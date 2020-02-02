 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Теневого правителя Казахстана Карима Масимова сняли с должности главы...
17:44 03.02.2020

Масимову назначили замену в казахстанской федерации триатлона
К сегодняшнему дню казахстанский триатлон смог сделать большой рывок в своем развитии - Альдияр Казтаев.

Альдияр Казтаев избран президентом казахстанской федерации триатлона, сообщает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.
3 февраля в Назарбаев Университете завершил свою работу третий Ежегодный Конгресс Казахстанской Федерации Триатлона. Работа Конгресса прошла под председательством президента КФТ Масимова К.К. и с участием вице-президентов Айдына Рахимбаева и Галимжана Есенова.
В заседании приняли участие: министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, вице-министр культуры и спорта Ельдос Рамазанов, генеральный секретарь НОК РК Сакен Мусайбеков, заместитель председателя Комитета по делам Спорта и физической культуры РК Серик Жарасбаев, аким столицы Алтай Кульгинов, председатель наблюдательного совета-первый заместитель главного исполнительного директора группы ERG Альдияр Казтаев и другие почетные гости.
Итогом работы Конгресса и главной новостью для казахстанского триатлона стало - избрание нового президента федерации.

В связи с истечением срока полномочий, члены Конгресса избрали нового президента и первого вице-президента путем открытого голосования. Единогласным решением заседателей Альдияр Казтаев был избран новым президентом Казахстанской Федерации Триатлона. Карим Масимов был избран Почетным президентом КФТ. Также, президента Центрально-Азиатской Ассоциации Триатлона (САТА) и руководителя Almaty Triathlon Federation Галимжана Есенова избрали на пост первого вице-президента КФТ.

Напомним, Масимов К.К. был избран президентом КФТ в 2016 году, когда триатлон считался относительно молодым и не самым популярным видом спорта в нашей стране. Под руководством Карима Масимова казахстанский триатлон прошел путь планомерного и комплексного роста развития. В частности, была совершенствована нормативно-правовая база организации, созданы профильные комитеты, которые регулируют деятельность федерации, построены дружеские отношения с главными международными организациями триатлона (ITU, ASTC, Ironman (WTC)), были открыты аккредитованные федерации, отделения и секции триатлона на базе детско-юношеских школ олимпийского резерва в регионах, проведены крупные международные соревнования под эгидой ITU, ASTC, Ironman в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, республиканскими мероприятиями по триатлону были охвачены почти все регионы страны, члены национальной сборной показали хорошие результаты на крупных международных стартах, продвинулись и в подготовке квалификационных тренеров, разработаны первые методические обучающие материалы. Также была создана серия соревнований - Кубок "TEMIRADAM", который дал большой импульс развитию любительского триатлона.
Пожалуй, наиболее значительными достижениями казахстанского триатлона в период руководства Масимова К.К. можно назвать – избрание представителей КФТ в Исполнительный совет и различные комитеты Азиатской Конфедерации Триатлона (ASTC) с правом голоса и формирование Центрально-Азиатской Ассоциации Триатлона (САТА), объединившей пять национальных федераций Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Афганистана и Казахстана.
К сегодняшнему дню казахстанский триатлон смог сделать большой рывок в своем развитии. Федерация добилась значительных успехов. С уверенностью можно сказать, что это результат мудрого руководства и сплоченной командной работы. Это большая честь и ответственность возглавлять национальную федерацию. Необходимо продолжить традиции, обеспечивая нашему триатлону основательный и комплексный рост. И я намерен приложить все усилия для этого,- сказал Альдияр Казтаев.
Кроме того, на Конгрессе был заслушан отчет о деятельности федерации за прошедший год и определены цели на предстоящий олимпийский сезон.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - olympic.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580741040
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