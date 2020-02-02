 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.02.2020
22:39  Управление наукой. Кому это нужно? - С.Джалилов
20:25  Умер первооткрыватель русских берестяных грамот академик истории В.Янин
20:05  Саида Мирзиеева (младшенькая) стала зампредом новоучреждаемого негосударственного "Фонда поддержки масс-медиа". Ближе к живым деньгам
20:02  В Узбекистане построят и откроют "Университет геологических наук"
19:59  Коронавирус: 300 человек в Таджикистане сидят в карантине в столичной инфекционке
19:48  Полномочным представителем правительства в парламенте Узбекистана стал М.Тажибоев
19:35  Визовые ограничения США - это санкции и вмешательство во внутренние дела Киргизии, - А.Мамасалиев

19:27  Коронавирусная реклама. Зачем поднята паника вокруг китайского вируса, - Михаил Хазин
19:19  В Турции нарастают анти-российские настроения, - "Daily Sabah"
18:18  Иран прекращает сотрудничество с Украиной по погибшему "Боингу". Из-за утечек инфы
18:15  Каз-вице-премьер Сапарбаев требует запретить певцам петь под фонограмму. Как в Узбекистане
18:01  Саудиты предлагают ОПЕК сократить нефтедобычу из-за китайского вируса
17:44  Теневого правителя Казахстана Карима Масимова сняли с должности главы...
17:40  Турция дает Украине "на помощь армии" 200 млн лир. Хороши у Кремля "союзники"
17:35  Очередной мажор-шалопай (Айдаров) пристроен замМИДа Казахстана
17:32  В Алматы "свинтили" лидера ОПГ Серика-голову (Джаманаева)
17:22  Очередной уличный джихадист устроил резню прохожих в Лондоне, но быстро получил пулю в жбан
17:08  Цирк или зоопарк? Самоспасение рос-"элитки", - Л.Сычева
13:38  Взаправду партия. В новую РосПолитПартию сразу вступил американский кино-герой Стивен Сигал
13:30  США уже не на пороге, а внутри Глобального кризиса экономики, - Ромина Боччиа
13:14  ТрампоПад. Почему нынешний президент США проиграет следующие выборы, - Э.Лимонов
12:26  Доказано: Путин отправляет наемников в Ливию, - пугалки от "Bild"
12:23  КазКНБ вскрыл и зачистил 2 ячейки джихадистов - готовили теракты в Таразе и Караганде
11:38  Полсумки человеческих костей. В Ташкенте набирает обороты скандал с вандализмом на мусульманском кладбище
11:36  Избиения и угрозы. "Правозащиту" в Каракалпакии перевоспитывают как умеют
10:56  Турция массированно бомбит и утюжит из гаубиц позиции армии Асада.
10:25  Китайские биржи с утра обвалились на 8%. Спад продолжается
09:59  Турция обещает мстить за гибель 4 своих бойцов в Идлибе. Россия метко бомбанула?
09:55  Слабость ЕАЭС. Визит Помпео еще раз показал - у России нет "союзников"
09:30  Эпидемия или революция? Спровоцирует ли коронавирус восстание масс: кому выгодна мировая истерия, - "МК"
00:26  Трамп готовит Ближний Восток к развалу, - С.Тарасов
00:17  Новый премьер-министр Ирака Тауфик Аляуи устроил и США, и Иран
00:16  Новый Ташкентский пакт. Госсекретарь Помпео заявил о претензиях США на постсоветское пространство, - "Къ"
00:14  Узбекистан, где народ в нуле и нет государства, зато есть глубинная власть. Надолго ли она? - Б.Мусаев
00:12  Китай, вероятно, что-то недоговаривает относительно вспышки "Уханьской пневмонии", - "НГ"
00:10  Ставка на "сильную личность" не срабатывает. Ливийский конфликт не может быть разрешен военным путем, - А.Шумилин
00:08  Эпидемия пневмонии погружает мир в глобальную рецессию, - О.Соловьева
00:05  О влиянии коронавируса на экономику и отношения Китай – США
00:03  Доллар США проигрывает золоту, - В.Катасонов
00:02  Гигант нанотехнологий - уханьский шпион? В США активизировали борьбу с учеными, получающими гранты от Китая
00:01  Надо молиться за этноармию казахских врачей, полицейских и спасателей, - Н.Нуртазина
Воскресенье, 02.02.2020
13:37  1257 год. Битва на Туговой горе: восстание обреченных против Орды (история)
13:35  Майсек и пашмак: Как приготовить 6 самых необычных десертов Центральной Азии
13:30  Где находилась прародина тюрок?
13:26  Как таджикистанские кавалеристы громили гитлеровские танки под Сталинградом, - Г.Шерматов
13:17  Рахмон объявил 2020-2040 годы "двадцатилетием точных наук в Таджикистане"
13:03  Балканы могут взорваться вулканом войн, - А.Манчук
13:01  В Китае зафиксирована также вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Ну все напасти...
10:30  Шашлык по-американски: США начинают обработку ближнего российского зарубежья, - "СП"
10:24  Помпео подстрекает спасать казахов из синьцзянских концлагерей
08:26  Казахстан эвакуировал своих граждан (а заодно и кыргызов) из Уханя
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция дает Украине "на помощь армии" 200 млн лир. Хороши у Кремля "союзники"
17:40 03.02.2020

По официальной информации турецких СМИ, Анкара намерена предоставить Киеву 200 миллионов турецких лир для нужд украинской армии. Читатели обескуражены, ведь получается, что Турция продает Украине беспилотники и еще за это приплачивает. Пока одни удивляются "предприимчивости" руководства страны, другие обсуждают, как отреагирует Путин.

В ходе визита президента Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 200 миллионов турецких лир финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Завтра, 3 февраля, президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной, которое состоится в украинской столице Киеве.
На заседании совета, которое пройдет под председательством президента Украины Владимира Зеленского, при участии профильных министров, состоится обмен мнениями о положении крымских татар, будут обсуждаться новые возможности сотрудничества в направлении углубления стратегического партнерства с Украиной.

В то же время по итогам заседания совета ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Финансовая помощь в размере 200 миллионов лир для украинской армии
В рамках визита президента Эрдогана в Киев будет подписано соглашение о предоставлении финансовой помощи в размере 200 миллионов турецких лир для нужд украинской армии, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 миллионов турецких лир для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения, - заявил Сибига в интервью украинским СМИ. - В предыдущие годы мы также подписывали такие соглашения на соответствующие суммы".

Будут взаимно признаны водительские права
В ходе визита Эрдогана будут подписаны документы в сфере миграционного сотрудничества и взаимодействия между службами по чрезвычайным ситуациям, отметил Сибига. "Кроме того, ожидается подписание соглашения о взаимном признании водительских прав, - продолжил он. - Это станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран".
Сибига также добавил, что на повестке дня переговоров будут стоять "все ключевые вопросы - от интенсификации политического диалога до создания необходимых условий для углубления экономического взаимодействия, от контактов между людьми до культурного сотрудничества".
Комментарии читателей:
wtf?: Что?!
неусыпный: Почему мы даем 200 миллионов? Кто-нибудь скажет?
маленький воробей: Это - так, для галочки.
ахен05: Я думаю, что это жест против России, которая не соблюдает договоренности в Идлибе.
Гость: Здесь мы говорим Путину: если ты будешь помогать свинье Асаду, мы войдем в твое логово…
омер гиресун: А что мы получим взамен, интересно?
Камилов: Прекрасный ход на украинской шахматной доске в ответ на войну России в Идлибе.
Ибрагим-бей: Это нужно трактовать как выпад против Путина. Россия постоянно бомбит Идлиб, из-за чего растет поток мигрантов в сторону Турции. Ни к России, ни к Америке нет доверия. Мы должны быть сильными на поле боя и полагаться только на самих себя.
Седат: Россия помогает Асаду, и Турция, как становится понятно, дает ответ.
чинар: Это сигнал крупной державе России.
Теперь РНП: А что будет, если Путин перекроет туристический поток?
Охотник: Россия станет нашим врагом.
Восстановим процветание: Ты худший президент этой страны, жаль.
Халид ибн аль-Валид: Кому и чьи деньги ты даешь?
m h: Сначала обрати внимание на нужды своего народа.
осталось недолго: Лучше, чем если бы эти деньги пошли сирийцам.
Тюркский каган: Мы очень богаты!
ТЕРИминатор: Мы продаем оружие, да еще и приплачиваем.
дед: Прекрасное соглашение! Мы продаем беспилотники, в том числе вооруженные, мы же направляем деньги за них. Это, определенно, коммерческий успех.
каракан: Что-то я не понимаю этой сделки. Мы продаем вооруженные беспилотники, хорошо, но помощь-то зачем? Значит, когда мы покупали С-400, Россия тоже должна была оказать нам финансовую помощь?
Галатасарай: Скажите, что это шутка.
дед: Хотя в войне между Россией и Украиной я признаю правоту Украины, нам все равно не стоило вмешиваться в это. Мы в очередной раз ударяем русских в спину. А потом сетуем: почему у нас нет друзей.
Мутлу_Н_М: Значит, союзничество с Россией только до определенного момента. Сегодня в Идлиб зашло шесть конвоев ВС Турции. Незадолго до этого Асад и русские обстреляли Серакиб. Если наши дадут ответ, значит, любовь к русским кончилась.
Сулейман Каракая: А мы будем гибнуть от голода.
Тосун34: Значит, теперь мы дружим с Украиной.
Турок: Полагаю, мы отдаляемся от России…
F16: Вождь говорит: "Путин, если ты поддерживаешь Сирию, то мы поддержим Украину".
Прекрасный выбор: Теперь в нашу страну приедет больше украинцев.
Посетитель: Прекрасный ход против России. Русские нарушают договоренности, делают в Сирии все, что противоречит нашим национальным интересам.
король: Не лучше ли было бы раздать эти деньги народу?
Хакан: Лишь бы Путин не услышал.
мюкремин тетик: Путину это не понравилось.
джонни: Почему помощь оказывает страна, которая сама нуждается в помощи?
селим: Пусть турецкая армия создаст базу на Украине. Выдворим русских оккупантов из Крыма, который испокон веков принадлежит тюркам.
ахмет кара: Это после всех притеснений, которые украинская полиция устраивает в отношении турецких граждан на паспортном контроле? Позор нам.
аксакал: Не забывайте, у Украины есть ракетные, ядерные технологии.
68: Короче говоря, бесплатно отдали беспилотники. Какая выгодная сделка.
Свободное мнение: Ваша помощь Украине в размере 200 миллионов лир стоила жизни четырем нашим военным в Сирии. Не пытайтесь преподать России урок, упрямиться. Гибнете не вы, а ни в чем не повинные люди.

En Son Haber (Турция): Турция предоставит украинской армии 200 миллионов лир

Оригинал публикации: Türkiye Ukrayna ordusuna 200 milyon TL verecek
Опубликовано 02/02/2020

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580740800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Аскар Мамин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2020 года №13
- Рейтинг управленческой элиты РК за 4 квартал 2019 года
- В Алматы обсудили вопросы дальнейшего развития ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- К 100-летию Казахской Республики
- Верховный Суд провел расширенное совещание судей республики по итогам работы за 2019 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  