеко не всегда выигрывает.

Я лично считаю, что он проиграет следующие президентские выборы.



Эдуард Лимонов

3 февраля 2020