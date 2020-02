США уже не на пороге, а внутри Глобального кризиса экономики, - Ромина Боччиа

13:30 03.02.2020 Вы помните, когда в последний раз дефицит бюджета достигал 1 триллиона долларов? Это было в 2012 году, и тогда США только начинали выбираться из самой серьезной рецессии за несколько последних десятилетий. Теперь быстрая перемотка в день сегодняшний. Национальный долг в размере 23 триллионов долларов уже превысил размеры американской экономики.

Ромина Боччиа (Romina Boccia)



Вы помните, когда в последний раз дефицит бюджета достигал 1 триллиона долларов? Это было в 2012 году, и тогда страна только начинала выбираться из самой серьезной рецессии за несколько последних десятилетий. Теперь быстрая перемотка в день сегодняшний. Управление Конгресса США по бюджету - надежный вашингтонский фискальный контролер - ожидает, что федеральное правительство достигнет отметки в триллион долларов этом году. Ничего хорошего в этом нет.



На самом деле, ситуация опасная. Национальный долг в размере 23 триллионов долларов уже превысил размеры американской экономики. Дефицит этого года лишь подольет еще больше бензина в уже полыхающий фискальный пожар.



Ситуация, на самом деле, намного хуже, чем думают большинство людей. В этой сумме в размере 23 триллионов долларов не учитываются значительные и обеспеченные финансированием обязательства американского правительства по таким программам как социальное страхование и национальное медицинское страхование "Медикэр" (Medicare). Так называемый фискальный разрыв, в котором отражается разница между предполагаемыми доходами и расходами в течение длительного периода времени, угрожает будущим поколениям финансовым бременем, в 10 раз превышающим показатели сегодняшней долговой нагрузки.



Все это происходит в тот момент, когда Америка переживает один из самых продолжительных периодов роста экономики в истории страны, и при этом безработица находится на самом низком за последнее время уровне, заработная плана увеличивается (особенно у людей с низкими доходами), а экономика продолжает расти и расширяться, несмотря на дующие прямо в лицо ветры.

Именно в этом и состоит проблема. Никогда еще в своей истории страна не сталкивалась с таким высоким уровнем дефицита и долга в период относительного мира и экономического процветания.



В 1960 годах экономист Милтон Фридман (Milton Friedman) не без иронии заметил: "Сегодня все мы - кейнсианцы". Однако даже Джон Мейнард Кейнс не поддержал бы сегодня дефицитное расходование средств. Кейнс считал, что правительства должны аккумулировать дополнительные доходы во время бурного роста для того, чтобы с их помощью успешно справляться с циклами сокращения деловой активности. Они не должны увеличивать правительственные расходы при любом экономическом цикле. Потому что в противном случае наступит финансовый коллапс.

Управление Конгресса США по бюджету склонно фокусировать свое внимание на еще одном показателе текущего долгового бремени - на государственном долге. Речь в данном случае идет исключительно о заимствованиях на кредитном рынке, но в нем не учитывается внутригосударственные обязательства - такие как выплаты по социальному страхованию, военным ветеранам и так далее.



Однако такие ориентированные на престарелых людей программы, как социальное страхование и программа национального медицинского страхования, а также пенсии и другие расходы в области здравоохранения являются самыми большими драйверами необеспеченных соответствующими средствами обязательств. Все эти выплаты растут быстрее, чем способность работающей Америки их финансировать. Растущие объемы выплат представляют собой главный драйвер образования дефицитов и долгов в Америке.



Как ни круги эти цифры, все они говорят об одном. Фискальная ситуация в Соединенных Штатах является крайне неустойчивой и указывает на приближающийся фискальный кризис.

К 2050 году долговые обязательства, полученные на кредитном рынке, достигнут 180% валового внутреннего продукта (ВВП). Это намного больше того, что уже было в истории Соединенных Штатов, однако рост долговых обязательств на этом не остановится. Греция столкнулась с долговым кризисом, когда ее долги достигла той же отметки в 180%. Возникает вопрос - кто предоставит финансовую помощь Соединенным Штатам?



Однако полномасштабный фискальный кризис - это не единственная проблема, должна вызывать у нас озабоченность.

Когда федеральный долг является столь большим и продолжает увеличиваться, возникают проблемы с ростом доходов, и в результате все мы становимся беднее. В такой ситуации увеличиваются платежи по процентам, и на это уходят те средства, которые были предназначены на другие приоритеты. Кроме того, увеличивается давление на процентные ставки по всей экономике, в том числе по ипотечным и автомобильным кредитам. В результате ослабевает способность нашего государства ответить должным образом на следующую рецессию или на чрезвычайные обстоятельства, поскольку остается слишком мало фискального пространства в тот момент, когда это особенно необходимо. И в этой ситуации несправедливое бремя возлагается на будущие поколения, а это может нанести удар по Американской мечте.



Расточительность Вашингтона и отсутствие вызывающей доверие фискальной ответственности также угрожает ценному статуса страны как поставщику главной мировой резервной валюты - американского доллара. Хотя финансовые рынки пока не демонстрируют признаков озабоченности, они, возможно, недооценивают реальные риски из-за отсутствия приемлемых альтернативных вариантов и продолжают вкладывать средства в относительно безопасные активы.



В статье группы авторов во главе с Леонардом Берманом (Leonard E. Berman), опубликованной в 2010 году в журнале National Tax Journal, подчеркивается, что мировой рынок для правительственных ценных бумаг может по своей природе быть созданным для победителя, который получает все, но в результате может образоваться пузырь с неожиданными и серьезными последствиями для процентных ставок в том случае, если указанный пузырь лопнет.



"Один из вариантов для поведения, ведущего к образованию пузыря, может возникнуть в том случае, когда самые надежные вложения (в настоящее время это ценные бумаги Казначейства Соединенных Штатов) могут обеспечить почти неограниченный приток дешевого капитала, тогда как следующий наиболее безопасный вариант вложений будет торговаться со значительной премией за риск. Волатильность на мировом рынке, даже если она делает менее надежными облигации Казначейства Соединенных Штатов, еще больше повышает премию за риск - в результате еще больше увеличивается поток капиталов в Соединенные Штаты и еще большим становится давление на процентные ставки. Этим можно объяснить резкое уменьшение доходов от американских ценных бумаг даже в тот момент, когда финансовый сектор Соединенных Штатов находился на грани коллапса, а экономике грозила глубокая рецессия, и все это может соответствовать дальнейшему снижению процентных ставок в Соединенных Штатах в тот момент, когда в Греция и другие страны еврозоны столкнулись с долговым кризисом".

Вашингтон играет с огнем.



Ромина Боччиа является директором Центра в поддержку федерального бюджета имени Гроувера Херманна (Grover M. Hermann Center for the Federal Budget), входящего в состав фонда Heritage Foundation.



The National Interest, США

Оригинал публикации: At $23 Trillion, the U.S. National Debt Already Exceeds the Size of the U.S. Economy

Опубликовано 30/01/2020 Источник - ИноСМИ

