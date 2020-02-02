 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Цирк или зоопарк? Самоспасение рос-"элитки", - Л.Сычева
17:08 03.02.2020

Послание к леди и джентльменам: Народ вымирает, а власть занимается самоспасением

Цирк или зоопарк? Вот в чем вопрос!

Лидия Сычева

Для дрессированных собачек, конечно, все едино: и там, и там - несвобода. Но есть нюансы: в цирке нужны умения. На задних лапках пройти, хвостиком вильнуть, тявкнуть по команде. В зоопарке проще: сиди, не рыпайся за ограждение, да ешь поменьше. Но гарантий нет нигде: в любой момент могут переписать "основной закон", поменять "регламенты" и отправить на досрочную утилизацию.

Народ наш, в общем-то, всякое повидал, но сейчас в тупике. Что сие значит? (Речь про срочное реформирование Конституции и госуправления.) Цирк или зоопарк? Чума или коронавирус? Ничего понять невозможно.

Внутренне мы давно готовы к монархии, но понимаем ее по-английски. А именно: когда есть "вечная" королева-мать, у нее обширное семейство, в котором, как в сериале, клубится бурная жизнь - женитьбы, разводы, крестины, именины, альянсы, отречения и проч.; и есть правительство, которое меняется весьма часто, в зависимости от результатов работы, выборов и поддержки парламента.

У нас же все наоборот: семейство первого лица в тени, много лет мы лицезрели несменяемого и никак не зависящего от депутатов премьера. Неужто сейчас все изменится?.. Некоторые наши высокопоставленные чиновники с британским подданством. Бывая в долгих командировках на второй родине, они, видимо, вызнали гостайну устойчивого правления и донесли ее до верхов.

Но где тогда наши аристократы?.. Биографии новых членов кабинета наводят на мысли, что не все министры - джентльмены. (Правда, есть несколько "джентльменов удачи", имевших проблемы с законом.) А леди?.. Публичный дневник одной из введенных в правительство дам свидетельствует о воспитании, полученном, скорее, в люмпен-притоне, чем в обители благочестия. Чиновница не считала свои скабрезные заметки грехом, бережно сохраняя их до последних времен, пока в обществе не поднялся шум возмущения.

Мы видим, что благопристойность в правящем классе в значительной мере утрачена. А ведь даже такой поборник власти низов как Владимир Ленин писал: "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством". Создатель Советской России справедливо полагал, что для работы на высших должностях нужна политическая или хотя бы общая культура, а не только беспринципный карьеризм.

"Короля играет свита". Возникает логичный вопрос: не повлияют ли дурно на первое лицо люди из ближайшего окружения?.. Те, для которых честь и репутация - слова пустые. В данном случае речь идет не об образе главы государства в общественном пространстве, а именно о его личной нравственности и взглядах на жизнь. Наш президент, выезжая за рубеж, и без того окружен лицами недружественными и алчными (так, во всяком случае, говорят о многих иностранных правителях госсми). С волками жить, по волчьи выть!.. Возвращается домой, и, на тебе, никакого отдохновения! Здесь окружение того же сорта, но местечкового уровня. Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?..

Известен феномен профессиональной деформации, связанный с давлением среды. Например, полицейские со временем начинают видеть в каждом гражданине потенциального преступника, а спецслужбисты - врага государства. Так, в Ростове-на-Дону даме оппозиционных взглядов сотрудники силовых структур тайно установили видеокамеру в спальне. Несколько месяцев они, не ведая стыда, наблюдали за интимной жизнью женщины. На наш взгляд, данная полицейская мера только дезориентировала "силовиков" и скомпрометировала властные институты.

Искаженные взгляды на страну и народ - следствие замкнутости госструктур, их закрытости от контроля общества.

Между тем, наш народ гораздо лучше и спецслужб, и кадровых агентств, готовящих кандидатов на высшие должности. Как бы ни приучали нас злодеи Госдепа и диверсанты ЦРУ к мысли, что "Бога нет - все разрешено" и что "все пропало!", народ все равно взыскует достойных, нравственных и честных правителей.

Потому состав нынешнего кабинета министров внушает опасения. Каковы истинные ценности и намерения этих людей? Что ими движет, кроме карьерных устремлений и немалых вознаграждений, кои они получат из наших карманов?

Единственное, что можно сказать определенно - нынешний кабинет имеет преемственность с прошлым. Это видно по бережному отношению к кадрам - ни один из тех, кто занимал пост в прежнем правительстве, не остался без госдолжности и денежного попечения. Бюрократия разрастается, экономика - ужимается. Увеличение числа контролеров бюджетных потоков вовсе не способствует росту производительности труда в реальном секторе.

Долгое пребывание в цирке или в зоопарке приводит к увяданию основных инстинктов, в том числе к желанию продлить свой род. Можно ли поправить дело "морковкой", т.е. усиленным питанием?.. Допустим, горячими бесплатными обедами в школах или повышением выплат за рождение детей?

Нам кажется, что нет. Людям надо вернуть волю и землю, возможность развивать производство и собственные домохозяйства. В мега-городах человек слишком зависим от правителей, от внешних влияний, у него нет пространства для родового развития. Реальные ресурсы - свой дом, свой сад, своя семья, свой автомобиль, свое дело - вот что умножает силы народа, а вовсе не бесплатный доступ к виртуальным сервисам. Кстати, полностью контролируемым. Разве "цифровой зоопарк" - достойная цель для великой державы?..

Наша страна заброшена и не обустроена. Лишь богатые коттеджные поселки с высокими заборами и вооруженными охранниками являют собой островки шаткого благополучия. Но, по большому счету, это тоже "клетки" - только очень комфортные. Не может быть спокойствия там, где нет законности, где бушует стихия коррупции, где ложь и бесстыдство возведены на пьедестал в качестве образца; где прологом к мерам господдержки семьи и материнства стала "свадьба в катафалке" претендентки на высший пост в государстве, с большим тщанием показанная на всю страну.

Что же будет эпилогом?.. Даже думать об этом не хочется! Пресса сообщает: в Сибири появились на свет дети с врожденной онкологией. Наш народ вымирает, а власть занимается самоспасением!..

Нет, господа, леди и джентльмены так не поступают. Откройте глаза пошире: страна давно уже живет в условиях гибридной гражданской войны. Правящий класс в союзе с офшорным бизнесом (иногда это одни и те же люди) лишают простолюдинов чистого воздуха и чистой воды, доступа к качественному продовольствию, приватности частной жизни. Небюджетники, студенты, предпенсионеры поставлены в условия партизанского отряда - их "не просили рожать", им "никто ничего не должен", "есть можно поменьше", "это твои проблемы", "заплатил налоги и спи спокойно" и т. д. и т. п.

Народ лишен своей интеллигенции - миллионы активных, профессиональных, знающих людей уехали из России из-за невозможности найти на родине достойную работу.

Так быть не должно! Нам нужен новый курс - не опереточная монархия, не цифровой зоопарк и не жонглирование "великими управленцами" с предсказуемым результатом. Мы живем в огромной, богатой стране и мы можем и должны жить лучше. Более того, мы хотим жить лучше! Мы готовы работать - на себя и на свою страну, но не на карман воров и проходимцев.

Мы за кооперацию (когда все трудятся, внося посильный, по способностям и возможностям, вклад в общую копилку), и мы против конкуренции, которая ныне невозможна: как соревноваться с теми, кто фактически приватизировал огромные куски госсобственности…

Идея, что народ в России должен быть здоровым и самодостаточным - очень простая и совершенно неэкстремистская. Так пусть же она овладеет массами! Поэт прав: "За горизонты океанские Вам не уплыть, хапуги бедные".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580738880
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