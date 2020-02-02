Турция дает Украине "на помощь армии" 200 млн лир. Хороши у Кремля "союзники"

17:40 03.02.2020

По официальной информации турецких СМИ, Анкара намерена предоставить Киеву 200 миллионов турецких лир для нужд украинской армии. Читатели обескуражены, ведь получается, что Турция продает Украине беспилотники и еще за это приплачивает. Пока одни удивляются "предприимчивости" руководства страны, другие обсуждают, как отреагирует Путин.



В ходе визита президента Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 200 миллионов турецких лир финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.



Завтра, 3 февраля, президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной, которое состоится в украинской столице Киеве.

На заседании совета, которое пройдет под председательством президента Украины Владимира Зеленского, при участии профильных министров, состоится обмен мнениями о положении крымских татар, будут обсуждаться новые возможности сотрудничества в направлении углубления стратегического партнерства с Украиной.



В то же время по итогам заседания совета ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Финансовая помощь в размере 200 миллионов лир для украинской армии

В рамках визита президента Эрдогана в Киев будет подписано соглашение о предоставлении финансовой помощи в размере 200 миллионов турецких лир для нужд украинской армии, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.



"В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 миллионов турецких лир для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения, - заявил Сибига в интервью украинским СМИ. - В предыдущие годы мы также подписывали такие соглашения на соответствующие суммы".



Будут взаимно признаны водительские права

В ходе визита Эрдогана будут подписаны документы в сфере миграционного сотрудничества и взаимодействия между службами по чрезвычайным ситуациям, отметил Сибига. "Кроме того, ожидается подписание соглашения о взаимном признании водительских прав, - продолжил он. - Это станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран".

Сибига также добавил, что на повестке дня переговоров будут стоять "все ключевые вопросы - от интенсификации политического диалога до создания необходимых условий для углубления экономического взаимодействия, от контактов между людьми до культурного сотрудничества".

Комментарии читателей:

wtf?: Что?!

неусыпный: Почему мы даем 200 миллионов? Кто-нибудь скажет?

маленький воробей: Это - так, для галочки.

ахен05: Я думаю, что это жест против России, которая не соблюдает договоренности в Идлибе.

Гость: Здесь мы говорим Путину: если ты будешь помогать свинье Асаду, мы войдем в твое логово…

омер гиресун: А что мы получим взамен, интересно?

Камилов: Прекрасный ход на украинской шахматной доске в ответ на войну России в Идлибе.

Ибрагим-бей: Это нужно трактовать как выпад против Путина. Россия постоянно бомбит Идлиб, из-за чего растет поток мигрантов в сторону Турции. Ни к России, ни к Америке нет доверия. Мы должны быть сильными на поле боя и полагаться только на самих себя.

Седат: Россия помогает Асаду, и Турция, как становится понятно, дает ответ.

чинар: Это сигнал крупной державе России.

Теперь РНП: А что будет, если Путин перекроет туристический поток?

Охотник: Россия станет нашим врагом.

Восстановим процветание: Ты худший президент этой страны, жаль.

Халид ибн аль-Валид: Кому и чьи деньги ты даешь?

m h: Сначала обрати внимание на нужды своего народа.

осталось недолго: Лучше, чем если бы эти деньги пошли сирийцам.

Тюркский каган: Мы очень богаты!

ТЕРИминатор: Мы продаем оружие, да еще и приплачиваем.

дед: Прекрасное соглашение! Мы продаем беспилотники, в том числе вооруженные, мы же направляем деньги за них. Это, определенно, коммерческий успех.

каракан: Что-то я не понимаю этой сделки. Мы продаем вооруженные беспилотники, хорошо, но помощь-то зачем? Значит, когда мы покупали С-400, Россия тоже должна была оказать нам финансовую помощь?

Галатасарай: Скажите, что это шутка.

дед: Хотя в войне между Россией и Украиной я признаю правоту Украины, нам все равно не стоило вмешиваться в это. Мы в очередной раз ударяем русских в спину. А потом сетуем: почему у нас нет друзей.

Мутлу_Н_М: Значит, союзничество с Россией только до определенного момента. Сегодня в Идлиб зашло шесть конвоев ВС Турции. Незадолго до этого Асад и русские обстреляли Серакиб. Если наши дадут ответ, значит, любовь к русским кончилась.

Сулейман Каракая: А мы будем гибнуть от голода.

Тосун34: Значит, теперь мы дружим с Украиной.

Турок: Полагаю, мы отдаляемся от России…

F16: Вождь говорит: "Путин, если ты поддерживаешь Сирию, то мы поддержим Украину".

Прекрасный выбор: Теперь в нашу страну приедет больше украинцев.

Посетитель: Прекрасный ход против России. Русские нарушают договоренности, делают в Сирии все, что противоречит нашим национальным интересам.

король: Не лучше ли было бы раздать эти деньги народу?

Хакан: Лишь бы Путин не услышал.

мюкремин тетик: Путину это не понравилось.

джонни: Почему помощь оказывает страна, которая сама нуждается в помощи?

селим: Пусть турецкая армия создаст базу на Украине. Выдворим русских оккупантов из Крыма, который испокон веков принадлежит тюркам.

ахмет кара: Это после всех притеснений, которые украинская полиция устраивает в отношении турецких граждан на паспортном контроле? Позор нам.

аксакал: Не забывайте, у Украины есть ракетные, ядерные технологии.

68: Короче говоря, бесплатно отдали беспилотники. Какая выгодная сделка.

Свободное мнение: Ваша помощь Украине в размере 200 миллионов лир стоила жизни четырем нашим военным в Сирии. Не пытайтесь преподать России урок, упрямиться. Гибнете не вы, а ни в чем не повинные люди.



En Son Haber (Турция): Турция предоставит украинской армии 200 миллионов лир



Оригинал публикации: Türkiye Ukrayna ordusuna 200 milyon TL verecek

Опубликовано 02/02/2020