Взаправду партия. В новую РосПолитПартию сразу вступил американский кино-герой Стивен Сигал

Писатель Захар Прилепин в субботу учредил партию "За правду". Представители новой структуры считают, что Россия имеет право на экспансию, выступают за "традиционные ценности" и левый уклад в экономике. На съезде Захар Прилепин охотно критиковал либералов, но не стал открыто выступать против действующей власти. Партию господина Прилепина поддержали не только ополченцы самопровозглашенной ДНР, но и ряд деятелей культуры, в числе которых замечен Стивен Сигал. Источники "Ъ", близкие к администрации президента, уверены, что проект также получил поддержку и там. Сам господин Прилепин рассказал "Ъ" о "звонках от каких-то людей", которые просили его сообщить о намерениях, а он намерений не скрывал.

"Бог есть. Родина одна. Семья - союз мужчины и женщины. Защищать родину с оружием в руках - норма. Экспансия - дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная - норма" - такими словами писатель Захар Прилепин открыл съезд партии "За правду" в здании Центрального телеграфа. "Все согласовано",- ответил один из лидеров нового движения, сенатор Александр Бабаков, на вопрос журналистов, соблюдены ли все юридические формальности для учреждения партии. Господин Бабаков пока единственный публичный спонсор партии. Для него это не первый партийный опыт: в середине 2000-х он состоял в руководящих органах "Родины", потом поддерживал материально "Справедливую Россию", а в 2011 году избрался в Госдуму от "Единой России".

Съезд стал практически бенефисом господина Прилепина.

Он вспоминал Смуту XVII века и намекал, что так называемый трансфер власти может привести к ее повторению - как минимум частичному. Со сцены доставалось "либералам" и слышались призывы к созданию "народного ополчения". Господин Прилепин несколько раз дал понять: у него есть опасение, что в результате "трансфера" российские "элиты" "сдадут Донбасс". В таком случае народ, по его мнению, имеет право на революцию. Впрочем, начало у революции может быть и иным. "Если завтра мы проснемся от страшного сна и поймем, что это был не сон, а действительность и Россию возглавляет Григорий Явлинский, Михаил Ходорковский теперь премьер, а Минобороны - Леонид Гозман, то революция - это благо",- господин Прилепин сразу обозначил основных оппонентов. Отметим, "За правду" намерена добиваться компенсации от "выгодополучателей" приватизации 90-х: такой пункт включен в программу партии. Григорий Явлинский, который так не нравится основателю новой партии, известен как один из давних и последовательных сторонников этой идеи.



Президента России Владимира Путина и партию "Единая Россия" господин Прилепин стремился не критиковать.

"Выступать в качестве мальчика с пальчиком, который во все стороны тыкает пальчиком,- это не самоцель,- сказал он корреспонденту "Ъ".- Я занимаюсь политикой с 1996 года. С тех пор я кого только не перекритиковал". Отметим, в 1996 году 20-летний боец ОМОНа Евгений Прилепин должен был прервать свое обучение на филфаке Нижегородского госуниверситета в связи с командировкой подразделения в Чечню. Как собственно политический активист он стал известен в начале 2000 годов, когда, в частности, редактировал газету нижегородских национал-большевиков "Народный наблюдатель" (ныне НБП запрещена в РФ). По-видимому, этот опыт мешает писателю строго придерживаться лояльной позиции: на съезде он несколько раз характеризовал политическую систему России как "олигархический режим".

К танковой партии добавится косметическая

С середины 2000 годов господин Прилепин стал известен как литератор. Его роман "Санькя" (2006) выдержал несколько переизданий, а "Грех" (2007) получил в 2011 году премию "Супер-нацбест". Захар Прилепин несколько раз становился финалистом "Русского Букера" и "Национального бестселлера"; в 2014 году его роман "Обитель" получил премию "Большая книга".

С октября 2016 года по декабрь 2018 года Захар Прилепин находился в ДНР и участвовал в военных действиях. "Что бы там ни говорили - я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей",- заявил он в одном из интервью.

Новоиспеченные однопартийцы охотно поддерживали идею господина Прилепина о российской экспансии.

Музыкант Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи") спел гостям съезда песню "На Берлин", в которой были строки про Донбасс. Один из лидеров провозглашенной партии политолог Александр Казаков сравнил Россию с "гармошкой", которая то постоянно расширяет, то сужает свои границы. В сжатом виде она, по мнению господина Казакова, существовать не может.

На съезде присутствовали не только российские деятели искусств, приехал, например, Стивен Сигал. Он входит в политсовет новой структуры, а господин Прилепин рассказал журналистам, что актер хочет принять участие в выборах в Госдуму. Когда корреспондент "Ъ" уточнил у самого Стивена Сигала, готов ли он для этого отказаться от гражданства США, звезда боевых искусств явно разозлилась. Господин Сигал сказал, что никогда не заявлял об отказе от американского гражданства и это может помешать его дипломатической работе по налаживанию взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией (Стивен Сигал является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям России и США). "Watch my lips. This is a work in progress (Следите за губами. Эта работа идет.- "Ъ")",- завершил он свой ответ.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков представит программу новой партии

Среди фронтменов партии были заметны донбасские ополченцы и другие деятели культуры. Зампредом движения хотели избрать 34-летнего участника войны в Донбассе, командира "интернациональной бригады" "Пятнашка" Ахру Авидзбу (позывной "Абхаз"), но командир на съезд не приехал, и его вычеркнули из бюллетеней для голосования. Актер Иван Охлобыстин оказался более дисциплинирован и на съезде прибыл. Идеи господина Прилепина он поддерживает, но в политсовет партии вместо себя делегировал дочь Анфису. В это время художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков интервьюировал господина Прилепина по широкому кругу вопросов. "Я исполнительный директор МХАТа имени Горького, Эдуард Бояков - художественный руководитель. Его заместитель - Захар Прилепин",- объяснила корреспонденту "Ъ" появление представителей театра на съезде Татьяна Ярошевская. Резкие заявления господина Прилепина ее не смущают: по ее мнению, "во всех манифестах" есть жесткие моменты. "Такая альтернатива должна быть представлена хотя бы на политическом поле",- уверен актер и худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис, избранный заместителем председателя партии.

Какая именно это альтернатива, самим основателям понятно пока лишь в общих чертах.

В программе партии говорится, что ее идеология "левоконсервативна". Но политолог Сергей Михеев, вошедший в партийный экспертный совет, утверждает, что деление на правых и левых само по себе устарело. "Вы за вигов или тори?" - поддерживает его Александр Казаков.

Депутат Липецкого облсовета объявил о создании партии регионов.



Как ранее сообщал "Ъ", администрация президента в рамках подготовки к думским выборам изучала политические программы, потенциально интересные избирателям и способные привлечь протестный электорат. Два источника "Ъ", близкие к администрации президента, заявляют, что партия господина Прилепина пользуется поддержкой администрации. "У них внезапно появились деньги",- обращает внимание один из собеседников "Ъ". Связь своего проекта с помощником президента РФ, бывшим куратором украинского направления Владиславом Сурковым господин Прилепин отрицает, утверждая, что вошел с ним в конфликт еще во время своего пребывания в Донбассе. При этом писатель утверждает, что власти проявили интерес к партии. "Создалась организация. Об этой организации было объявлено. После этого поступили звонки от каких-то людей, которые попросили меня в устной форме изложить мои намерения и мои политические планы, которые я тоже не скрывал",- ответил он корреспонденту "Ъ" на вопрос о его контактах с администрацией президента.



Андрей Винокуров, Павел Павловский

Андрей Винокуров, Павел Павловский

Газета "Коммерсантъ" №18 от 03.02.2020, стр. 3

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580726280

